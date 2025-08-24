Honda Monkey Chrome Legacy - xe khỉ bản đặc biệt về Việt Nam

Mẫu xe số tí hon phiên bản kỷ niệm 60 năm thành lập Honda Thái Lan với dàn áo mạ crôm, sản xuất giới hạn 1.390 chiếc.

Một doanh nghiệp tư nhân ở TP HCM vừa nhập về ba chiếc Honda Monkey Chrome Legacy từ Thái Lan. Đây là phiên bản kỷ niệm 60 năm có mặt tại xứ chùa vàng của hãng Nhật (1965-2025).

Honda Thái Lan sản xuất giới hạn Monkey Chrome Legacy 1.390 xe. Ba chiếc về Việt Nam có số thứ tự 0577, 0766 và 0009. Những số này có trên tem dán ở bình xăng phía trước yên.

Điểm đặc biệt trên Honda Monkey Chrome Legacy là dàn áo phủ lớp crôm sáng bóng trên nhiều chi tiết như bình xăng, ốp đèn pha, đèn hậu, gương chiếu hậu, ốp hông hai bên, vè chắn bùn trước, sau. Logo Honda trên bình xăng thêm dòng chữ nhận diện phiên bản đặc biệt: Thai Honda 60th Anniversary 1965-2025.

Những tấm ốp mạ crôm trang trí nhấn mạnh phiên bản kỷ niệm 60 năm của Honda Thái Lan còn có trên các vị trí như ốp hông, dưới bình xăng 5,6 lít. Yên kiểu cổ điển với các ốc đinh tán cố định được mạ crôm. Đi kèm mỗi xe là mũ bảo hiểm full-face cũng màu bạc crôm.

Ngoài những điểm nhấn kể trên, xe có thiết kế và trang bị tương tự bản tiêu chuẩn. Honda Monkey Chrome Legacy trang bị đồng hồ tốc độ LCD dạng tròn, đèn pha và đèn hậu đều dạng LED. Phanh đĩa đơn cho cả hai bánh với vành 12 inch.

Động cơ của Honda Monkey Chrome Legacy loại SOHC, dung tích 125 phân khối, công suất 9,2 mã lực, mô-men xoắn 11 Nm. Hộp số 5 cấp.

Hiện chưa có giá bán của Monkey Chrome Legacy tại Việt Nam. Ở Thái Lan, xe có giá khoảng 3.610 USD.

Honda Monkey từng bán chính hãng ở Việt Nam hồi 2018 với giá gần 90 triệu đồng. Giá cao cùng với kiểu dáng tinh nghịch, kén người chơi, Monkey có doanh số thấp và đã ngưng phân phối.

Dòng Monkey hiện được một số đơn vị tư nhân nhập khẩu đưa về nước. Khách đa số là những người mạnh tài chính, thích sưu tầm, đặc biệt là các bản sản xuất giới hạn với giá bán hàng trăm triệu đồng.

Phạm Trung