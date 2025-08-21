Honda Giorno+ bản giới hạn đầu tiên về Việt Nam

Mẫu xe ga thiết kế lấy cảm hứng từ Honda RC213V, siêu môtô được cầm lái bởi tay đua MotoGP đầu tiên của Thái Lan - Somkiat Chantra.

Một doanh nghiệp tư nhân ở TP HCM vừa nhập về mẫu Honda Giorno+ SC35 ThaiGP từ Thái Lan. Mẫu xe này có số thứ tự 68 trong tổng số 99 được sản xuất trên toàn cầu. Trong văn hóa Á Đông, số 68 tượng trưng cho lộc phát.

Bản đặc biệt của Giorno+ có thiết kế tương tự bản thường. Điểm nhấn ở cách phối màu của dàn áo và số 35 ở yếm xe. 35 là số xe Chantra đăng ký ở MotoGP, thể thức thi đấu cao nhất của làng xe đua hai bánh. Somkiat Chantra hiện đầu quân cho đội đua Idemitsu Honda LCR. Anh là tay đua Thái Lan đầu tiên tranh tài ở thể thức MotoGP.

Các màu trắng, đỏ và đen trên Honda Giorno+ SC35 ThaiGP lấy cảm hứng từ mẫu xe đua RC213V mà Somkiat Chantra đang sử dụng. Ốp đèn pha LED, vè chắn bùn phía trước cũng được sơn đỏ. Vành 12 inch bánh trước có thêm viền đỏ kèm số 35.

Ngoài những chi tiết kể trên, ngoại hình xe giống bản tiêu chuẩn. Những trang bị trên xe như đồng hồ tốc độ kỹ thuật số. Phanh đĩa bánh trước (kèm ABS) và phanh tang trống bánh sau.

Cốp chứa đồ của Honda Giorno+ có dung tích 30 lít, nhỏ hơn mẫu xe anh em Lead khoảng 7 lít. Ở Việt Nam, mẫu xe điện Dat Bike Quantum có cốp lớn nhất trong phân khúc xe máy phổ thông - 41 lít.

Honda Giorno+ SC35 ThaiGP trang bị động cơ eSP+ xi-lanh đơn, dung tích 125 phân khối, làm mát bằng dung dịch, công suất 11,4 mã lực, mô-men xoắn 11,6 Nm. Hộp số vô cấp CVT.

Hiện chưa có giá bán của Giorno+ SC35 ThaiGP ở Việt Nam. Giá của mẫu xe này tại Thái Lan từ 2.280 USD.

Phạm Trung