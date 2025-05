Honda CR-V bản off-road TrailSport giá 40.200 -USD

Mẫu gầm cao cỡ C thêm phiên bản, tăng trang bị và công nghệ, giá tăng nhẹ so với bản cũ.

Hãng xe Nhật Bản Honda công bố giá bán cho CR-V 2026 sau khi tiết lộ mẫu gầm cao cỡ C vào đầu tháng 5. CR-V 2026 là bản nâng cấp giữa chu kỳ. Honda bổ sung thêm phiên bản và cải thiện tính năng cùng công nghệ.

Bản TrailSport Hybrid có giá 40.200 USD, hai bản cao cấp hơn Sport-L Hybrid AWD giá 41.600 USD và Sport Touring Hybrid giá 43.700 USD.

Bản tiêu chuẩn LX 2WD giá 32.300 USD, tăng 800 USD so với bản cũ. Bản LX AWD giá 33.800 USD, EX 2WD giá 34.500 USD, EX AWD giá 36.000 USD, EX-L 2WD giá 36.800 USD, EX-L AWD giá 38.300 USD.

Các bản Sport Hybrid 2WD giá 37.000 USD, Sport Hybrid AWD giá 38.500 USD và Sport-L Hybrid 2WD giá 40.100 USD.

CR-V TrailSport Hybrid bản off-road mới. Ảnh: Honda

CR-V 2026 có hai lựa chọn hệ truyền động. Gồm máy xăng 1.5 tăng áp công suất 190 mã lực kết hợp với hộp số CVT. Và bản hybrid bổ sung thêm 2 môtơ điện cho tổng công suất 204 mã lực.

CR-V phiên bản mới bổ sung tính năng kết nối không dây Apple CarPlay/Android là trang bị tiêu chuẩn. Hai bản LX, EX lắp màn hình cảm ứng giải trí 9 inch, thay cho màn 7 inch cũ. Khách hàng Mỹ có thêm lựa chọn off-road nhẹ với bản TrailSport mới với hệ truyền động hybrid của hãng.

Ngoài ra, mẫu gầm cao cỡ C của Honda cũng có sạc điện thoại không dây. Các bản EX-L, TrailSport, Sport-L và Sport Touring trang bị màn hình cảm ứng giải trí 10,25 inch. Bản cao cấp nhất Sport Touring có hệ thống giải trí của Google. Xe lắp vành 18 inch tiêu chuẩn hoặc 19 inch cho bản cao nhất.

Bản off-road nhẹ CR-V TrailSport dùng lốp địa hình Continental 235/60 R18 và ngoại hình trang trí để tạo sự khác biệt. Hãng xe Nhật Bản tinh chỉnh hệ dẫn động 4 bánh trong tất cả các mẫu hybrid để tăng hiệu suất off-road mô phỏng hiệu ứng của bộ khóa vi sai. Ở tốc độ dưới 15 km/h, nếu thấy hai bánh xe trên một trục quay với tốc độ khác nhau, bộ điều khiển sẽ thay đổi mô-men xoắn đầu ra và sử dụng phanh để cân bằng tốc độ quay giữa hai bánh xe.

Minh Vũ