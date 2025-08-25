Honda DD đỏ - ước mơ thời bao cấp của người Việt

Honda Super Cub C70 Deluxe Econo-Power thường được các thế hệ 8x, 9x hay gọi với tên "DD đỏ" hay hoàng tử đỏ. Xe sản xuất tại Nhật Bản thời gian 1969-1998. Trong ký ức một thời, C70 Econo-Power được đưa về Việt Nam trong thập niên 80 cùng với Super Cub 50, Simson, Minsk, mang ý nghĩa của sự giàu có.
Cho tới nay cái tên DD đỏ không được lý giải một cách rõ ràng, ngay cả với những người chuyên sưu tập dòng xe này. Một cách lý giải được phổ biến là hai chữ D gồm "Deluxe" trong tên phiên bản xe và "Double Seat" (yên đôi) để phân biệt với các dòng yên đơn ở Nhật Bản.
Vào thời điểm bấy giờ, sở hữu một chiếc Honda C70 Econo-Power là một điều rất khó khăn, đòi hỏi người mua phải chi một khoản tiền lớn tương đương 10 cây vàng. Ngoài ra, những chiếc C70 Econo-Power thường được xuất khẩu sang Đức, vì vậy đa số những người Việt đi Đông Đức, Tiệp Khắc được "xách tay" theo C70 Econo-Power về, do đó số lượng xe tại Việt Nam không nhiều.
Nghiêm Anh Quân, đồng sáng lập Vietnam Wander, cùng vài người bạn có chung đam mê sưu tập xe cổ đã tập hợp, sửa chữa những chiếc Honda C70 Econo-Power để tạo ra sản phẩm đưa khách du lịch trở về thời kỳ bao cấp trên các cung đường Hà Nội.
Anh Quân cho biết hiện có hơn 10 chiếc xe Honda C70 Econo-Power để chở khách, tất cả thường được tập hợp trong một xưởng tại phố Bạch Đằng. Hầu hết những chiếc xe được tìm và mua lại trong tình trạng hỏng nặng, nhưng tất cả đều có đầy đủ giấy tờ.
Việc phục dựng, sửa chữa và bảo quản những chiếc C70 Econo-Power do anh Dung, một thợ sửa chữa xe máy lâu năm đảm nhiệm. Anh Dung cho biết "để phục dựng những chiếc DD đỏ này, tùy tình trạng của mỗi xe nhưng thường kéo dài 1-2 tuần, cá biệt những chiếc xe hỏng nặng hơn và tinh chỉnh theo ý mình sẽ mất khoảng một tháng".
Điều khó nhất để phục dựng chiếc xe là không có sẵn phụ tùng thay thế. Một số phụ tùng phải mua lại từ những chiếc xe được rã đồ, sau đó mày mò sửa lại để phù hợp. Một số phụ tùng mới thuộc hàng giả, hàng nhái hoặc không ăn khớp với xe.
"Để có thể chạy ngoài đường, những chiếc C70 Econo-Power phải được làm lại khí thải sao cho phù hợp với quy định. Tuy nhiên Honda đã tính toán rất kỹ nên việc làm lại máy và khí thải không quá khó khăn", anh Dung chia sẻ.
Hơn nữa, hệ thống giảm xóc nguyên bản của xe dạng gắp sau lật kết hợp phuộc đôi, chỉ phù hợp với vóc dáng nhỏ bé. Do đó để phù hợp với khổ người hiện tại, anh Dung đã thay thế toàn bộ hệ thống giảm xóc sau sang dạng lò xo thủy lực, giúp xe khỏe hơn, chở nặng tốt hơn, trong khi giảm xóc trước dạng càng đỡ trước vẫn được giữ nguyên.
Ngoài ra, tour của Anh Quân có một vài chiếc xe được tinh chỉnh phần hệ thống giảm xóc sau, bỏ thùng đồ và phần yên dài hơn, phù hợp với nhóm khách có cân nặng trên 90 kg.
Một số xe được giữ nguyên bản ở nhiều chi tiết, đèn pha và xi-nhan vuông vức, nam tính. Hệ thống phanh tang trống đường kính 110 mm ở cả bánh trước và sau. Chiều cao yên xe 760 mm, trọng lượng 72 kg.
Xe được phục dựng kỹ càng từ lớp sơn đỏ, trắng đến các phần kim loại đã hoen rỉ. Đuôi xe vẫn giữ nguyên bản, đèn hậu vuông vức nhưng được lắp thêm khung bảo vệ. Ngoài ra xe lắp thêm một thùng gỗ phía sau để chở đồ cũng như tấm đệm lưng cho du khách.
Xe sử dụng động cơ 70 phân khối 4 thì, xi-lanh đơn 2 van với trục cam phía trên, làm mát bằng gió, công suất 6 mã lực tại vòng tua máy 9.000 vòng/phút. So với C70, C70 Econo-Power được cải tiến về sức mạnh, mô-men xoắn cao hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn.
Hộp số 3 cấp, xích cam tự căng giúp giảm thiểu quá trình bảo dưỡng. Theo Honda, xe có mức tiêu thụ nhiên liệu 0,9 lít/100 km.
Tay lái bên phải là ga và nút gạt xi-nhan, trong khi tay lái bên trái trang bị nút bật/tắt đèn cos/pha và còi.
Anh Dung cho biết việc bảo dưỡng, kiểm tra thường xuyên, và có chế độ riêng biệt so với các mẫu Cub hay Dream, như thay dầu sau 1.000 km hay kiểm tra phanh và xích sau mỗi chuyến tour.
Đồng hồ tốc độ vuông vắn, hiển thị đèn xi-nhan, số N và đồng hồ xăng. Phía dưới trang bị ổ khóa cắm chìa.
Xe không có cốp, phía dưới yên là bình xăng dung tích 4,8 lít.
Tem dán cảnh báo và hướng dẫn sử dụng được dịch sang ba ngôn ngữ Anh, Pháp và Đức còn nguyên vẹn.
Anh Quân chia sẻ thêm: "Việc sử dụng những chiếc DD đỏ này không chỉ đưa khách đi tham quan Hà Nội, mà còn giúp khách du lịch được trải nghiệm cảm giác sống lại thời bao cấp, được chạm vào lịch sử thông qua chiếc Honda DD vốn là biểu tượng một thời tại Việt Nam".
