Honda ra mắt đồng loạt ba dòng xe máy

TP HCMHonda SH, Air Blade và Lead phiên bản mới được hãng Nhật Bản giới thiệu cùng lúc tại sự kiện "Khai phá dấu ấn độc bản", diễn ra từ 4/11 đến 9/11.

Honda Việt Nam nâng cấp ba dòng xe ở ba phân khúc khác nhau, gồm SH160i/125i, Air Blade 160/125 và Lead ABS 2026. Ra mắt cùng lúc tại một sự kiện, thay đổi chủ yếu ở ba mẫu xe này gồm: tuỳ chọn màu sắc, nâng cấp nhẹ thiết kế và tích hợp công nghệ.

Honda SH160i/125i 2026

Ở phiên bản mới, Honda bổ sung tuỳ chọn màu xanh cho hai phiên bản SH160i và SH125i, bên cạnh màu xám và trắng. Cụm đèn chiếu sáng LED kế thừa từ SH350i. Phiên bản mới của SH cũng là mẫu xe đầu tiên của Honda trang bị công nghệ màn hình TFT mới, hứa hẹn mang đến trải nghiệm hình ảnh rõ nét và mượt mà.

Trên màn hình này 4,2 inch này, người dùng có thể quan sát loạt thông số vận hành, gồm các dải màu sắc được hãng thiết kế lại. Người dùng có thể kết nối xe và smartphone thông qua bluetooth, có tính năng cảnh báo mức nhiên liệu. Khi kết nối ứng dụng My Honda+, điện thoại sẽ hiển thị toàn bộ thông tin xe như: tình trạng vận hành, lịch sử sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng, mức tiêu hao nhiên liệu, lịch sử đỗ xe và các tin tức cập nhật từ hãng.

Người dùng và Honda SH phiên bản mới. Ảnh: HVN

Ngoài ra, kết nối này còn hỗ trợ gửi thông điệp nhắc ngày kỷ niệm đặc biệt của người dùng thông qua mặt đồng hồ. Ứng dụng sẽ phát cảnh báo trong trường hợp người dùng quên tắt khoá điện và khi xe có lỗi bất thường. Tính năng cập nhật OTA cho phép người dùng chủ động cập nhật phần mềm mới nhất cho thiết bị bluetooth của xe.

Hộc đựng đồ phía trước của SH160i và SH125i được thiết kế lại, tích hợp cổng sạc USB Type-C giúp người dùng chứa các vật nhỏ hoặc sạc thiết bị di động.

Honda SH dùng động cơ eSP+ 4 van, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 3. Bản 125i lắp động cơ một xi-lanh dung tích 124,8 phân khối, làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử. Công suất 12,8 mã lực tại 8,250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11,9 Nm tại 6.500 vòng/phút. Bản SH 160i sử dụng động cơ một xi-lanh dung tích 156,9 phân khối, làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử. Công suất 16,6 mã lực tại 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,8 Nm tại 6.500 vòng/phút.

Công nghệ an toàn trên dòng xe này có hệ thống Kiểm soát lực kéo HSTC trên bản phanh ABS, sử dụng cảm biến tốc độ quay ở bánh trước và sau, hỗ trợ chống trượt khi tăng ga đột ngột. Phanh ABS ở hai bánh có trên bản Thể thao, Đặc biệt và Cao cấp của SH160i và SH125i.

SH160i ABS Thể thao, Đặc biệt, Cao cấp có giá đề xuất bán lẻ lần lượt 104,29 triệu, 103,79 và 102,59 triệu đồng. Bản phanh CBS Tiêu chuẩn giá 95,09 triệu đồng. SH125i ABS Thể thao, Đặc biệt, Cao cấp có giá bán lần lượt 87,09 triệu, 86,59 triệu và 85,39 triệu đồng. Bản phanh CBS Tiêu chuẩn giá 77,89 triệu đồng. Mức giá trên đã bao gồm 10% VAT. Xe bán ra tại HEAD toàn quốc từ 15/11.

Honda Air Blade 160/125 2026

Ở phiên bản mới, Honda nâng cấp thiết kế cho mẫu xe tay ga, điểm nhấn ở logo Air Blade mới dập nổi ở thân xe và các phối màu cho từng phiên bản.

