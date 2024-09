Hôn thê của tỷ phú Jeff Bezos bị bạn cũ kiện 'đạo văn'

MỹHôn thê của Jeff Bezos , Lauren Sánchez, bị bạn cũ kiện ăn cắp ý tưởng, do 60% nội dung cuốn sách thiếu nhi Lauren vừa xuất bản, giống hệt của mình.

Laura Sanchez, hôn thê của Jeff Bezos, đang bị một cựu giáo viên dạy yoga kiện vì cuốn sách thiếu nhi của cô, 'The Fly Who Flew To Space', vừa mới được phát hành hôm 10/9.

Đơn kiện được đệ trình lên tòa án Los Angeles hôm 17/9, với nguyên đơn là Alanna Zabel, tác giả của 7 cuốn sách dành cho thiếu nhi, là bạn cũ kiêm giáo viên dạy dạy yoga cho Lauren từ năm 2007.

Trong thời gian đó, hai người nhiều lần thảo luận về việc cùng nhau viết một cuốn sách thiếu nhi thông qua công ty sách của Alanna. Cuộc thảo luận kéo dài 16 năm, ngay cả khi Alanna thôi làm huấn luyện viên yoga cho Laura Sánchez vào năm 2010.

Sau đó, vào năm 2022, Alanna cho hay đã liên hệ trực tiếp với bị đơn qua email, tin nhắn và Instagram, chia sẻ ý tưởng cụ thể về một chú mèo bay đến sao Hỏa.

Lauren Sanchez và Jeff Bezos tại bữa tiệc Oscar Vanity Fair 2023. Ảnh: El País

Bà gợi ý với hôn thê của tỷ phú này ý rằng số tiền thu được từ cuốn sách sẽ được chuyển đến Quỹ Trái đất Bezos và Học viện Bezos, một mạng lưới các trường mẫu giáo miễn học phí của Jeff Bezos.

Do không nhận được phản hồi, Alanna nói đã tự xuất bản cuốn sách Dharma Kitty Goes to Mars- Mèo con Dharama bay đến sao Hỏa vào cuối năm đó.

Tháng 1 năm sau, Laura Sánchez công khai dự án sách của riêng mình và xuất bản cuốn The Fly Who Flew To Space- Chú ruồi bay vào không gian, hôm 10/9 vừa qua. Cuốn sách tập trung vào một chú ruồi tên là Flynn, theo đuổi ước mơ trở thành phi hành gia và tìm đường đến một tàu vũ trụ.

Vụ kiện tuyên bố rằng cuốn sách của Lauren có hơn 60% nội dung và tình tiết giống với cuốn sách của Alanna. Theo nguyên đơn, điều này đã gây tổn hại nghiêm trọng đến cảm xúc của bà.

Đơn không nêu số tiền cụ thể đòi bồi thường, song trong tài liệu nộp lên tòa án sau đó, nguyên đơn nêu 35.000 USD, kèm theo việc bị đơn phải xin lỗi và thừa nhận đạo văn.

Lauren Wendy Sánchez, 55 tuổi, là phóng viên giải trí và người dẫn chương trình tin tức người Mỹ, gốc Mexico, được giới thiệu trong ấn bản "50 người đẹp nhất" của tạp chí People năm 2010.

Năm 2018, Lauren trở nên nổi tiếng với việc yêu tỷ phú Jeff Bezos khi cả hai đều đang có gia đình riêng. Sau ly hôn, tháng 5/2023, Jeff và Laura tuyên bố đính hôn.

Hải Thư (Theo LA Times, The Independent)