Honda bán hơn 25.800 ôtô tại Việt Nam

Honda Việt Nam công bố kết quả kinh doanh năm tài chính 2023, bán 25.808 ôtô các loại, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, hôm 22/4.

Kết quả kinh doanh trên được hãng Nhật thống kê theo năm tài chính, bắt đầu từ tháng 4/2022 đến tháng 3/2023 nên sẽ có khác biệt khi so sánh với các hãng khác. Theo đó, trong năm tài chính 2023 này, Honda Việt Nam có mức tăng trưởng doanh số 7% so với cùng kỳ, đạt 25.808 ôtô bán ra các loại. Trong tháng 3 năm nay, doanh số Honda ôtô đạt 1.489 chiếc, tăng 7,5% so với tháng 2.

City là một trong những mẫu xe đạt doanh số cao của Honda Việt Nam. Ảnh: HVN.

Trong năm ngoái, hãng Nhật cũng ra mắt HR-V thế hệ thứ 2 gồm hai phiên bản RS và L đầu tiên. Phiên bản G ra mắt cuối năm ngoái, giúp Honda Việt Nam hoàn thiện bộ ba phiên bản nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng. Vào tháng 10, hãng này ra mắt thêm mẫu sedan thể thao Civic Type R thế hệ thứ 6, điểm nhấn là khối động cơ 2.0 VTEC Turbo, hệ thống vù ga tự động Rev Match System, ứng dụng Honda LogR.

Trong năm tài chính 2023, Honda tiếp tục thể hiện định hướng thể thao bằng chuỗi hoạt động trải nghiệm cho người dùng. Từ khi tổ chức đến nay, chiến dịch "Feel The Performance" của hãng này có 979 sự kiện lái thử diễn ra, thu hút hơn 56.000 người tham dự. Tháng 8, hãng tổ chức sự kiện "Honda RS Touring 2022" nhằm giúp người trải nghiệm cảm nhận DNA thể thao qua các dòng xe RS (Road Sailing), gồm Civic, City và HR-V. Đến tháng 10, Honda tham dự triển lãm Vietnam Motor Show 2022 trong 5 ngày, thu hút hàng trăm lượt khách tham dự.

Civic Type R tại lễ ra mắt. Ảnh: Lương Dũng.

Từ những nỗ lực trên, hãng Nhật đón nhận thêm các giải thưởng từ giới chuyên môn trong nước. Tại chuỗi sự kiện Car Awards 2022 do VnExpress tổ chức, Honda Civic được vinh danh "Ôtô của năm phân khúc sedan hạng C", HR-V là "Ôtô của năm phân khúc crossover cỡ B".

Mẫu sedan cũng nhận danh hiệu "Vô lăng xe phổ thông 2022" do Công ty VC Corp tổ chức và "Xe được yêu thích nhất" phân khúc do hai cộng đồng Otosaigon và Otofun tổ chức. City cũng nhận danh hiệu "Xe được yêu thích nhất" phân khúc gầm thấp cỡ B từ hai diễn đàn này.

Ở mảng phát triển đại lý, hãng Nhật áp dụng bộ nhận diện thương hiệu theo tiêu chuẩn mới, từ tháng 4 năm ngoái. Bộ nhận diện mới này được hãng kỳ vọng sẽ tăng trải nghiệm của người dùng với mặt tiền lớn, chất liệu kính chủ đạo, nội thất tông màu gỗ. Trong năm tài chính 2023, Honda có thêm 4 đại lý ôtô 5S, nâng tổng số đại lý tại Việt Nam lên con số 46 .

Tuấn Vũ