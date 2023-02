Honda công bố hai mục tiêu phát triển tại Việt Nam

Honda hướng đến mục tiêu trung hòa carbon vào 2050, từng bước hiện thực hóa tầm nhìn "không còn tử vong do tai nạn giao thông" đến 2045 của Chính phủ.

Ba hành động hướng tới không phát thải

Đại diện Honda Việt Nam cho biết, trong năm qua, hãng đã thực hiện chương trình bảo vệ môi trường từ tập đoàn Honda, với ba hành động hướng tới phát triển bền vững.

Các đại diện Honda Việt Nam tại sự kiện "Ngày hội trồng cây 2022 – Cùng Honda giữ mãi màu xanh Việt Nam" ở Thái Nguyên.

Theo đó, hãng này đặt 3 mục tiêu đến năm 2050 gồm: lượng khí thải CO2 bằng 0; sử dụng 100% năng lượng không carbon và 100% sử dụng vật liệu bền vững. Với mục tiêu cắt giảm CO2, Honda Việt Nam áp dụng công nghệ, kỹ thuật mới nhằm tiết kiệm năng lượng, tổ chức đại hội "Công ty xanh" thường niên nhằm tìm giải pháp và giảm các điểm lãng phí năng lượng qua hệ thống PMS (Power Management System).

Với mục tiêu giảm lượng nước tiêu thụ, hãng này tái chế nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, tái sử dụng nước mưa phục vụ sản xuất tại nhà máy. Hệ thống PMS của Honda Việt Nam cũng phát hiện việc lãng phí, rò rỉ nước và kiểm tra thực tế sử dụng tại dây chuyền. Với mục tiêu giảm chất thải phát sinh, hãng này áp dụng sản xuất phân vi sinh từ chất thải hữu cơ, giảm sử dụng nylon, bao bì đóng gói phụ tùng.

Đại diện Honda Việt Nam cho biết, trong năm 2022, hãng đã cắt giảm 3.299 tấn CO2 phát thải, 44.149 m3 nước tiêu thụ và 1.082 chất thải phát sinh, tốt hơn so với mục tiêu đề ra. Nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân, hãng tổ chức "Ngày hội trồng cây 2022" tại Thái Nguyên, trồng mới hơn 1.100 cây xanh đô thị, hứa hẹn nhân rộng hoạt động này trong thời gian tới.

Đào tạo lái xe an toàn, an toàn giao thông

Trong năm 2022, hãng này tiếp tục phối hợp với các cơ quan Chính phủ, các Nhà phân phối Honda ôtô và các Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) triển khai các hoạt động tuyên truyền về kiến thức an toàn giao thông, đào tạo kỹ năng dự đoán, phòng tránh rủi ro, tai nạn giao thông.

Cuộc thi về an toàn giao thông của Honda Việt Nam thu hút hàng trăm thí sinh gửi bài tham dự.

Phối hợp với Bộ Giáo dục – Đào tạo và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, hãng này tổ chức nhiều chương trình đào tạo an toàn giao thông từ cấp mầm non đến trung học trên toàn quốc. Chương trình "Tôi yêu Việt Nam" của Honda hướng đến nhóm trẻ mầm non, triển khai tại 43 tỉnh thành, mở rộng thêm 20 tỉnh thành so với năm trước. Các chương trình khác gồm "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" hướng đến học sinh tiểu học, "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" hướng đến cấp THCS, THPT.

Với cấp đại học, các chương trình hướng đến việc tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, kỹ năng lái môtô, xe gắn máy an toàn.

Chuyên viên Honda (đội mũ) hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho lực lượng CSGT.

Honda Việt Nam tiếp tục ký kết Chương trình phối hợp cùng Cục Cảnh sát giao thông, triển khai các hoạt động về an toàn giao thông, giai đoạn 2022-2024. Theo đó, chương trình đã diễn ra với các hoạt động như: tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ năng giảng dạy, đào tạo lái mô tô, ôtô an toàn cho các hướng dẫn viên của Cục CSGT, đào tạo kỹ năng lái ôtô cho hơn 220 cán bộ CSGT địa phương...

Trong năm qua, Honda Việt Nam phối hợp các HEAD đã đào tạo trực tiếp cho hơn 1,5 triệu đoàn viên thanh niên, khách hàng và người dân địa phương. Trung tâm đào tạo lái xe an toàn của hãng này đã đào tạo hơn 19.000 học viên, cấp giấy phép lái ôtô, xe máy cho người dân và khách hàng trên toàn quốc.

Tuấn Vũ

Ảnh: HVN.