Honda đặt cược vào động cơ hybrid V6 mới

Các mẫu xe Honda cỡ trung và cỡ lớn tại Bắc Mỹ sẽ có tùy chọn hệ thống truyền động điện hóa.

Sự phổ biến ngày càng tăng của xe hybrid thúc đẩy hầu hết các nhà sản xuất ôtô mở rộng dòng sản phẩm điện khí hóa tại Bắc Mỹ. Honda, vốn cung cấp các tùy chọn hệ thống truyền động hybrid (HEV) ở dòng xe cỡ nhỏ, đang chuẩn bị mở rộng phương pháp này sang các xe lớn hơn với động cơ hybrid V6 mới.

Trước đó, hãng đã xác nhận rằng một mẫu SUV hybrid cỡ lớn đang được phát triển cho thị trường Mỹ, một phần của chiến lược điện khí hóa rộng lớn hơn được giới thiệu vào tháng 5/2024. Mới đây, tại Hội thảo công nghệ ôtô Honda, nhà sản xuất này chia sẻ thêm chi tiết về hệ thống truyền động mới.

Động cơ V6 mới của Honda sẽ kết hợp với môtơ điện. Ảnh: Honda

Trái tim của hệ thống là động cơ V6 mới, được thiết kế để đáp ứng các quy định ngày càng nghiêm ngặt về môi trường. Động cơ này sẽ kết hợp với các môtơ điện mới (tối đa ba môtơ đối với các phiên bản dẫn động 4 bánh toàn thời gian) và một bộ pin. Honda cho biết mục tiêu là đạt hiệu suất mạnh mẽ trong khi vẫn kiểm soát chi phí sản xuất.

Theo Honda, hệ thống truyền động này hứa hẹn cải thiện hơn 30% khả năng tiết kiệm nhiên liệu so với các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong hiện tại ở phân khúc xe cỡ trung và cỡ lớn.

Những cải tiến này đến từ phần cứng được nâng cấp và hệ thống kiểm soát năng lượng mới có khả năng lựa chọn chế độ lái hiệu quả nhất cho từng tình huống.

Bên cạnh hiệu suất tốt hơn, thiết lập mới này dự kiến mang lại hiệu suất nhanh hơn. Honda dự kiến khả năng tăng tốc tối đa tăng hơn 10% so với các mẫu xe V6 không chạy điện hiện nay. Hãng chưa tiết lộ tổng công suất của hệ thống.

Mẫu xe sản xuất đầu tiên trang bị hệ thống mới sẽ là một chiếc SUV cỡ lớn, dự kiến ra mắt vào năm 2027. Điều này có thể ám chỉ một phiên bản Pilot làm mới, đã được phát hiện trong quá trình phát triển.

Các mẫu xe khác sẽ ra mắt trước khi thập kỷ này kết thúc, bao gồm SUV Passport nâng cấp và các thế hệ tiếp theo của bán tải Ridgeline và minivan Odyssey.

Honda kỳ vọng làn sóng xe hybrid mới này sẽ đóng vai trò là cầu nối quan trọng trong giai đoạn mà hãng gọi là "giai đoạn chuyển tiếp dẫn đến sự phổ biến hoàn toàn của xe HEV".

Mỹ Anh (theo Carscoops)