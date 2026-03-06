Honda e:N2 ra mắt Đông Nam Á, giá trên 44.000 USD

Thái LanMẫu xe gầm cao thuần điện thiết kế lạ mắt, môtơ điện công suất 201 mã lực, pin 68,8 kWh, phạm vi hoạt động 530 km.

Hãng ôtô Nhật Bản Honda nhận đặt cọc e:N2 tại Thái Lan từ ngày 5-22/3. Đây cũng là thị trường đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á. Theo kế hoạch, giá bán chính thức của e:N2 sẽ công bố ngày 23/3, trong sự kiện ra mắt tại triển lãm ôtô Bangkok, Thái Lan (Bangkok Motor Show 2026).

e:N2 là mẫu xe song sinh với Insight sẽ bán tại Nhật Bản. Cả hai cùng nhập khẩu chính hãng từ Trung Quốc, nơi được gọi với tên khác là e:NS2 như một phần của liên doanh Honda và Dongfeng.

Mẫu gầm cao chạy điện e:N2 trang bị một môtơ điện ở cầu trước, sản sinh công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 310 Nm. Xe sử dụng gói pin 68,8 kWh của e:N1, cho phạm vi hoạt động 530 km. Trong khi ở Nhật Bản, Insight có phạm vi hoạt động 500 km. Thời gian sạc pin cũng như khả năng hỗ trợ sạc nhanh chưa được Honda tiết lộ.

e:N2 sở hữu chiều dài x rộng x cao là 4.788 x 1.838 x 1.570 mm, dài hơn nhưng hẹp và thấp hơn so với Honda CR-V (4.691 x 1.866 x 1.681 mm). Ngoại hình e:N2 thiết kế độc đáo, cản trước/sau hầm hố. Lưới tản nhiệt đặc trưng dòng xe điện, logo chữ H phát sáng.

Nội thất thiết kế với không gian rộng rãi, cấu hình 5 chỗ. Vô-lăng phong cách thể thao, màn hình cảm ứng giải trí 12,8 inch, hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay/Android Auto. Màn hình HUD trên kính chắn gió. Hệ thống âm thanh 12 loa Bose, sạc không dây, cần số dạng nút bấm. Xe ứng dụng công nghệ an toàn ADAS với nhiều tính năng.

Theo kế hoạch, Honda e:N2 bàn giao tới tay khách hàng Thái Lan trước ngày 30/4. Xe có giá dự kiến trên 44.000 USD. Đặc biệt, 100 khách hàng đầu tiên đặt mua e:N2 sẽ được tặng xe máy điện mini Motocompacto giá 2.000 USD.

Triển lãm ôtô, xe máy Thái Lan (Bangkok Motor Show 2026) diễn ra tại Bangkok từ ngày 23/3.

Minh Vũ