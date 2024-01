Hơn nửa triệu đồng một kg mứt dừa sáp dịp Tết

Do khan hiếm nguồn nguyên liệu nên mỗi kg mứt dừa sáp làm thủ công được bán giá 500.000-650.000 đồng vẫn cháy hàng.

Trên thị trường, mứt dừa thường là sản phẩm được người tiêu dùng khá ưa chuộng mỗi dịp Tết. Đặc biệt, năm nay mứt dừa bao tử và dừa sáp được săn lùng dù giá đắt đỏ.

Ghi nhận của VnExpress cho thấy, trên thị trường mứt dừa sáp và bao tử có khá nhiều loại. Giá phụ thuộc vào nguyên liệu là cùi dừa cũng như công chế biến. Do đó loại này dao động 250.000-700.000 đồng một kg.

Chào bán mỗi đợt 15 kg mứt dừa sáp giá 650.000 đồng một kg, chị Oanh ở quận Tân Bình (TP HCM), cho biết vẫn không đáp ứng đủ lượng khách đặt hàng. "Tôi đã sản xuất 5 đợt từ đầu tháng đến nay nhưng đều cháy hàng. Nguồn cung dừa sáp hạn chế nên số lượng bán ra mỗi lần thấp", chị Oanh cho hay.

Theo chị Quỳnh Anh, mứt làm từ dừa sáp tươi (là đặc sản Cầu Kè, Trà Vinh). Chúng được làm hoàn toàn thủ công, không tẩy trắng, được sên trên than củi. Loại này dẻo, mềm nên làm vất vả gấp nhiều lần so với mứt dừa thường. Do đó, để làm ra được 10 kg mứt dừa phải tốn đến 2-3 ngày.

"Vì làm thủ công nên mỗi kg mứt có giá 530.000 đồng, khách phải đặt trước 3 ngày mới có hàng. Nếu có khách đặt 100-200 kg, tôi không dám nhận vì loại này làm rất công phu mà nguyên liệu hạn chế, chị nói.

Mứt dừa sáp được rao bán 500.000 đồng một kg. Ảnh: Hồng Anh

Theo các cơ sở sản xuất, dừa sáp là loại đặc ruột, cơm dừa dày, mềm dẻo và béo hơn trái dừa thường, nước đặc và trong veo như sương sa. Để làm ra được sản phẩm này, các cơ sở phải có tay nghề cao.

Hiện, giá mỗi trái dừa sáp lên đến 150.000 đồng một quả, cao gấp 10-15 lần hàng thông thường nên đây cũng là lý do khiến mứt dừa sáp có giá cao ngất ngưởng nhưng vẫn hút khách.

Ngoài dừa sáp, trên thị trường, mứt dừa bao tử đang được ưa chuộng dù giá 300.000-500.000 đồng một kg.

Chị Hằng, đầu mối bán mứt dừa non ở (Cầu Giấy, Hà Nội), cho biết năm nay đặt nguyên liệu dừa bao tử từ Bến Tre nên chất lượng mứt làm ra vượt trội. Do đó, giá bán cao hơn 50.000 đồng so với năm ngoái. Năm nay chị làm 4 vị gồm: vị matcha, sầu riêng, ca cao và truyền thống. Trong đó, vị sầu riêng là mặt hàng được mua nhiều nhất.

Từ đầu tháng 11 đến nay, chị Hằng đã bán được gần 1 tấn mứt dừa non. Mỗi đợt bán khoảng 100 kg nhưng khách đều phải chờ và đặt hàng trước 1-2 ngày. Những ngày cận Tết, lượng khách đặt đang tăng 20-30% so với tháng trước đó. "Hiện, tôi chỉ nhận đơn đến ngày 22 Tết là ngưng để còn sắm sửa Tết cho gia đình", chị Hằng nói.

Theo các cơ sở bán mứt dừa, nguyên nhân khiến mứt dừa sáp, bao tử hút khách vì chúng mềm, dẻo và có vị ngọt thanh ăn không ngán như mứt dừa thông thường. Ngoài ra, dừa non chứa nhiều tinh chất mà dừa già không có. Ngoài giòn ngọt, mùi thơm của dừa giúp người sử dụng cảm thấy dễ chịu.

Hồng Châu