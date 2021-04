Honda CR-V LSE - lựa chọn cho khách hàng cá tính

Bản đặc biệt được thay đổi màu sơn ở các chi tiết ngoại thất và nội thất thành đen hoặc tối màu để tăng tính thể thao.

CR-V là chiếc crossover tạo hình cá tính và trẻ trung bậc nhất trong phân khúc. Nếu đối thủ chọn đường nét mượt mà hoặc trung tính thì CR-V mang đậm nét thể thao. Xe có ba phiên bản L, G, E và 6 lựa chọn màu ngoại thất: trắng, bạc, titan, đen, xanh và đỏ.

Honda CR-V phiên bản LSE.

Khá nhiều tài xế cá tính thường thay đổi màu sơn cả xe hoặc một số chi tiết để tạo điểm nhấn riêng cho mẫu xe của mình. Nhằm mang đến thêm sự lựa chọn cá tính hóa cho chủ sở hữu, Honda Việt Nam đã giới thiệu phiên bản đặc biệt CR-V LSE tới khách hàng trong nước hôm 5/4.

Phiên bản đặc biệt này chỉ có duy nhất một màu sơn đen, một số chi tiết trong và ngoài xe được tinh chỉnh màu sắc. Các chi tiết mạ crôm sáng được chuyển sang tối màu, trừ viền cửa. La-zăng sơn đen cá tính, giữ nguyên thiết kế như trên bản L, phía sau xe có thêm logo Black Edition khá độc đáo.

Tài xế bên trong CR-V bản đặc biệt.

Nội thất bản LSE được thay đổi theo cùng một hướng thiết kế, khi các chi tiết ốp gỗ và nhựa màu được chuyển sang đen. Từ trần xe, các đường viền trang trí táp-lô, lẫy cửa, cửa gió, núm chỉnh điều hòa hay viền màn hình cảm ứng đều chuyển sang màu đen. Một chi tiết tạo điểm nhấn nữa là dòng chữ Black Edition thêu tỉ mỉ trên lưng ghế phía trước.

Hiện tại, không có mẫu xe nào cùng phân khúc có tùy chọn phiên bản đặc biệt Black Edition như CR-V. Cách nâng cấp phủ toàn màu đen giúp xe có cảm giác sang trọng, độc đáo hơn. Thông thường, việc nâng cấp các bản Black Edition thường chỉ thấy trên các dòng xe thể thao thuần túy.

Nét cá tính trong phần "nhìn" của CR-V LSE được kết hợp với đặc tính thể thao trong phần "cảm", đó là tiện nghi, vận hành và an toàn. Trong cabin là những trang bị như cửa sổ trời, điều hòa tự động hai vùng độc lập, màn hình cảm ứng 7 inch, hệ thống âm thanh 8 loa. Kết nối ngoại vi Bluetooth, đàm thoại rảnh tay, điều khiển giọng nói, sạc điện thoại không dây. Những tính năng hỗ trợ tài xế có phanh tay điện tử, hỗ trợ giữ phanh tự động, ga tự động, lẫy chuyển số trên vô-lăng...

Người dùng đứng bên cạnh Honda CR-V bản đặc biệt.

Dưới nắp ca-pô là trái tim động cơ tăng áp 1,5 lít VTEC, cho công suất 188 mã lực, mô-men xoắn cực đại 240 Nm. Cảm giác lái, khả năng vận hành năng động vẫn luôn là một thế mạnh của CR-V mà khó đối thủ nào bắt kịp. Công nghệ tăng áp giúp giảm dung tích động cơ, giữ được sức mạnh đầu ra, hứa hẹn khả năng giảm mức tiêu hao nhiên liệu và thân thiện môi trường.

Hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn Honda Sensing là điểm ấn tượng nhất trong loạt công nghệ an toàn của CR-V. Các tính năng của hệ thống này bao gồm: phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), đèn pha thích ứng tự động chuyển giữa chiếu gần và chiếu xa (AHB), kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF), cảnh báo chệch làn (RDM), hỗ trợ giữ làn (LKAS). Ngoài ra, CR-V cũng sở hữu các tính năng an toàn chủ động khác như camera quan sát làn đường LaneWatch giúp tài xế cải thiện tầm nhìn phía ghế phụ, tránh rơi vào vùng điểm mù.

Mức giá để khách hàng sở hữu phiên bản đặc biệt LSE đậm chất cá tính với những ưu điểm vốn có của CR-V là 1,138 tỷ đồng.

CR-V là một trong những mẫu xe chủ lực doanh số của Honda tại Việt Nam. Từ khi ra mắt bản mới hồi tháng 7 năm ngoái, CR-V hiện có doanh số cộng dồn hơn 8.600 xe, tính đến hết tháng 3/2021. Tháng 12/2020, mẫu xe này bán chạy nhất phân khúc với doanh số 3.226 xe.

Tuấn Vũ

Ảnh: HVN.