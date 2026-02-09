Honda ADV160 2026 giá từ 3.200 USD

Thái LanMẫu xe ga đường trường phiên bản mới nâng cấp trang bị, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, kiểm soát mô-men xoắn.

Hãng xe Nhật Bản Honda giới thiệu ADV160 phiên bản 2026 cho thị trường Thái Lan, quốc gia thứ hai trong khu vực Đông Nam Á sau Indonesia.

Ở phiên bản mới, ADV160 nâng cấp tính năng nổi bật với màn hình màu TFT hiển thị đầy đủ thông tin xe, với khả năng kết nối RoadSync cho điện thoại thông minh. Màn hình TFT mới giống với màn hình PCX160 và Forza/ADV350, cũng như các mẫu bigbike khác của Honda. Đây là lần đầu tiên phiên bản ADV160 tại Thái Lan sử dụng màn hình TFT, sau thị trường Indonesia.

Mặc dù trọng tâm là nâng cấp công nghệ, sức mạnh và tính linh hoạt cốt lõi của ADV160 không thay đổi. Xe trang bị động cơ eSP+ loại một xi-lanh dung tích 160 phân khối. Hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC có thể điều chỉnh. Phanh ABS một kênh. Phuộc trước kiểu ống lồng và lò xo trụ kép ở bánh sau. Xe dùng vành 14 inch ở bánh trước và 13 inch ở bánh sau.

ADV160 hướng đến khách hàng thích trải nghiệm trong phố, hay sẵn sàng cho những chuyến phiêu lưu off-road.

Honda ADV160 2026 bán ra tại Thái Lan với giá 3.200 USD.

Minh Vũ