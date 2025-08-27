Hơn triệu ôtô Honda cũ bị điều tra vì nghi lỗi động cơ

MỹNHSTA điều tra 1,4 triệu xe Honda và Acura nghi do lỗi tay biên của động cơ 3.5 V6 với những mẫu xe sản xuất 2016-2020.

Cục quản lý an toàn giao thông đường bộ quốc gia Mỹ (NHSTA) mở điều tra đối với 1,4 triệu xe Honda và Acura. NHSTA nhận hàng trăm báo cáo về lỗi tay biên trong động cơ 3.5 V6.

Honda Odyssey 2018 nằm trong đợt điều tra về lỗi tay biên của NHSTA, Mỹ. Ảnh: Honda

Theo đó, các mẫu xe bị ảnh hưởng như Acura TLX 2018-2020, MDX 2016-2020, Honda Pilot 2016-2020, Odyssey 2018-2020, Redgeline 2017-2019.

Điều tra bắt đầu từ 20/8 sau khi NHSTA nhận 414 báo cáo về lỗi tay biên. Trong khi hãng xe Nhật Bản nhận hơn 2.600 báo cáo. Bằng chứng thu thập được đến nay cho thấy lỗi một phần tay biên do sản xuất, chứ không phải lỗi mà Honda triệu hồi vào năm 2023.

Năm 2023, Honda đã triệu hồi gần 250.000 xe do một lỗi có thể gây mòn sớm ở tay biên, dẫn đến nguy cơ động cơ bị kẹt. Vấn đề này liên quan đến chốt tay biên không đạt tiêu chuẩn. Những mẫu xe bị ảnh trong đợt triệu hồi năm 2023 tương tự những mẫu xe nằm trong diện điều tra về lỗi tay biên.

Bên cạnh đó, NHSTA mở đánh giá sơ bộ để tìm kiếm thêm mức độ nghiêm trọng của vấn đề liên quan hoặc tiềm ẩn đến lỗi tay biên làm mất an toàn.

Trong báo cáo kết thúc đợt triệu hồi năm 2023, NHSTA viết: phân tích kỹ lưỡng tất cả các dữ liệu từ Honda không chỉ ra lỗi từ nhà sản xuất tay biên. Điều đó có nghĩa Honda phải đối mặt với một đợt triệu hồi quy mô lớn khác trong thời gian tới, có khả năng ảnh hưởng đến hơn một triệu xe. Tuy nhiên, kết luật cuối cùng sẽ phải chờ cho đến khi có kết luận điều tra từ NHSTA.

Minh Vũ