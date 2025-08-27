Honda CB1300SF SP Final Edition đầu tiên về Việt Nam

Mẫu nakedbike vinh doanh huyền thoại CB1000SF của thập niên 90, về Việt Nam dạng nhập tư nhân với giá khoảng hơn 550 triệu đồng.

Thành công của CB-1, mẫu môtô khai sinh phân khúc nakedbike đường trường 400 phân khối tại Nhật vào 1989, thôi thúc Honda đầu tư mạnh hơn vào những dòng xe hướng đến giới trẻ với kiểu dáng thể thao, động cơ mạnh mẽ. Đầu 1990, dự án "Project Big-1" được hãng Nhật khởi xướng với mục tiêu tạo ra một mẫu xe dẫn đầu ở ba khía cạnh: hiệu suất động cơ, thiết kế cuốn hút và trải nghiệm sau tay lái.

Honda CB1000 Super Four (SF) trình làng công chúng vào 1992 là một trong những mẫu xe đầu tiên của dự án Big-1. Xe mang thiết kế vừa cổ điển vừa hoang dã, máy 4 xi-lanh thẳng hàng với mô-men xoắn đạt sớm ở dải vòng tua thấp, trung bình. Cùng CB400SF, CB1000SF đưa dòng nakedbike CB của Honda lên đỉnh cao với lượng người hâm mộ đông đảo trên toàn thế giới.

Đến 1998, CB1000SF được Honda nâng cấp. Kiểu dáng huyền thoại của dòng xe này không thay đổi nhiều, riêng động cơ tăng dung tích lên 1.300 phân khối. Từ đó cái tên CB1300SF ra đời.

Khi những quy định khí thải ngặt nghèo hơn, Honda quyết định không tiếp tục sản xuất dòng này. Vào tháng 2/2025, để vinh danh dòng xe máy lớn CB1300SF hay trước đó là CB1000SF, hãng nhật tạo ra 3.400 chiếc CB1300SF Final Edtion cuối cùng, gồm cả bản tiêu chuẩn và cao cấp SP.

Cuối tháng 8, bốn chiếc Honda CB1300SF SP Final Edition được một doanh nghiệp tư nhân nhập về Việt Nam từ Nhật Bản. Xe phối hai màu đỏ và trắng, gợi nhớ chiếc CB1000SF nguyên bản ra mắt năm 1992.

So với thiết kế của đời đầu, CB1300SF SP Final Edition gần như giữ nguyên tạo hình cổ điển. Xe có phần yên thuôn dài, tay lái đặt cao tạo tư thế ngồi thoải mái. Kiểu đèn pha (LED) dạng tròn, còi âm thanh và đồng hồ tốc độ dạng đôi, đèn hậu chếch lên cao đều tương tự các mẫu CB1000SF của thập niên 90.

Vì là bản cao cấp SP, CB1300SF lắp phuộc USD phía trước và phuộc lò xo đôi phía sau đều của Ohlins. Phanh đĩa kép kèm kẹp phanh 4 piston của Brembo ở bánh trước, phanh đĩa đơn bánh sau.

Trên bình xăng 21 lít có huy hiệu bản sản xuất cuối cùng Final Edition. Xe có xích tải, 4 cổ ống xả màu vàng tạo điểm nhấn tương phản. Mỗi mặt xích kèm logo Project Big-1.

CB1300SF Final Edition trang bị động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng DOHC 16 van làm mát bằng chất lỏng, dung tích 1.284 phân khối. Công suất đạt 113 mã lực tại vòng tua máy 7.250 vòng/phút và mô-men xoắn 112 Nm tại 6.250 vòng/phút.

Mẫu nakedbike của Honda đi kèm các chế độ lái như tiêu chuẩn (Standard), thể thao (Sport) và mưa (Rain). Những công nghệ hỗ trợ lái bao gồm kiểm soát lực kéo, ga tự động, ABS hai kênh.

Mẫu xe mang giá trị sưu tầm Honda CB1300SF SP Final Edition có giá khoảng hơn 550 triệu đồng tại Việt Nam.

Phạm Trung