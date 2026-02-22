Honda ra mắt NWF150 - xe ga phong cách cổ điển

Trung QuốcXe ga 150 phân khối thiết kế phong cách cổ điển, trang bị nhiều tính năng và công nghệ.

Hãng xe Nhật Bản Honda giới thiệu NWF150 mới cho thị trường Trung Quốc. NWF150 định vị phân khúc tầm trung, hướng đến khách hàng muốn một thứ gì đó khác biệt so với các dòng xe thể thao 150 phân khối thông thường. Xe nhắm đến khách hàng thành thị, giới trẻ hoặc những người dùng coi trọng thiết kế và hình ảnh.

Xe ga NWF150 phát triển theo phong cách cổ điển, sử dụng tông màu xám ánh kim kết hợp với những chi tiết màu nâu tạo nên vẻ lịch lãm. Điểm nhấn màu nâu nằm ở yên, ốp bên hông, sàn xe, bọc tay dắt. Ngoại hình thiết kế với những đường nét thân xe mềm mại, kết hợp giữa yếu tố cổ điển và hiện đại.

Honda trang bị cho NWF150 nhiều tính năng như màn hình kỹ thuật số kích thước lớn. Mặt nạ trang trí với chi tiết mạ crôm tạo điểm nhấn. Đèn pha LED kiểu tròn cổ điển, trang trí với chi tiết ốp lạ mắt. Yên xe kiểu phân tầng, tay dắt mạ crôm. Đèn hậu LED hình chữ U phá cách. Cặp vành đúc đa chấu.

NWF150 lắp động cơ eSP+ loại một xi-lanh dung tích 150 phân khối, làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử, hộp số CVT. Xe sử dụng cặp phanh đĩa đơn ở hai bánh. Phanh trước có ABS. Giảm xóc trước kiểu ống lồng, giảm chấn thủy lực, giảm xóc lò xo đôi ở bánh sau.

Honda NWF150 bán ra tại Trung Quốc trong nửa đầu năm 2026, giá công bố gần thời điểm bán ra. Ban đầu NWF150 chỉ dành cho thị trường Trung Quốc và hãng xe Nhật Bản chưa có kế hoạch cho các thị trường khác.

NWF150 được xem là một bước tiến quan trọng của Honda tại thị trường Trung Quốc đầy cạnh tranh trong việc thâm nhập phân khúc xe ga cao cấp.

Minh Vũ