Honda có thể từ bỏ dòng xe máy 50 phân khối

Nhật BảnHonda có kế hoạch ngừng sản xuất dòng xe có dung tích 50 phân khối trở xuống do những quy định khí thải ngày càng khắt khe.

Theo kế hoạch, hãng xe máy Nhật sẽ kết thúc dòng xe cỡ nhỏ với động cơ dung tích 50 phân khối hoặc nhỏ hơn từ 11/2025. Nguyên nhân do những tiêu chuẩn khí thải ngày càng nghiêm ngặt và khó đáp ứng.

Honda vốn sở hữu thị phần lớn nhất về dòng xe máy cỡ nhỏ. Series Super Cub - được bắt đầu sản xuất năm 1958 - đã được sản xuất hơn 100 triệu chiếc và trở thành xe máy phổ biến nhất thế giới.

Một chiếc Honda Super Cub C50 đời mới ở Nhật Bản. Ảnh: ASCII

Dòng Super Cub cũng có tiếng về khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Tại Nhật, dòng xe này nói chung phần lớn dùng cho mục đích chở hàng, giao báo, thức ăn nhanh... Honda còn tạo riêng một dòng để phục vụ nhu cầu này với những đặc điểm thiết kế riêng biệt và đặt tên là Pro, lắp động cơ 50 phân khối hoặc 110 phân khối.

Tuy nhiên, sự phổ biến của dòng xe 50 phân khối hoặc nhỏ hơn đang đối mặt với nguy cơ từ vài năm gần đây do sự phát triển của xe đạp điện cũng như xe máy điện.

Trong năm 1980, khoảng 1,98 triệu xe máy 50 phân khối hoặc nhỏ hơn được vận chuyển, nhưng con số giảm chỉ còn khoảng 90.000 vào năm 2023, theo Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản (JAMA).

Honda tự nhận thấy sự khó khăn khi sản xuất xe máy cỡ nhỏ đáp ứng các quy định mới về khí thải của Nhật Bản, tương đồng với các tiêu chuẩn khí thải toàn cầu khắt khe hơn dự kiến có hiệu lực từ tháng 11/2025.

Hiện tiêu chuẩn khí thải mức cao nhất được áp dụng cho xe máy là Euro 5, có hiệu lực từ 2020. Theo đó, mức khí thải hydrocarbon là 0,1 g/km (so với 0,17 của Euro 4), mức khí carbon monoxide (CO) là 1 g/km (so với 1,14 của Euro 4), và khí nitơ-oxit (khí NOx) là 0,06 (so với 0,09).

Mỹ Anh (theo Kyodo News)