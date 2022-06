Honas Residence ra mắt quỹ căn đẹp nhất giá 28 triệu đồng mỗi m2

Những căn cuối cùng đẹp nhất dự án Honas Residence được khách hàng quan tâm vì sở hữu nhiều ưu thế về vị trí, giá, chất lượng xây dựng.

Vị trí ba mặt tiền

Honas Residence có 3 mặt tiền là đường Bình Thung - tuyến đường nội đô kết nối vào trung tâm của TP Dĩ An, vừa ngay mặt tiền cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn và vành đai 3. Thông qua 3 tuyến đường là quốc lộ 1 K - tuyến đường quan trọng của vùng trọng điểm kinh tế phía Nam, cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn và vành đai 3, cư dân Honas Residence thuận tiện di chuyển về Bình Dương, Đồng Nai hay TP HCM.

Vị trí dự án Honas Residence.

Bên cạnh hệ thống giao thông đường bộ, trong tương lai, khi tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên kéo dài xuống Dĩ An đi vào khai thác vận hành, cư dân Honas Residence dễ dàng đi vào trung tâm TP HCM bởi khu căn hộ nằm ngay vị trí trạm dừng của metro. Giới chuyên gia nhận định rằng, nhà nằm ngay tâm đô thị hoặc cách ga metro không quá 3km; có khoảng đường di chuyển đến đường vành đai 1-2 km hoặc dễ đi bộ tới trạm xe buýt được đánh giá có cơ hội tăng giá cao qua thời gian.

Hiện nay, thông qua Mỹ Phước Tân Vạn, cư dân di chuyển sang các khu vực khác của Bình Dương như TP Thuận An, TP Thủ Dầu Một, Tân Uyên hoặc tiếp cận TP Thủ Đức (TP HCM) với các tiện ích của khu đông Sài Gòn, làng Đại học, bến xe Miền Đông, ga Metro Suối Tiên - Dĩ An...

Giá từ 28 triệu đồng mỗi m2

Theo chủ đầu tư, căn hộ Honas Residence phù hợp với khả năng tài chính của nhiều gia đình trẻ bởi giá chỉ 28 triệu đồng mỗi m2 cộng với thiết kế căn hộ diện tích nhỏ 45-69m2. Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn áp dụng thêm chính sách chiết khấu khá cao với mức 9,82%, ân hạn nợ gốc và hỗ trợ 100% lãi suất tới khi nhận nhà.

Căn hộ Honas Residence sở hữu tầm nhìn toàn cảnh và ban công rộng.

Loạt thương hiệu danh tiếng hội tụ tại Honas Residence

Bên cạnh lợi thế về vị trí và giá, Honas Residence còn quy tụ loạt thương hiệu danh tiếng được Hoàng Nam Group đầu tư vào dự án. Trong đó, An Phong trở thành nhà thầu xây dựng. Doanh nghiệp này từng thi công hàng loạt dự án lớn như The Classia Khang Điền, khu đô thị Sala, Saigon Pearl, Vinpearl, Vinhomes Grand Park, Palm Heights... Các căn hộ còn được bàn giao hoàn thiện cơ bản với nội thất cao cấp của các thương hiệu lớn trên thị trường là An Cường, Hafele; sơn Dulux; Mitsubishi...

Khách hàng tham quan căn hộ mẫu Honas Residence.

Một điểm cộng của dự án là được phát triển theo mô hình "all in one" - tất cả trong một. Theo đó, ngay nội khu căn hộ được trang bị hàng loạt tiện ích đẳng cấp gồm công viên cây xanh, bãi đậu xe phòng cháy chữa cháy, nhà trẻ, hồ bơi người lớn, hồ bơi trẻ em, spa, gym - yoga, nhà hàng, siêu thị, nhà thuốc, khu sinh hoạt cộng đồng...

"Sức hấp dẫn về giá, vị trí, thiết kế... là động lực đưa các sản phẩm căn hộ Honas Residence đợt một nhanh chóng được thị trường hấp thụ. Từ việc sở hữu được hàng loạt tiện ích, ưu điểm vượt trội, khu căn hộ được kỳ vọng trở thành điểm sáng trên thị trường khu vực liền kề TP Thủ Đức trong năm nay", đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.

Khi mua Honas Residence, khách hàng có cơ hội sở hữu giải đặc biệt là một ôtô Mercedes Benz C180; giải nhất bộ nội thất Index Living Mall (trị giá 150 triệu đồng); giải nhì là 15 chỉ vàng; giải ba nhận 5 chỉ vàng. Bên cạnh đó, khách hàng có cơ hội nhận hàng loạt phần quà trong chương trình "Đón hè rộn ràng - ngập tràn quà tặng" đang diễn ra tại nhà mẫu.

Tâm Anh