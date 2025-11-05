Honda Air Blade 2025 ra mắt, giá từ 42,3 triệu đồng

TP HCMMẫu xe ga hướng đến nam giới có thiết kế mới, động cơ giữ nguyên như bản cũ, giá cao nhất 58,6 triệu đồng.

Honda Air Blade 2025 ra mắt hôm 4/11 với hai lựa chọn về động cơ là 125 và 160 phân khối tương tự đời trước. So với bản cũ, Air Blade 2025 thay đổi gần như toàn bộ thiết kế tổng thể, đặc biệt phần đầu. Đèn pha và yếm xe phía trước tạo hình mới, gọn và thể thao hơn trước. Xe có đèn pha LED kèm dải định vị chữ V mới, đèn xi-nhan tách rời.

Phần thân Honda Air Blade cũng được tinh chỉnh đôi chút. Đèn hậu gần như giữ nguyên như bản tiền nhiệm.

Đồng hồ tốc độ của Air Blade 2025 mang thiết kế mới, thừa hưởng từ mẫu xe anh em là Vario cũng đang bán chính hãng ở Việt Nam. Cổng sạc cho điện thoại ở cốp xe chuyển từ loại USB sang Type-C.

Xe vẫn giữ nguyên các trang bị tiêu chuẩn như chìa khóa thông minh, cốp 23,2 lít, phanh đĩa phía trước, phanh tang trống phía sau. Công nghệ chống bó cứng phanh ABS có từ bản thể thao 125 phân khối trở lên.

Air Blade 2025 giữ nguyên động cơ eSP+ 4 van, tiêu chuẩn khí thải Euro 3 như bản tiền nhiệm. Bản động cơ 125 phân khối (dung tích thực 124,8 phân khối) công suất 11,7 mã lực, mô-men xoắn 11,3 Nm. Bản 160 phân khối có công suất 15 mã lực, mô-men xoắn 14,6 Nm. Hộp số vô cấp CVT.

Giá bán Honda Air Blade 2025 như sau:

Động cơ Phanh Phiên bản Giá theo VAT 8% Giá theo VAT 10% 160 ABS Thể thao 58,59 Đặc biệt 58,09 Tiêu chuẩn 56,89 125 ABS Thể thao 47,8 48,69 CBS Đặc biệt 43,4 44,19 Tiêu chuẩn 42,3 42,99

* Đơn vị: triệu đồng

Theo Nghị quyết 204/2025 và Nghị định 174/2025 quy định về chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (VAT), mức thuế suất 8% tiếp tục được áp dụng từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026 đối với các dòng xe máy dưới 125 phân khối.

So với bản cũ, Honda Air Blade mới tăng giá khoảng 200.000-300.000 đồng tùy phiên bản. Xe có mặt trên thị trường từ 15/11. Đối thủ chính của mẫu xe Honda (bản 160 phân khối) là Yamaha NVX 155 (55,3-69 triệu đồng). Cả hai đều lắp ráp trong nước.

Phạm Trung