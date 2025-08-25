Honda DD đỏ - ước mơ thời bao cấp của người Việt

Honda Super Cub C70 Deluxe Econo-Power thường được các thế hệ 8x, 9x hay gọi với tên "DD đỏ" hay hoàng tử đỏ. Xe sản xuất tại Nhật Bản thời gian 1969-1998. Trong ký ức một thời, C70 Econo-Power được đưa về Việt Nam trong thập niên 80 cùng với Super Cub 50, Simson, Minsk, mang ý nghĩa của sự giàu có.

Cho tới nay cái tên DD đỏ không được lý giải một cách rõ ràng, ngay cả với những người chuyên sưu tập dòng xe này. Một cách lý giải được phổ biến là hai chữ D gồm "Deluxe" trong tên phiên bản xe và "Double Seat" (yên đôi) để phân biệt với các dòng yên đơn ở Nhật Bản.

Vào thời điểm bấy giờ, sở hữu một chiếc Honda C70 Econo-Power là một điều rất khó khăn, đòi hỏi người mua phải chi một khoản tiền lớn tương đương 10 cây vàng. Ngoài ra, những chiếc C70 Econo-Power thường được xuất khẩu sang Đức, vì vậy đa số những người Việt đi Đông Đức, Tiệp Khắc được "xách tay" theo C70 Econo-Power về, do đó số lượng xe tại Việt Nam không nhiều.