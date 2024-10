'Hôn nhân tím' - giải pháp chống tốn tiền của giới trẻ Mỹ

Mong giảm gánh nặng tài chính, nhiều người trẻ tìm đối tác kết hôn, sống như vợ chồng nhưng không quan hệ tình dục.

Robbie Scott, nhạc sĩ, TikToker người Mỹ với 300.000 người theo dõi vừa đăng video tìm người cùng thực hiện "hôn nhân hoa oải hương" (hôn nhân tím). Mục đích kết hôn nhằm cùng chi trả tiền thế chấp nhà, điện nước và thuế. Trong video thu hút hơn 5 triệu lượt xem, Scott nói người vợ có thể thoải mái với các mối quan hệ khác.

Giống Scott, một số người muốn kết hôn để san sẻ gánh nặng tài chính trong bối cảnh chi phí sinh hoạt leo thang.

"Hôn nhân hoa oải hương" hay còn gọi là "hôn nhân tím" là khái niệm từng gắn liền với cộng đồng LGBTQ+, ra đời khoảng đầu thế kỷ 20. Thuật ngữ này chỉ những cuộc hôn nhân giữa một nam và nữ hoặc người trong cộng đồng LGBTQ+. Mục đích của cuộc hôn nhân là tạo ra vỏ bọc giúp che giấu xu hướng tính dục trước định kiến xã hội.

Thời gian gần đây, nhiều Gen Z đang hồi sinh loại hình này dù họ không phải LGBT. Mục đích của các cuộc hôn nhân này để san sẻ chi phí sinh hoạt và chống lại sự cô đơn. Hashtag #lavendermarriage thu hút hàng triệu lượt xem trên TikTok.

"Hôn nhân tím" là kết hôn hợp pháp, các cặp vẫn có giấy chứng nhận kết hôn và hưởng các quyền lợi hợp pháp đi kèm. Họ sống với nhau như vợ chồng nhưng không quan hệ tình dục.

Edward Reese, chuyên gia về giới và tính dục tại ứng dụng hẹn hò LGBTQ+ Taimi, cho biết hôn nhân này mang nhiều lợi ích như quyền thừa kế, hỗ trợ chăm sóc trẻ em, giảm thuế, vay lãi suất thế chấp hoặc hưởng chế độ chăm sóc y tế thấp.

"Trong hôn nhân tím" cả hai được kỳ vọng sẽ giải quyết mọi xung đột, thảo luận và thỏa hiệp. Đây là sự kết hợp dựa trên cam kết, sự trung thành, nhưng không có yếu tố lãng mạn", chuyên gia Edward nói.

Christine Devore, nhà tâm lý học lâm sàng kiêm Giám đốc cơ sở tư vấn tâm lý Birch Psychology (Mỹ) cho biết "hôn nhân tím" có thể là giải pháp cho một số gánh nặng trong cuộc sống, giảm áp lực tài chính mà vẫn duy trì sự độc lập.

Một số người trẻ chọn hôn nhân tím - sống như vợ chồng nhưng không tình dục - để giảm chi phí sinh hoạt. Ảnh minh họa: James Morris

Chưa có số liệu chính xác về số cặp vợ chồng "hôn nhân tím" hay các chủ đề bàn luận trên mạng xã hội phản ánh đúng xu hướng chung. Nhưng theo các chuyên gia, điều này tiết lộ một số vấn đề.

Năm 2023, các công ty dịch vụ hẹn hò đã thu về hơn 5 tỷ USD. Nhưng tốc độ tăng trưởng đang chậm lại. Số lượng người dùng trả phí của Match Group - công ty sở hữu các ứng dụng hẹn hò phổ biến - giảm khoảng 6% trong quý đầu năm nay. Giá trị công ty chỉ còn 9,51 tỷ USD, giảm mạnh so với mức 50 tỷ USD năm 2021. Bumble cũng mất khoảng 90% giá trị kể từ khi lên sàn năm 2021.

Nguyên nhân có thể là do Gen Z quay lưng với các ứng dụng trên do không tìm được những kết nối thực sự. Không ít người dùng mệt mỏi với những hành vi ghosting (biến mất không lý do), catfishing (giả mạo danh tính) hay thậm chí là bùng hẹn.

Áp lực tài chính cũng là lý do khiến nhiều người trẻ quan tâm đến "hôn nhân tím". Theo tờ Washington Post, so với thế hệ Millennials (sinh từ 1981đến 1996), Gen Z phải chi nhiều hơn 31% cho nhà ở. Từ năm 2012 đến năm 2022, phí bảo hiểm xe hơi đã tăng gấp đôi, bảo hiểm y tế tăng 46%.

Tình trạng trên khiến người trẻ cân nhắc hình thức inflationship, từ ghép giữa inflation (lạm phát) và relationship (mối quan hệ) - sống chung phòng, ngủ chung giường nhưng không quan hệ tình dục. "Hôn nhân tím" có thể xem là bước phát triển tiếp theo của xu hướng này.

Theo chuyên gia về giới Reese, người trẻ đang tiếp cận các mối quan hệ mới. Không ít người nhận mình thuộc nhóm aromantic (không có nhu cầu tình cảm lãng mạn) hoặc asexual (không nhu cầu tình dục). Điều này gây những thách thức với quan niệm truyền thống của văn hóa đại chúng về tình yêu và tình dục dị tính.

Tuy nhiên "hôn nhân tím" cũng tồn tại những thách thức. Nhà tâm lý học DeVore cảnh báo các vấn đề cảm xúc có thể nảy sinh nếu đôi bên không trao đổi cởi mở. Kiểu hôn nhân này cũng không bền vững nếu một trong hai muốn tìm kiếm mối quan hệ lãng mạn thực sự. Và cuối cùng, chúng không đảm bảo hạnh phúc trọn đời.

"Không có mối quan hệ nào, kể cả 'hôn nhân tím' miễn nhiễm với tổn thương", nhà tâm lý DoVore nói.

Minh Phương (Theo Business Insider)