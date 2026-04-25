Hôn nhân 'thiên vương' Quách Phú Thành và vợ kém 22 tuổi

Khi mới cưới tài tử Hong Kong Quách Phú Thành, người mẫu Phương Viên bị mỉa mai "chuột sa chĩnh gạo".

Tài tử 61 tuổi kỷ niệm 9 năm cưới Phương Viên, 39 tuổi, hôm 18/4. Anh viết trên trang cá nhân: "Vợ thân yêu, chúc mừng ngày cưới, chúng ta bên nhau, hạnh phúc trọn vẹn". Người mẫu cũng viết trên Weibo: "Thời gian là minh chứng cho tình yêu, trong tháng ngày bình dị, có anh bên cạnh là khoảng thời gian đẹp nhất".

Phương Viên đăng hình ngày cưới. Ảnh: Weibo

Theo Sina, mối quan hệ Quách Phú Thành - Phương Viên từng không được nhiều khán giả ủng hộ. Khi họ công khai yêu nhau năm 2015, nhiều fan cho rằng Phương Viên không "xứng đôi phải lứa", không "môn đăng hộ đối" với tài tử. Cô quê tỉnh An Huy, Trung Quốc, gia đình bình thường. Học hết cấp ba, Phương Viên tới Thượng Hải sinh sống, từng làm kế toán, sau đó làm người mẫu cho các trang bán hàng online. Phương Viên còn có giai đoạn làm thuê ở hộp đêm.

Bấy giờ, nhiều người so sánh danh tiếng, tài sản, tài năng giữa Phương Viên và Quách Phú Thành, gọi người mẫu là "Lọ Lem", hay ví cô như "chuột sa chĩnh gạo". Trong một lần phỏng vấn, khi được hỏi về công việc của bạn gái, Quách Phú Thành đáp: "Tôi trân trọng nỗ lực của cô ấy, tôi sẽ yêu thương và bao dung với cô ấy".

Phương Viên tặng chồng thủy tinh trang trí dịp kỷ niệm ngày cưới. Phú Thành hoạt động giải trí 40 năm, được mệnh danh một trong Tứ đại thiên vương làng giải trí Hoa ngữ nhờ thành tựu nổi bật ở các lĩnh vực âm nhạc, phim ảnh. Ảnh: Weibo

Giai đoạn mới kết hôn, Phương Viên đối diện loạt tin đồn như "tham gia lò luyện săn đại gia", "mồi chài Quách Phú Thành". Trên tạp chí Grazia, người mẫu nói từng buồn bực và khó chịu vì áp lực dư luận. Thời độc thân, cô luôn lập tức giải thích khi bị hiểu lầm còn từ khi làm vợ diễn viên, cô thận trọng trong mọi hành vi, lời nói bởi lo ngại ảnh hưởng đến Quách Phú Thành. Người mẫu từng vài lần soạn bài đăng đáp trả những người mỉa mai mình nhưng viết xong lại xóa.

Cô tiết lộ chỉ cần bạn đời hiểu, động viên là đủ. Nhờ sự khích lệ của Quách Phú Thành, cô dần quen áp lực khi sống cạnh người nổi tiếng. "Anh ấy cho tôi sức mạnh, giúp tôi quên đi những nỗi buồn, để đàm tiếu theo gió bay", Phương Viên nói.

Người mẫu cho biết Quách Phú Thành trân trọng cô và cả gia đình bên ngoại. Sợ Phương Viên sống ở Hong Kong ít bạn bè, lo lắng cho cha mẹ ở quê, Quách Phú Thành đón cha mẹ vợ tới Hong Kong để chăm lo cho họ. Phương Viên nói: "Chi tiền là việc đơn giản, bỏ thời gian chăm sóc, trò chuyện với cha mẹ mới quan trọng. Chồng tôi là con rể tuyệt vời".

Vợ chồng có ba con gái, lần lượt 9, 7 tuổi và 6 tháng tuổi. Quách Phú Thành cho biết cả ba bé đều được ông bà ngoại giúp đỡ chăm bẵm.

Phương Viên bế con gái út Phương Viên bế con gái út chụp hình dịp Giáng sinh năm ngoái. Video: Weibo

Sau khi kết hôn, Phương Viên vẫn bán hàng online, làm blogger mảng thời trang, làm đẹp. Người mẫu nói từ khi 18 tuổi, cô đã không phụ thuộc cha mẹ về kinh tế và quen với sự tự chủ. Quách Phú Thành cũng dựa vào năng lực bản thân để thành công, vì thế cả hai trân trọng sức lao động, hiểu những khó khăn của nhau trong quá trình trưởng thành. Phương Viên muốn làm việc để là tấm gương cho hai con gái. Đồng thời, làm việc cũng giúp cô tiến bộ, có thêm tiếng nói chung với Quách Phú Thành.

Ở tuổi 61, Phú Thành hoạt động sôi nổi ở làng giải trí, ngoài đóng phim, anh thường xuyên tổ chức liveshow. Tại buổi quảng bá phim hồi tháng 1, tài tử nói dù đổ mồ hôi, bị thương hay mệt nhọc đến mức nào, về đến nhà, những cảm giác đó tan biến. Nhìn con gái sơ sinh, diễn viên thấy "tim tan chảy".

Tổ chim trong vườn hoa nhà Quách Phú Thành Gia đình Quách Phú Thành sống trong ngôi nhà kề núi. Hôm 22/4, tài tử đăng video trên trang cá nhân, cho biết phát hiện tổ chim non trong vườn hoa của gia đình. Video: Weibo

Quách Phú Thành vui vẻ khi bế bồng, cho con uống sữa, tận hưởng giai đoạn con bé bỏng, bám cha mẹ. Anh nói: "Về nhà là cảm giác ấm áp nhất, gia đình tôi là ngôi nhà của những nữ thần, 4 nữ thần ở bên tôi".

