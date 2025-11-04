Honda Dream 2026 ra mắt, giá cao nhất 2.600 USD

Mẫu xe hai bánh huyền thoại lắp động cơ 125 phân khối, bộ tem và dàn áo mới, trang bị đồng hồ LCD, đèn LED, giá từ 2.500 USD.

Hãng xe Nhật Bản Honda ra mắt Dream 125 phiên bản 2026 cho hai thị trường Campuchia và Myanmar. Mẫu xe số Dream có tên mã là NCX và từng là xe yêu thích một thời của giới đam mê xe, không chỉ tại Việt Nam và cả một số nước trong khu vực Đông Nam Á.

Dream 125 phiên bản 2026 ra mắt thị trường Campuchia và Myanmar. Ảnh: Honda

Dream 125 mới vẫn giữ những đường nét thiết kế đặc trưng, truyền thống pha hiện đại. Hãng xe Nhật Bản thay đổi dàn áo và bộ tem màu vàng kết hợp màu bạch kim mới. Ở phiên bản mới, Dream 125 trang bị hệ thống đèn chiếu sáng LED, từ đèn pha, đèn hậu cho đến đèn báo rẽ. Cụm đồng hồ LCD hiển thị đầy đủ thông tin xe.

Dream 125 2026 sở hữu độ cao yên 760 mm, phù hợp cho cả nam và nữ, cho tư thế ngồi thoải mái trên mọi cung đường. Tay lái rộng kết hợp chỗ để chân thoải mái mang lại sự ổn định, giúp dễ điều khiển xe hơn.

Honda trang bị cho Dream 125 2026 động cơ xăng một xi-lanh, dung tích 125 phân khối, làm mát bằng gió, phun xăng điện tử. Xe sử dụng hộp số tròn 4 cấp hoặc 5 cấp tùy phiên bản.

Mẫu xe số lắp cặp vành nan hoa 17 inch. Phanh tang trống cả hai bánh. Giảm xóc trước và sau kiểu ống lồng, giảm chấn thủy lực.

Honda Dream 125 2026 bán hai phiên bản, giá 2.500-2.600 USD.

Minh Vũ