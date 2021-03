Honda CR-V - xe Nhật không bảo thủ

CR-V là mẫu xe Nhật hiếm hoi trong phân khúc đảm bảo các yếu tố lái hay, nội thất rộng rãi, tiện nghi và nhiều công nghệ an toàn.

Người Nhật nổi tiếng bảo thủ trong mọi vấn đề, và ôtô cũng vậy. Nhưng điều đó dường như không đúng với Honda. Kể từ khi ra đời, các dòng xe của hãng đã mang DNA thể thao, thứ mang lại cảm giác lái tốt, vận hành năng động, nhiều cảm hứng cho phân khúc phổ thông, tất nhiên không phải thứ thể thao cực đoan của những dòng xe đắt tiền. Ở Civic, CR-V hay ngay cả "đàn em" City, tài xế tìm thấy sự hứng khởi trên cung đường đi làm hàng ngày.

Một gia đình đi dã ngoại với Honda CR-V.

Nhà sáng lập Soichiro Honda từng nói, không có đua xe thì sẽ không thể có Honda. Hãng xe của ông tham gia các cuộc đua MotoGP rồi F1 từ sớm, đều là những sàn đấu tốc độ đỉnh cao của thế giới.

Honda thể hiện sự cấp tiến ngay khi giới thiệu CR-V lắp ráp lần đầu tiên ở Việt Nam vào năm 2008. Khi ấy, xe giống hệt bản ở Mỹ. Thông thường khách hàng nghĩ các thị trường nhỏ như Việt Nam sẽ chỉ được nhận bản chậm 1-2 đời xe, nhưng CR-V thì khác hẳn. Mẫu crossover của Honda tạo khoảng cách xa so với hai cái tên đình đám lúc bấy giờ là Ford Escape và Chevrolet Captiva. Vào thời ấy, CR-V đã có điều hòa độc lập hai vùng, công nghệ an toàn với 4 túi khí, chống bó cứng phanh, phân bổ lực phanh điện tử, cân bằng điện tử - những thứ rất khác so với phân khúc lúc ấy.

Đến 2013, Honda ra mắt CR-V mới lại là một sự phá cách nữa. Thiết kế "lưng gù" trở thành đặc sản của thế hệ này. Dù không hợp mắt một số khách hàng, cách tạo hình này của CR-V cho thấy ưu điểm về mặt không gian cho người ngồi sau, cốp chứa đồ và dáng trường xe hơn. Ở thế hệ này, bên cạnh động cơ 2.4, xe được bổ sung thêm bản 2.0. Đây cũng là lần đầu tiên xe trang bị kiểm soát hành trình. Hệ thống an toàn cũng vẫn là điểm mạnh của CR-V so với các dòng xe lắp ráp trong nước khác.

Khoang hành lý trên Honda CR-V.

Sang thế hệ tiếp theo giới thiệu cuối năm 2017, một lần nữa CR-V là một trong những xe đi đầu về đổi mới triết lý sản phẩm trong phân khúc. Xe từ bỏ kiểu lưng gù tranh cãi, đường nét trở nên mượt mà, sắc sảo, hoàn thiện hơn nhiều. Quan trọng hơn, CR-V chuyển từ 5 chỗ sang 7 chỗ, dạng 5+2. Việc tuỳ chỉnh linh hoạt dùng 5 hay 7 ghế giúp chủ xe giải quyết vấn đề khi phải đi đông người. Nếu hạ hai ghế, không gian cốp khá rộng rãi.

CR-V đời này còn thay đổi lớn dưới nắp ca-pô. Động cơ 2.0, 2.4 thế hệ trước được thay bằng máy 1.5 turbo để tiết kiệm nhiên liệu hơn nhưng vẫn đảm bảo sức mạnh công suất và mô-men xoắn. Cùng với máy mới là hộp số mới dạng CVT. Những trang bị này đều tiên phong trong tầm giá.

Đến phiên bản mới nhất, thứ được nhiều khách hàng chờ đợi là công nghệ Honda Sensing cũng được hãng đưa về giới thiệu trên CR-V mới. Tính tiện dụng cũng được chú trọng hơn với các tính năng đang thành xu hướng. Sạc điện thoại không dây. Mở cốp rảnh tay. Camera lane watch, tính năng rất hữu dụng giúp tài xế tránh được vùng điểm mù bên thân, thứ mà các đối thủ không có. Giống như ngày đầu ra mắt năm 2008, phiên bản ở Việt Nam cũng đầy đủ trang bị an toàn, tiện nghi không thua kém gì tại thị trường Mỹ, nơi CR-V thường xuyên đứng top doanh số.

Bảng đồng hồ trung tâm người lái trên CR-V.

Sự đổi mới nhanh đôi khi không phải là cách tiếp cận an toàn nếu xét trên góc độ kinh doanh, bởi khi ấy khách hàng còn chưa bắt kịp để hiểu hết những thay đổi này. Nhưng khi một hãng sẵn sàng đổi mới, là đang cố gắng mang tới cho khách hàng những công nghệ tiến bộ nhất trong ngành, để người tiêu dùng Việt tiếp cận với sản phẩm mới nhất, đáng "đồng tiền bát gạo".

Honda cũng không phải chờ lâu để những nỗ lực được chứng minh bằng con số. Ngay từ khi bán ra năm 2008, CR-V đã vươn lên trở thành xe bán chạy nhất của hãng. Nhiều năm liền, mẫu crossover luôn có doanh số ở top đầu phân khúc. Hai năm gần đây nhất, 2019-2020, CR-V đứng ở vị trí cao nhất hoặc Á quân phân khúc.

Thị trường ôtô Việt đang như một cánh rừng non đâm chồi sau mưa. Các hãng đang cố gắng phủ kín sản phẩm ở những tầm giá khác nhau. Giữa ma trận xe, khách hàng đôi khi loạn vì không biết chiếc nào phù hợp với mình, nhất là khi xe Hàn đang nổi lên như viên đá tảng ngáng chân những dòng xe Nhật đã có tiếng nhiều năm. Để chinh phục lớp khách hàng mới, tốt nhất là kết hợp được các tiêu chí của cả hai trường phái. Điều đó có ở Honda CR-V.

CR-V là xe Nhật, bền bỉ, tin cậy như nhiều cái tên đồng hương khác. CR-V cũng có thiết kế cập nhật, trang bị nhiều tiện nghi như xe Hàn. Đồng thời, mẫu xe của Honda còn có điểm riêng mà xe Hàn và nhiều mẫu xe Nhật đều không có, là khả năng vận hành thể thao, năng động với DNA xe đua từ ngày sơ khởi.

Muốn đi làm, đón con hàng ngày, dùng cả gia đình thì xe phải rộng rãi, thoải mái. Nếu muốn xe thể thao đỉnh cao, khách phải bỏ nhiều tỷ mua xe châu Âu. Nhưng nếu chỉ có hơn 1 tỷ, thì CR-V là lựa chọn để hài hòa các yêu cầu trên, một mẫu xe Nhật nhưng chưa bao giờ bảo thủ.

Nguyên Khoa

Ảnh: HVN.