Honda ADV 350 - tân binh xe ga đường trường giá gần 166 triệu đồng

Lâm ĐồngXe ga ADV 350 trang bị nhiều tính năng và công nghệ, lắp động cơ 330 phân khối, giá 165,99 triệu đồng.

Ngày 13/9, hãng xe máy Nhật Bản Honda ra mắt ADV 350 mới cho thị trường Việt Nam tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Đây là mẫu xe ga đường trường đầu tiên của Honda phân phối ở Việt Nam. Xe nhập khẩu chính hãng ở Thái Lan.

ADV 350 là dòng xe ga có ngoại hình hầm hố với những chi tiết góc cạnh. Xe trang bị cụm đèn trước LED, đèn xi-nhan tự động tắt tăng trải nghiệm lái. Kính chắn gió có thể điều chỉnh bằng tay 4 mức. Màn hình kỹ thuật số 5 inch hiển thị đầy đủ thông tin, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh qua bluetooth với ứng dụng Roadsync, cho phép hiển thị cuộc gọi, tin nhắn, điều hướng và giải trí.

Khung xe thép ống trọng lượng nhẹ, cặp giảm xóc trước hành trình ngược đường kính 37 mm. Giảm xóc sau lắp thêm bình dầu phụ. Xe dùng vành nhôm 6 chấu hình chữ kết hợp với lốp bán địa hình. Hộc đồ trước tích hợp cổng sạc usb-C, hộc đồ dưới yên dung tích 48 lít có thể chứa 2 mũ bảo hiểm cả đầu (fullface), kèm trang bị cá nhân. Hệ thống khóa thông minh smartkey 3 tính năng.

Mẫu xe ga đường trường sở hữu chiều dài x rộng x cao là 2.200 x 895 x 1.430 mm và chiều dài cơ sở 1.518 mm. Kích thước này so với đối thủ Yamaha Xmax với 2.180 x 795 x 1.460 mm và dài cơ sở 5.140 mm. Độ cao yên ADV cao 759 mm, thấp hơn so với 795 của Xmax. Mẫu xe của Honda nặng 188 kg, nặng hơn 6 kg so với xe của Yamaha.

ADV 350 lắp động cơ eSP+ loại một xi-lanh dung tích 330 phân khối, làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử, sản sinh công suất 28,8 mã lực, mô-men xoắn cực đại 31,8 Nm. Truyền động dây đai. Đối thủ Xmax 300 lắp động cơ 292 phân khối, công suất 27,6 mã lực, mô-men xoắn cực đại 29 Nm. Cả hai đều có hệ thống kiểm soát lực kéo. Phanh đĩa đơn cả hai bánh, ABS hai kênh.

Honda ADV 350 bán ra thị trường Việt Nam một phiên bản, giá 165,99 triệu đồng với 3 màu lựa chọn. Trong khi đối thủ Xmax có giá 140 triệu đồng. Giá của ADV 350 nhiều hơn gần 26 triệu đồng so với đối thủ Xmax.

Theo kế hoạch, ADV 350 bán ra từ ngày 1/10/2025. ADV 350 ra mắt cùng với Winner R và Rebel 1100 tại một sự kiện của Honda ở Đà Lạt, Lâm Đồng.

Lương Dũng