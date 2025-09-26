Hôn nhân xa cách địa lý của 'Hoàng Dung' Lâm Y Thần

Diễn viên Đài Loan Lâm Y Thần nói vợ chồng hai tháng đoàn tụ một lần, giữ lửa hôn nhân nhờ tâm hồn đồng điệu.

Người đẹp và doanh nhân Lâm Vu Siêu kết hôn 11 năm, đón con trai thứ hai hồi tháng 6. Theo Yahoo, hơn 10 năm qua Lâm Vu Siêu làm việc ở Mỹ, cô cùng cha mẹ hai bên, các con ở Đài Loan, thông thường, vợ chồng gặp nhau mỗi hai tháng. Cô cho biết ít nhất 10 năm nữa, gia đình vẫn duy trì lối sống như vậy.

Vợ chồng Lâm Y Thần, Lâm Vu Siêu. Ảnh: Yahoo

Diễn viên cho rằng xa cách địa lý không phải vấn đề, xa cách trong tâm hồn mới đáng lo lắng. Vợ chồng cô bằng lòng chia sẻ với nhau từng điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, những cảm xúc trong đời thường, vì thế hôn nhân êm ấm. Y Thần cảm thấy cô kết hôn đúng người, ở bên Lâm Vu Siêu, cô được thoải mái, vui vẻ.

Người đẹp quan niệm khi chung sống, chỉ cần vui nhiều hơn buồn là xứng đáng để duy trì, bảo vệ hôn nhân. Y Thần và chồng cùng thích đọc sách, du lịch, hầu như chưa từng cãi nhau. Theo cô, lý do là vợ chồng tương đồng về quan niệm sống.

Cô thừa nhận có nhiều thử thách trong cuộc sống, cơm áo gạo tiền là một trong số đó. Y Thần và chồng nghĩ cho nhau, đều mong người kia được vui vẻ, hạnh phúc. Vì vậy vợ chồng bằng lòng cùng nhau giải quyết những khó khăn.

Lâm Y Thần, 43 tuổi, quảng bá phim "Thất minh". Ảnh: TVBS

Diễn viên nỗ lực để tự chủ cả về kinh tế lẫn tinh thần vì "dựa dẫm chỉ mang lại sự bất an". Ba tháng sau khi sinh con thứ hai, Y Thần trở lại công việc, hiện quảng bá phim Thất minh mà cô làm nhà sản xuất, đóng chính, tác phẩm ghi hình trước khi cô mang thai.

Người đẹp nói cô không thể nào làm phụ nữ nội trợ toàn thời gian, không phải công việc này tốt hay không tốt mà nằm ở tính cách mỗi người. Với Lâm Y Thần, ở nhà nội trợ quá tiêu tốn năng lượng, cô cần có không gian sáng tạo trong nghề diễn để cân bằng tâm lý, nạp đủ năng lượng để làm những việc khác.

Lâm Y Thần trong "Anh hùng xạ điêu" Lâm Y Thần trong "Anh hùng xạ điêu". Video: Bilibili

Cảm giác đạt được thành quả trong công việc cùng hạnh phúc bên gia đình đều là những nguồn năng lượng quan trọng với Lâm Y Thần. Trong giáo dục con gái, Lâm Y Thần không cổ vũ con đọc các truyện về công chúa chờ được hoàng tử giải cứu mà hướng con đến tác phẩm về các cô gái độc lập, theo đuổi công việc yêu thích, không chờ đợi đàn ông đến cứu.

Cha mẹ Lâm Y Thần ly hôn từ bé, cô lớn lên trong nghèo khổ. Năm 18 tuổi, với mơ ước mua máy tính cho em trai, Lâm Y Thần tham gia cuộc thi nhan sắc, từ đó vào làng giải trí, kiếm tiền trả nợ giúp mẹ. 25 năm đóng phim, người đẹp nổi tiếng với các tác phẩm Thơ ngây, Anh hùng xạ điêu (2008), Hợp đồng tình yêu, Nàng Juliet phương Đông, Lan Lăng Vương, Tiểu nữ Hoa Bất Khí.

Như Anh (theo Elle, Yahoo)