Honda ICON e: giảm giá 5-8 triệu đồng

Trong tháng 12, nhiều đại lý giảm giá 5-8 triệu đồng cho ICON e:, đưa giá xe về ngưỡng trên 20 triệu.

Trong tháng 12, mẫu xe máy điện Honda ICON e: được các đại lý đưa ra chương trình khuyến mãi giảm trực tiếp 5 triệu đồng, và một số nơi nâng mức giảm lên 7-8 triệu đồng, tùy vào màu sắc. Đây là đợt giảm giá sâu nhất kể từ khi mẫu xe điện này xuất hiện tại thị trường Việt Nam vào tháng 4, với giá 26,9-27,3 triệu đồng. Mức giá bán này chưa bao gồm pin, khách hàng phải trả thêm 350.000 đồng/tháng để thuê pin.

Với mức giá sau khi khuyến mãi còn 20-21 triệu đồng, ICON e: ngang giá với các mẫu như VinFast Evo Grand (21 triệu đồng) hay Yadea Oris (23 triệu đồng). Tuy vậy, nếu chọn phương án mua pin cho ICON e:, giá của xe "đội" lên khoảng 10 triệu đồng. Cả Evo Grand lẫn Oris đều bán kèm pin.

Honda ICON e: tại Hà Nội. Ảnh: Lương Dũng

Về hiệu suất hoạt động, ICON e: và Oris có tốc độ tối đa là 50 km/h, Evo Grand là 70 km/h. ICON e: có thể di chuyển 70 km trong một lần sạc, Oris là 90 km, Evo Grand là 134 km. Đặc biệt, Evo Grand có thể lắp thêm pin phụ để tăng quãng đường di chuyển lên 260 km.

Đợt giảm giá sâu lần này cũng phản ánh chiến lược của Honda trong giai đoạn thị trường xe máy điện cạnh tranh ngày càng gay gắt. Sau nửa năm mở bán, ICON e: dù được đánh giá cao ở chất lượng hoàn thiện, vận hành ổn định, mẫu xe này vẫn chịu sức ép về chi phí sở hữu cao hơn hẳn so với những mẫu xe cùng mức động cơ và dung lượng pin. Việc đại lý chủ động đưa mức giảm mạnh ngay trước Tết cũng được xem là động thái kích cầu, đồng thời giúp tăng tính hiện diện của ICON e: ngoài thị trường, trước khi các mẫu xe điện mới xuất hiện trong năm 2026.

ICON e: được Honda giới thiệu từ năm 2025 và là mẫu xe máy điện đầu tiên được hãng sản xuất tại Việt Nam, lắp ráp tại nhà máy Vĩnh Phúc. Xe có kích thước nhỏ gọn, trọng lượng 89 kg, yên cao 742 mm, hướng tới nhóm người dùng di chuyển trong phố. ICON e: dùng động cơ đặt ở bánh sau với công suất khoảng 1,5 kW, phù hợp chuẩn xe điện không yêu cầu bằng lái.

Mẫu xe sử dụng pin lithium-ion dung lượng 30,6 Ah đạt chuẩn chống nước IP67, cho khả năng vận hành trong điều kiện mưa và có thể tháo rời để sạc tại nhà. Trang bị trên ICON e: gồm hệ thống đèn LED, bảng đồng hồ LCD, cốp chứa đồ khoảng 26 lít và phanh CBS. Honda định vị ICON e: là phương tiện di chuyển quãng đường ngắn trong đô thị với chi phí vận hành thấp.

Hồ Tân