Bản Thể thao có hai tông màu trắng và xám, gồm các chi tiết ốp màu đỏ trên thân, yên xám đen với dải chỉ đỏ. Ngoài ra, tem số 160/125 và chữ "Sport" được hãng đặt ở ngang yếm. Bản Đặc biệt có màu đen nhám và xanh nhám, kết hợp tem số dập nổi 3D và logo mạ chrome tối màu. Bản Tiêu chuẩn có hai màu đỏ bóng và đen bóng.

Hai phiên bản Air Blade 125 và 160 mới. Ảnh: HVN

Điểm nhấn trên Air Blade mới là cụm đèn trước tách tầng, gồm đèn báo rẽ đặt trên, kết hợp đèn chiếu sáng, đèn định vị ban ngày chữ V bên dưới. Lần đầu tiên Honda ứng dụng công nghệ "ánh sáng pha lê" trên hệ thống đèn LED của Air Blade tại Việt Nam. Mặt đồng hồ dạng LCD hiển thị đa dạng thông số vận hành.

Công nghệ phanh ABS được hãng Nhật bổ sung trên bản Thể thao của Air Blade 125, thay vì chỉ có trên bản 160 trước đây. Động cơ Air Blade 160/125 đạt tiêu chuẩn Euro 3, phiên bản 125cc công suất tối đa 11,7 mã lực, mô-men xoắn 11,3 Nm tại tua máy 6.500 vòng/phút. Bản 160 cc công suất 15 mã lực, mô-men xoắn 14,6 Nm tại tua máy 6.500 vòng/phút. Các tính năng khác của xe gồm: khóa smartkey, cổng sạc USB, cốp 23,2 lít cho phép chứa hai mũ bảo hiểm nửa đầu...

Air Blade 160 ABS bản Thể thao, Đặc biệt, Tiêu chuẩn có giá lần lượt 58,59 triệu, 58,09 triệu và 56,89 triệu đồng. Air Blade 125 ABS bản Thể thao có giá 48,69 triệu đồng, bản CBS Đặc biệt và Tiêu chuẩn giá lần lượt 44,19 triệu và 42,99 triệu đồng. Mức giá trên đã bao gồm 10% VAT. Xe bán ra tại HEAD toàn quốc từ 15/11.

Honda Lead ABS 2026

Hướng đến nhóm người dùng nữ, Lead ABS 2026 được hãng thiết kế theo phong cách hiện đại, màu sắc nổi bật nhằm kết hợp vẻ thời trang và công nghệ.

Phiên bản Đặc biệt có màu bạc nhám mới, bên cạnh tuỳ chọn màu đen và xanh. Bản Cao cấp có màu trắng mới trong khi bản Tiêu chuẩn có màu đỏ. Logo của các phiên bản Lead ABS 2026 được hãng làm mới. Trên bản Tiêu chuẩn và Cao cấp, logo phối màu bạc ánh kim, còn bản Đặc biệt logo phối màu vàng ánh kim trên tông xe đen mờ hoặc xanh đen. Trên xe màu bạc mờ, logo này mạ chrome tối màu.

Người dùng và Honda Lead phiên bản mới. Ảnh: HVN

Ở Lead 2026 bản Đặc biệt, phanh ABS trang bị trên bánh trước. Hộc chứa đồ phía trước được hãng mở rộng, kèm trang bị cổng sạc USB Type C. Cốp xe dung tích 37 lít ở bản Đặc biệt và Cao cấp có thể chứa hai mũ bảo hiểm nửa đầu, kèm đèn soi. Tấm ngăn thông minh trong cốp có trên ba phiên bản, giúp người dùng chia không gian chứa đồ.

Honda Lead ABS 2026 dùng khối động cơ eSP+, 4 van, dung tích 125 phân khối cho công suất 11 mã lực và mô-men xoắn 11,7 Nm. Hệ thống làm mát bằng dung dịch và phun xăng điện tử. Động cơ cũng tích hợp công nghệ ngắt tạm thời Idling Stop và bộ đề ACG.

Honda Lead ABS bản Đặc biệt có giá 46,49 triệu đồng. Phiên bản phanh CBS Cao cấp và Tiêu chuẩn có giá lần lượt 42,49 triệu và 40,29 triệu đồng, đã bao gồm 10% VAT. Xe bán ra tại HEAD toàn quốc từ ngày 8/11.

Quang Anh