Hơn trăm giải pháp công nghệ cao trình diễn tại Techmart TP HCM

Máy bó rau do một doanh nghiệp tại quận 12 chế tạo. Chỉ trong 1 giây máy có thể hoàn thành một bó rau, gấp 5 lần so với làm thủ công. Theo Phan Nguyễn Anh Sơn, đại diện công ty, dây sử dụng buộc rau có thể thay đổi kích thước tùy vào sản phẩm nhưng phải có tính chất co giãn, máy mới có thể thực hiện. Ngoài bó rau, máy có thể bó hoa, buộc các sản phẩm người dùng mong muốn. Giá sản phẩm khoảng 45 triệu đồng.