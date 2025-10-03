Honda ra mắt màu mới cho CB350 H'ness

CB350 H'ness có tùy chọn màu đỏ đen hoặc xám đen, trang bị thêm một số tiện ích, giá bán lẻ đề xuất gần 130 triệu đồng, hôm 2/10.

So với mẫu ra mắt năm ngoái, CB350 H’ness 2025 được Honda làm mới với phối màu đỏ đen và xám đen. Logo CB của dòng xe này được thiết kế dập nổi bên hông bình xăng. Yên xe cũng được thiết kế lại theo dạng phẳng, nhằm tăng trải nghiệm thoải mái khi di chuyển đường dài.

CB350 H’ness 2025 trên đường phố. Ảnh: HVN

CB350 H’ness 2025 có chắn bùn trước kéo dài. Công tắc ngắt động cơ tích hợp nút khởi động. Đèn cảnh báo nguy hiểm cũng được bổ sung với tín hiệu nhấp nháy 4 xi-nhan trước và sau. Các trang bị còn lại của xe gần như giữ nguyên so với trước đây.

Cụm đèn chiếu sáng LED thiết kế tròn cổ điển, đi kèm đèn báo rẽ LED kiểu vòng lửa. Xe trang bị vành đúc 14 chấu, kết hợp lốp không săm. Cụm đồng hồ LCD đa chức năng, kết hợp hiển thị kim cơ, cung cấp các thông số: lượng xăng, thời gian, vị trí cấp số, mức tiêu thụ nhiên liệu, điện áp ắc quy, quãng đường di chuyển với lượng xăng còn lại. Bình xăng dung tích 15 lít.

Mặt đồng hồ kết hợp LCD và kim cơ. Ảnh: HVN

CB350 H’ness dùng động cơ một xi-lanh, 4 kỳ, làm mát bằng không khí và dung tích 350 cc. Công suất tối đa 20,8 mã lực tại tua máy 5.500 vòng/ phút. Mô-men xoắn cực đại 30Nm tại 3.000 vòng/ phút. Hộp số 5 cấp, côn tay và bộ ly hợp chống trượt hai chiều. Phanh trước dùng đĩa 310 mm và đĩa sau 240 mm. Các trang bị an toàn khác có phanh ABS, kiểm soát lực kéo HSTC, cảnh báo dừng khẩn cấp ESS.

Động cơ một xi-lanh trên CB350 H’ness. Ảnh: HVN

Thiết kế cổ điển pha chất cá tính đường phố và các tiện ích hiện đại là yếu tố được Honda kỳ vọng giúp dòng xe này hút khách. Xe bán ra từ 12/10 tại hệ thống Cửa hàng CB ủy nhiệm, kèm chế độ bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Giá bán lẻ đề xuất CB350 H’ness là 129,99 triệu đồng, đã bao gồm VAT.

Quang Anh