Honda Accord nỗ lực tồn tại ở Trung Quốc

Mẫu sedan cỡ D được hãng Nhật giảm giá hơn 14.000 USD, tức gần 42%, đánh dấu mức giảm lớn nhất của một mẫu sedan liên doanh.

Chương trình khuyến mãi có thời hạn áp mức giảm cho phiên bản hybrid cắm điện của Honda Accord e:PHEV xuống còn 138.800 nhân dân tệ (20.280 USD), đánh dấu một trong những đợt giảm giá lớn nhất cho một mẫu sedan liên doanh tại Trung Quốc vào đầu năm 2026. Ưu đãi này, được GAC Honda công bố vào tháng 2, giới hạn ở 1.000 chiếc.

Mức giảm 100.000 nhân dân tệ (14.610 USD) so với giá bán lẻ đề xuất là 238.800 nhân dân tệ (34.890 USD). Mức giảm lớn đã thu hút sự chú ý trên thị trường ôtô Trung Quốc, nơi cạnh tranh về giá đã trở nên gay gắt trong phân khúc 100.000-150.000 nhân dân tệ (14.610-21.920 USD) trong quý đầu tiên của năm.

Honda Accord hiện hành tại Trung Quốc. Ảnh: GAC Honda

Dữ liệu về hiệu quả hoạt động thị trường trong những tháng gần đây phản ánh sự sụt giảm về doanh số của thương hiệu này. Theo thông tin sản xuất và bán hàng được công bố vào tháng 1 bởi công ty mẹ GAC Group, GAC Honda bán được 4.558 xe trong tháng, giảm 69,86% so với cùng kỳ 2025. Doanh số cả năm 2025 đạt tổng cộng 351.900 chiếc, giảm 25,22% so với năm trước. Trong cùng tập đoàn, thương hiệu xe điện GAC Aion báo cáo doanh số 21.600 chiếc trong tháng 1, tăng 171,63%.

Những điều chỉnh giá gần đây cũng xuất hiện trên nhiều thương hiệu liên doanh Nhật Bản khác tại Trung Quốc. GAC Toyota đưa ra chương trình trợ cấp có thời hạn lên đến 22.000 nhân dân tệ (3.210 USD) cho mẫu SUV Wildlander, cùng các ưu đãi thay thế bổ sung. Trong khi đó, Dongfeng Nissan giảm giá lên đến 21.000 nhân dân tệ (3.070 USD) cho các phiên bản nâng cấp của sedan Teana và 10.000 nhân dân tệ (1.460 USD) cho sedan cỡ nhỏ Sylphy.

Môi trường tiêu thụ xe hơi nói chung của Trung Quốc vẫn đang chịu áp lực. Dữ liệu do Hiệp hội Đại lý Ôtô Trung Quốc (CADA) công bố cho thấy chỉ số tiêu thụ ôtô đạt 31,1 vào tháng 1, mức thấp kỷ lục. Nhiều nhà sản xuất, bao gồm các thương hiệu xe điện trong nước và các nhà sản xuất ôtô toàn cầu, đã đưa ra các ưu đãi tài chính như cho vay lãi suất thấp kéo dài để hỗ trợ nhu cầu bán lẻ.

Trong bối cảnh cạnh tranh này, việc giảm giá các mẫu sedan liên doanh đã có chỗ đứng vững chắc trùng hợp với sự gia tăng nguồn cung xe hybrid cắm điện và xe điện chạy pin từ các nhà sản xuất trong nước ở cùng phân khúc giá. Accord e:PHEV được định vị trong phân khúc sedan cỡ trung tại Trung Quốc, bao gồm cả các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong và xe điện.

GAC Honda cho biết số lượng Accord e:PHEV được giảm giá là một phần của chương trình khuyến mãi kỷ niệm có giới hạn, đánh dấu 50 năm lịch sử toàn cầu của Accord (từ 1976). Kế hoạch sản xuất và bán hàng cho mẫu xe này sau khi hết hạn chương trình khuyến mãi không được tiết lộ.

Tại Việt Nam, cũng trong tháng 1 vừa qua, Honda đã ngừng bán Accord và hãng chưa có kế hoạch nhập phiên bản mới. Trong năm 2025, Accord tiếp tục nằm trong nhóm xe bán chậm nhất phân khúc sedan cỡ D.

Cả năm, mẫu xe này chỉ tiêu thụ 42 chiếc, doanh số hàng tháng chỉ đạt mức một chữ số, thậm chí có tháng bằng 0. Con số này thấp hơn đáng kể so vớ Toyota Camry (2.489 xe), Kia K5 (267 xe), kém cả Mazda6 với 56 xe dù mẫu xe của Mazda đã ngừng bán từ quý cuối 2025.

Tuy Accord dừng bán tại Việt Nam, mẫu sedan này vẫn được phân phối ở các thị trường khác trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Thái Lan.

Tại Mỹ, Honda bán được khoảng 150.196 chiếc Accord trong năm 2025, tăng nhẹ 1,5% so với mức 147.972 xe của năm 2024. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn rất nhiều so với thời hoàng kim năm 2017 (hơn 322.000 xe).

Trên toàn cầu, Accord đang trải qua một giai đoạn chuyển giao mạnh mẽ, với sự sụt giảm ở các phân khúc truyền thống nhưng lại ghi nhận sự bùng nổ ở phân khúc xe xanh. Theo báo cáo của hãng, trong 2025, hơn 50% doanh số Accord đến từ các mẫu xe điện hóa.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)