Honda CUV e: có giá từ 45 triệu đồng

CUV e: có hai lựa chọn bán kèm pin giá 65 triệu đồng và cho thuê pin giá 45 triệu đồng, phí thuê 2 pin 250.000 đồng/tháng.

Trong sự kiện giới thiệu mẫu xe điện mới UC3 sáng ngày 10/1 tại Hà Nội, hãng xe Nhật Bản Honda công bố chính sách giá bán cho xe máy điện CUV e: ở thị trường Việt Nam, sau thời gian ngắn cho thuê.

Honda CUV e: ra mắt khách hàng Việt Nam. Ảnh: Lương Dũng

Cụ thể, từ 26/3, Honda cung cấp hai gói lựa chọn cho khách hàng:

Gói 1 - bán xe kèm pin 2 pin và 2 sạc, giá 65 triệu đồng.

Gói 2 - bán xe không kèm pin (đã bao gồm 2 sạc) giá 45 triệu đồng và phí thuê 2 pin 250.000 đồng mỗi tháng.

Bên cạnh đó, từ tháng 4, Honda Việt Nam triển khai hệ thống trạm đổi pin dành cho dòng xe CUV e: thuê pin, không phát sinh thêm phí đổi pin.

CUV e: ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 12/4/2025, cùng với Honda ICON e:. Từ 14/7/2025, CUV e: được phân phối với hình thức thuê 2 pin kèm 2 sạc với số lượng giới hạn, tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng. Giá thuê CUV e: là 1,5 triệu mỗi tháng theo mức 10% VAT và thêm ưu đãi khi thanh toán gói nhiều tháng.

Tạo hình CUV e: mềm mại, nhiều đường cong. Xe lắp môtơ điện ở bánh sau công suất 8 mã lực, mô-men xoắn 22 Nm. Hai pin lithium-ion đặt dưới yên và có thể tháo rời, mỗi pin có dung lượng 29,4 Ah và nặng 10,2 kg. Phạm vi hoạt động 80,7 km và tốc độ tối đa 83 km/h. Theo công bố, thời gian sạc pin 0-100% trong 6 giờ và sạc 25-75% pin trong 2,7 giờ.

Lương Dũng