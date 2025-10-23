Hơn nửa triệu đồng một chùm nho trái tim Trung Quốc

Giống nho trái tim từng là hàng cao cấp Nhật Bản, mỗi kg giá hàng triệu đồng, nay Trung Quốc trồng đại trà, bán sang Việt Nam giá 300.000 đồng.

Nho trái tim, còn gọi là nho sữa đỏ, có vỏ mỏng, thịt giòn và vị chua nhẹ. Đây là kết quả lai giữa giống Pareto (châu Âu) và nho mẫu đơn - dòng sản phẩm nổi tiếng từng được bán ở Việt Nam với giá 1,5-2,5 triệu đồng mỗi kg. Hai năm gần đây, Trung Quốc đã trồng thành công giống nho này tại các vùng khí hậu ôn hòa như Tứ Xuyên, Cam Túc và Vân Nam. Nhờ áp dụng nhà kính, tưới nhỏ giọt và hệ thống cảm biến theo dõi độ ngọt, chi phí sản xuất giảm đáng kể, giúp giá nho trái tim Trung Quốc rẻ hơn nhiều so với thời gian đầu.

Từ cuối tháng 9, loại nho này xuất hiện dày đặc tại các cửa hàng và sàn thương mại điện tử ở Việt Nam, giá phổ biến 200.000-300.000 đồng mỗi kg. Mỗi chùm nặng 2-3 kg, được đóng hộp làm quà biếu cho khách hàng, đối tác.

Chị Nguyễn Thanh Trúc, chủ cửa hàng trái cây ở phường Bình Thạnh (TP HCM), cho biết hai tuần gần đây đã bán hơn 100 chùm, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. "Nho này có giá ngang nho Mỹ nhưng mã đẹp, vị ngọt hơn nên khách chuộng", chị nói.

Nho trái tim được bán ở các cửa hàng trái cây nhập khẩu và trên chợ online. Ảnh: NVCC

Tại các đầu mối sỉ, nho trái tim cũng là mặt hàng "hot" nhất. Chị Hoàng Thu ở phường Bảy Hiền cho biết, khách mua sỉ 20 chùm có giá khoảng 190.000 đồng một kg, mua nhiều được giảm thêm. Nếu năm ngoái mỗi tuần chỉ nhập được một chuyến thì nay hàng về đều hai chuyến, không còn khan như trước. Theo chị, khi vào chính vụ, giá có thể hạ tương tự nho sữa xanh hay cherry Trung Quốc - từng từ mức 300.000-400.000 đồng giảm còn 80.000-150.000 đồng mỗi kg nhờ nguồn cung dồi dào.

Hiện nho trái tim là loại đắt nhất trong nhóm nho Trung Quốc bán tại Việt Nam, trong khi nho đỏ và nho xanh chỉ ở mức 50.000-80.000 đồng một kg. Theo Cục Hải quan, 9 tháng năm 2025, Việt Nam chi hơn 669 triệu USD nhập khẩu rau quả từ Trung Quốc, trong đó, nho là mặt hàng có lượng nhập lớn nhất.

Đại diện Ban quản lý chợ đầu mối Thủ Đức (TP HCM) cho biết năm nay là lần đầu tiên nho trái tim Trung Quốc xuất hiện tại đây. Tuy sản lượng chưa nhiều và chủ yếu đi container ghép, lượng hàng đang tăng nhanh, cho thấy xu hướng nhập khẩu các dòng trái cây cao cấp Trung Quốc ngày càng rõ nét.

Sự phổ biến của nho trái tim phản ánh xu hướng "bình dân hóa" trái cây cao cấp của Trung Quốc. Trong 5 năm qua, nước này đầu tư mạnh vào nông nghiệp công nghệ cao ở Cam Túc, Vân Nam, Sơn Đông và Tân Cương, hình thành chuỗi sản xuất khép kín từ giống, canh tác đến bảo quản. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, cảm biến, robot thu hoạch và hệ thống kiểm soát khí hậu giúp năng suất tăng gấp đôi, giá thành giảm 30-40%. Nhờ đó, nhiều sản phẩm từng được xem là xa xỉ như nho, cherry, đào tuyết hay dưa lưới nay trở thành hàng phổ thông.

Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, Trung Quốc đang tạo ra xu hướng "sản phẩm cao cấp giá phổ thông". Họ nhân rộng giống nhanh, canh tác công nghệ cao và tiêu thụ theo chuỗi, giúp giảm giá nhưng chất lượng vẫn chưa thể bằng sản phẩm gốc từ Nhật Bản.

Trong khi đó, nho Việt Nam vẫn gặp khó về quy mô và công nghệ. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết cả nước chỉ có vài nghìn ha nho, trong đó, Ninh Thuận chiếm 1.000-1.200 ha. Một số giống mới cho năng suất cao hơn nhưng chi phí đầu tư nhà màng, tưới nhỏ giọt và bảo quản lạnh vẫn lớn. Hiện giá nho Việt phổ thông cao hơn hàng bình dân Trung Quốc nhưng không chênh nhiều so với nho cao cấp nhập khẩu.

Theo Cục Bảo vệ Thực vật, toàn bộ trái cây nhập khẩu đều được kiểm tra an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật. Cục liên tục tăng tần suất lấy mẫu với các mặt hàng có nguy cơ cao, đồng thời cập nhật dữ liệu để điều chỉnh phương thức kiểm tra, nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Thi Hà