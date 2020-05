Honda Jazz 2020 giá từ 23.800 USD

AnhMẫu hatchback ỡ B của Honda cạnh tranh với đối thủ Toyota Yaris, lắp động cơ hybrid, nền tảng mới.

Jazz 2020 ra mắt lần đầu tại triển lãm ôtô Tokyo, Nhật Bản hồi cuối tháng 10/2019. Ở thị trường châu Âu, Honda Jazz mới cạnh tranh với những đối thủ đáng gờm như Toyota Yaris, Ford Fiesta và Volkswagen Polo. Mẫu hatchback cỡ B nhà Honda phát triển dựa trên nền tảng mới.

Honda Jazz 2020 bán ra tại Anh vào mùa hè 2020. Ảnh: Honda

So với thế hệ trước, thiết kế của Jazz 2020 thay đổi phong cách mềm mại và trung tính hơn với nhiều đường nét bo tròn. Tại Anh, Honda Jazz 2020 bán ra bốn phiên bản. Bản SE thấp nhất giá 23.800 USD, bản SR giá 25.400 USD, bản EX giá 26.800 USD và bản Crosstar EX cao cấp nhất phong cách crossover giá 28.400 USD.

Honda định vị Jazz Crosstar EX cạnh tranh với đối thủ Nissan Juke. Thiết kế hầm hố hơn, trang bị thanh ray trên nóc xe, ngoại thất hai tông màu, lưới tản nhiệt thiết kế độc đáo hơn, ốp nhựa đen quanh vòm bánh xe. Nội thất với bọc ghế chống nước.

Khách hàng có thêm tùy chọn sơn cao cấp Premium của hãng với chi phí thêm gần 700 USD như trắng Premium, xanh Midnight, xanh Surf. Ngoài ra, hãng xe Nhật cũng cung cấp thêm một vài phối màu của sơn Premium như đỏ, trắng với giá 820 USD.

Tại châu Âu, Jazz 2020 là phiên bản đầu tiên của Honda trang bị hệ thống hybrid i-MMD hai động cơ kiểu mới, mang mã e:HEV. Gồm động cơ xăng 1.5 I4, hai động cơ điện kết hợp với gói pin lithium-ion, sản sinh tổng công suất 108 mã lực, mô-men xoắn cực đại 253 Nm.

Theo công bố nhà sản xuất, Jazz 2020 tiêu chuẩn tiêu thụ 4,49 lít/100 km đường hỗn hợp, trong khi bản Crosstar EX tiêu thụ 4,79 lít/100 km. Honda cho biết, hệ thống truyền động e:HEV cho phép Jazz 2020 tăng tốc từ 0-100 km/h trong 9,4 giây và đạt tốc độ tối đa 173 km/h.

Hệ thống hybrid e:HEV có ba chế độ lái gồm Hybrid, EV và Engine. Chế độ Hybrid cho phép cân bằng giữa động cơ xăng và điện, lượng điện được phục hồi nhờ quá trình giảm tốc và tích lại vào pin để sử dụng sau. Chế độ EV buộc Jazz chỉ dùng điện, trong khi Engine kết hợp động cơ xăng và điện để có hiệu suất cao nhất.

Jazz Crossta EX định vị cạnh tranh Nissan Juke tại châu Âu. Ảnh: Honda

Hệ thống an toàn Honda Sensing là trang bị tiêu chuẩn, đi kèm loạt cảm biến xung quanh xe, camera độ phân giải cao, hỗ trợ giữ làn, nhận dạng biển báo giao thông, kiểm soát hành trình thích ứng, phanh giảm thiểu va chạm, phát hiện người đi bộ và đi xe đạp vào ban đêm.

Theo kế hoạch, Honda Jazz 2020 bán ra tại Anh vào mùa hè này.

Tại Nhật Bản, Fit, hay Jazz thế hệ mới bán ra từ 14.200 USD cho bản Basic, với động cơ 1,3 lít và hệ dẫn động cầu trước. Bản Fit e:HEV dẫn động cầu trước giá từ 18.200 USD.

Honda Jazz hiện phân phối ở nhiều thị trường trên thế giới. Tại Việt Nam, Jazz có ba phiên bản đều lắp động cơ 1,5 lít, công suất 118 mã lực, giá 544-619 triệu đồng. Các đối thủ của Jazz gồm Toyota Yaris, Suzuki Swift, Ford Fiesta, Mazda2.

Minh Vũ