Honda ICON e: tiếp tục giảm sâu 10-12 triệu đồng

Dịp cuối năm, mẫu xe máy điện ICON e: được các địa lý Honda giảm giá mạnh, đưa giá xe về mức 14-17 triệu đồng, chưa bao gồm mua pin.

Cuối tháng 12, một số đại lý Honda đã áp dụng mức giảm giá lên đến 10 triệu đồng cho mẫu xe máy điện ICON e:, trong đó 5 triệu đồng giảm giá trực tiếp từ hãng Honda, và số tiền giảm còn lại là từ đại lý. Sau khi giảm, mức giá của mẫu xe máy điện cỡ nhỏ này chỉ còn khoảng 17 triệu đồng. Thậm chí một số ít đại lý khác còn đưa ra mức giảm sâu hơn, giúp xe chỉ còn khoảng 14 triệu đồng, tức chỉ còn bằng khoảng một nửa so với giá gốc 26,9-27,3 triệu đồng. Giá trên chưa bao gồm pin, khách hàng phải trả thêm 350.000 đồng/tháng để thuê pin, hoặc mua pin với giá gần 10 triệu đồng.

Xe máy điện Honda ICON e:. Ảnh: Lương Dũng

Trước đó vào đầu tháng 12, ICON e: đã giảm 5-8 triệu đồng, đưa giá xe về ngưỡng trên 20 triệu. Động thái giảm giá liên tục của các đại lý Honda trong thời gian ngắn qua cho thấy đây là động thái kích cầu, khi thị trường dần nóng lên vào dịp cận Tết.

Sau hai đợt khuyến mãi, giá ICON e: hiện tại ngang bằng với các mẫu xe điện phổ thông cỡ nhỏ, như VinFast Flazz (16 triệu đồng), Yadea Vekoo (15 triệu đồng). Tuy nhiên giá của mẫu xe của Honda là chưa bao gồm pin, nếu chọn phuông án mua pin giá xe sẽ "đội" lên 10 triệu đồng. Trong khi đó cả Flazz và Vekoo là đều kèm pin.

Về hiệu năng hoạt động, ICON e: có tốc độ tối đa là 50 km/h, Flazz là 39 km/h, Vekoo là 38 km/h. ICON e: có thể di chuyển 70 km trong một lần sạc, Flazz là 135 km, Vekoo là 65 km. Ba mẫu xe điện này đều có thiết kế tương đồng, hướng đến sự nhỏ gọn, dễ điều khiển trong phố.

ICON e: được ra mắt vào 2025, là mẫu xe điện đầu tiên được Honda sản xuất tại Việt Nam, lắp ráp tại nhà máy Vĩnh Phúc. Xe có trọng lượng 89 kg, yên cao 742 mm, hướng tới nhóm người dùng di chuyển trong phố. Xe sử dụng động cơ gắn bánh sau, công suất 1,5 kW, phù hợp chuẩn xe điện không yêu cầu bằng lái. Pin là loại lithium-ion dung lượng 30,6 Ah, chuẩn chống nước IP67, có thể tháo rời khỏi xe để sạc riêng. Các trang bị, tiện ích của ICON e: bao gồm đèn LED, bảng đồng hồ LCD, cốp chứa đồ khoảng 26 lít và phanh CBS. Honda định vị ICON e: là phương tiện di chuyển quãng đường ngắn trong đô thị với chi phí vận hành thấp.

Hồ Tân