Honda Dream 2026 nhập Campuchia đầu tiên về Việt Nam

Phiên bản Dream màu tem mới lấy cảm hứng từ quốc hoa Campuchia (Rumdul), về Việt Nam dạng nhập tư nhân.

Hôm 3/12, một đơn vị kinh doanh xe nhập khẩu ở Tây Ninh giới thiệu chiếc Honda Dream đời 2026. Đây là phiên bản nâng cấp nhẹ, chủ yếu thay đổi màu tem mới so với bản tiền nhiệm cũng đã về Việt Nam trước đây.

Dream 2026 vẫn giữ nguyên kiểu dáng quen thuộc của dòng xe máy từng một thời vang bóng tại Việt Nam. Thiết kế mẫu xe Honda đơn giản, hướng đến chất dễ lái, dễ sử dụng.

Thay đổi lớn nhất trên Honda Dream 2026 là màu tem vàng pha trắng trên thân xe có họa tiết hoa Rumdul đan xen nhau. Ở phiên bản trước, tem xe sử dụng các họa tiết hình thoi trang trí.

Các đường chỉ quanh tem, ốp tên xe dưới đèn pha hay huy hiệu NCX vẫn sử dụng màu vàng, màu của hoàng gia Campuchia. Dream tại quốc gia láng giềng có thêm nhận diện NCX trên yếm.

NCX là đối tác độc quyền nhập khẩu, lắp ráp và phân phối xe Honda tại Campuchia. Đây là một trong những công ty sở hữu thị phần lớn nhất trong ngành xe máy ở nước này. Từ khởi đầu chỉ bán xe Honda nhập khẩu, hãng sau đó đầu tư nhà máy lắp ráp xe. Đến nay, bên cạnh linh kiện nhập khẩu, NCX còn nội địa hóa một số bộ phận trên xe Honda.

Ngoài tem nhận diện mới, Honda Dream giữ nguyên các trang bị tiêu chuẩn. Ví dụ như đèn pha LED, đèn hậu và xi-nhan dạng halogen. Cả hai bánh đều dạng căm, kích thước 17 inch. Xe nặng khoảng 98 kg, bình xăng dung tích 4 lít.

Giống như bản trước, Dream 2026 vẫn dùng động cơ phun xăng điện tử dung tích 125 phân khối. Hãng không công bố công suất và sức kéo của xe. Hộp số đi kèm loại 4 cấp.

Đơn vị nhập khẩu chưa công bố giá bán Dream 2026. Tại Campuchia, xe có giá từ 2.500 USD.

Dream vốn là dòng xe huyền thoại, gắn với nhiều thế hệ người dùng trong nước nhưng đã ngưng phân phối từ lâu tại Việt Nam cũng như nhiều nước khác. Campuchia là thị trường hiếm hoi trong khu vực Đông Nam Á vẫn còn sản xuất dòng xe này.

Với nhiều người, Honda Dream là cái tên hoài niệm. Yếu tố lịch sử cùng việc không còn được bán chính hãng, số lượng nhập tư nhân về nước giới hạn, Dream thường được các đơn vị kinh doanh bán cao hơn so với giá đề xuất. Một số mẫu Dream nhập Campuchia về Việt Nam trước đây giá không dưới 100 triệu đồng khi mới ra mắt. Vì thế, những mẫu Dream này chủ yếu hướng đến số ít khách hàng còn quyến luyến với thương hiệu, dư dả tài chính và thích sưu tầm.

