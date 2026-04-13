Honda Dash 2026 - xe máy 125 phân khối giá 88 triệu đồng

Dash nhập khẩu tư nhân từ Malaysia, thiết kế góc cạnh, thể thao, kích thước ngang ngửa Honda RSX 110.

Honda Dash 125 đời 2026 được một công ty tư nhân ở TP HCM đưa về nước. Dash là một trong số ít dòng xe máy nhập khẩu Malaysia và phân phối ở thị trường trong nước. Hầu hết các dòng xe máy phổ thông bán qua các đại lý tư nhân nhập từ Thái Lan, Indonesia, hai thị trường tiêu thụ xe máy lớn hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Dash 2026 vẫn giữ nguyên thiết kế tổng thể so với bản tiền nhiệm từng về Việt Nam hồi đầu 2025. Điểm thay đổi lớn nhất nằm ở dàn áo với cách phối màu mới.

Mẫu xe được sản xuất bởi liên doanh Honda ở Malaysia sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 1.894 mm x 707 mm x 1.108 mm. Những thông số này tương đương chiếc Honda Wave RSX 110 đang bán chính hãng ở Việt Nam (1.922 x 709 x 1.082 mm) về chiều rộng và cao, trong khi chiều dài ngắn hơn đôi chút.

Tạo hình Dash cắt xe nhiều ở bên hông và phía trước. Tấm ốp phong cách hầm hố ở đầu xe. Đuôi xe hơi hướng nhô cao như những dòng côn tay cho giới trẻ. Phong cách tổng thể của Honda Dash chủ yếu tiếp cận nhóm khách hàng nam giới.

Ở phiên bản đời 2026, xe vẫn giữ nguyên các trang bị tiêu chuẩn như đèn pha LED, đèn xi-nhan trước, sau dạng halogen. Xe có đồng hồ tốc độ analog, chìa khóa cơ, bình xăng dung tích 4 lít.

Dash lắp phanh đĩa đơn cho cả hai bánh. Đây là trang bị mà các dòng xe máy giá rẻ của Honda, Yamaha bán chính hãng tại Việt Nam hiện nay như Wave Alpha, Wave RSX, Future, Sirius, Jupiter Fiin đều chưa có. Phần lớn xe (nếu có) đều chỉ lắp phanh đĩa đơn ở bánh trước.

Cả hai bánh của Honda Dash đều dùng vành đúc 17 inch. Chiều cao yên 767 mm và trọng lượng khoảng hơn 100 kg.

Honda Dash 125 lắp máy SOHC dung tích 125 phân khối, làm mát bằng không khí, công suất 9,9 mã lực, mô-men xoắn 9,5 Nm. Hộp số loại 4 cấp.

So với Honda Future 125, Dash có dung tích động cơ ngang bằng nhưng công suất động cơ lớn hơn đôi chút (0,8 mã lực). Mẫu xe nhập Malaysia nhỉnh hơn ở trang bị phanh đĩa đôi, trong khi Future là phanh đĩa đơn.

Giá bán của Dash 125 nhập tư nhân là 88 triệu đồng, đắt hơn gần ba lần so với một mẫu Honda Future 125 (31,09-32,79 triệu đồng) bán chính hãng. Vì thế, Dash không dành cho số đông, chủ yếu hướng đến những khách có tài chính mạnh, thích xe phong cách thể thao, số lượng giới hạn tại Việt Nam.

Phạm Trung