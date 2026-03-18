Honda bổ sung trang bị cho CR-V máy xăng

Bản máy xăng của CR-V được Honda trang bị thêm tính năng an toàn và giải trí, bản G tăng 10 triệu đồng trong khi bản L giữ nguyên giá bán, hôm 19/3.

Sau khi ra mắt CR-V hybrid lắp ráp trong nước hồi đầu tháng 3, Honda Việt Nam tiếp tục nâng cấp nhẹ cho 2 phiên bản động cơ thuần xăng, đồng thời ngừng phân phối phiên bản CR-V L AWD.

Tùy chọn màu đỏ trên CR-V phiên bản L. Ảnh: HVN

Theo đó, CR-V L có thêm hệ thống phanh tự động khẩn cấp sau va chạm và cảm biến đỗ xe phía trước, giá bán 1,099 tỷ đồng, giữ nguyên so với trước đây. CR-V G bổ sung nhiều tính năng hơn, gồm hệ thống phanh tự động khẩn cấp sau va chạm, hỗ trợ quan sát làn đường Honda Lanewatch, cảm biến sau, màn hình giải trí 9 inch lớn hơn, giá 1,039 tỷ đồng, tăng 10 triệu đồng so với bản cũ. Xe tiếp tục lắp ráp tại nhà máy của hãng ở Phú Thọ, bán ra từ ngày 19/3 tại hệ thống đại lý toàn quốc.

Hai phiên bản này của CR-V trang bị động cơ VTEC Turbo 1.5, công suất 188 mã lực ở vòng tua 6.000 vòng/ phút. Mô-men xoắn 240 Nm từ 1.700 đến 5.000 vòng/ phút. Toàn bộ các phiên bản CR-V đều trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe Honda Sensing, gồm các tính năng: phanh giảm thiểu va chạm, hỗ trợ và giữ làn đường, thông báo xe phía trước khởi hành, kiểm soát hành thích ứng, đèn chiếu sáng tự động thích ứng.

Honda CR-V G có giá bán tăng 10 triệu đồng so với trước đây. Ảnh: HVN

Ngoài ra, các tính năng an toàn chủ động của xe có hệ thống quan sát làn đường Honda Lanewatch, cảnh báo áp suất lốp, cảm biến trước (bản L), cảm biến sau, cảnh báo buồn ngủ khi lái xe, gạt mưa tự động (L). Các trang bị an toàn bị động có 8 túi khí, phanh khẩn cấp sau va chạm. Honda CR-V đạt chứng nhận an toàn 5 sao từ ASEAN NCAP.

Ở các phiên bản máy xăng, CR-V có cấu hình 7 chỗ ngồi, đa dạng tính năng từ hệ thống Honda Connect, khởi động từ xa... Nội thất có màn hình giải trí 9 inch, kết nối và sạc không dây. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng, nhớ hai vị trí. Ghế bên cạnh chỉnh điện 4 hướng, đi kèm nhiều hộc chứa đồ ở các hàng ghế.

Honda CR-V có chính sách bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km, gia hạn bảo hành 2 năm hoặc 50.000 km cho động cơ và hộp số. Hiện, CR-V được phân phối với bốn phiên bản, 2 phiên bản thuần xăng và 2 phiên bản dùng động cơ hybrid.

Quang Anh