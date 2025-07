Hôn nhân sóng gió của 'Nữ hoàng gợi cảm Đài Loan'

Tiêu Thục Thận, được mệnh danh "Nữ hoàng gợi cảm Đài Loan", đối diện biến cố 5 lần sảy thai, chồng ngoại tình.

Trên UDN hôm 7/7, Thục Thận, 49 tuổi, lần đầu tiết lộ góc khuất hôn nhân của cô và Lương Hiên An, 34 tuổi. Hiên An từng phản bội vợ, qua lại với hai cô gái. Diễn viên nhắm mắt làm ngơ chuyện này vì từ nhỏ đã biết việc cha của cô ngoại tình, mẹ của cô vẫn chấp nhận sống với cha.

Vợ chồng Tiêu Thục Thận, Lương Hiên An. Ảnh: Chinatimes

Dù chung nhà, Tiêu Thục Thận không gần gũi chồng 4 năm qua. Những lúc cãi nhau, cô đề nghị ly hôn trong êm thấm nhưng Lương Hiên An từ chối. Diễn viên nhận xét chồng chưa trưởng thành, tính cách bồng bột, nông nổi.

Tuy vậy, có những điểm ở Lương Hiên An làm Tiêu Thục Thận cảm động. Chẳng hạn khi diễn viên đau ốm, chồng luôn ân cần, dịu dàng với cô. Năm 2020, Thục Thận mắc bệnh ung thư tá tràng, Hiên An ở bệnh viện chăm lo cho cô từng li từng tí. Diễn viên nói: "Lúc đó, các y tá đều bảo tôi có phúc mới lấy được chồng như vậy".

Tiêu Thục Thận: 'Cha mẹ chồng từng chê tôi vì quá khứ ngồi tù' MV "Dáng hình hạnh phúc" của Tiêu Thục Thận. Video: Rock Records

Tiêu Thục Thận đã lập sẵn di chúc, dành 2/3 giá trị bất động sản của cô cho mẹ còn cha cô nhận 1/3, Lương Hiên An không được chia thừa kế. Thục Thận nói chồng biết điều này nhưng không trách cô. Vợ chồng không gặp áp lực kinh tế do Thục Thận có tiền tiết kiệm, thu nhập từ cho thuê nhà. Hiện cả hai kinh doanh cơ sở làm đẹp.

Diễn viên đăng ký kết hôn với Hiên An tháng 11/2017, sau khi biết bản thân mang thai. Nhưng tháng thứ tư thai kỳ, cô bị sảy. Tiếp đó, Thục Thận trải qua 4 lần sảy thai, tâm nguyện làm mẹ chưa thành.

Lương Hiên An từng kết hôn và có con riêng với vợ cũ. Khi đi bước nữa với Thục Thận, anh bị cha mẹ phản đối dữ dội vì cô từng ngồi tù, có tuổi. Bấy giờ, Lương Hiên An phải ăn ngủ ở nhà Tiêu Thục Thận, đêm giao thừa cũng không thể về nhà. Sau 5 năm, cha mẹ Hiên An mới dần thay đổi định kiến về con dâu, chấp nhận cô.

Diễn viên Tiêu Thục Thận. Ảnh: Yahoo

Người đẹp gia nhập làng giải trí năm 23 tuổi, được đánh giá tốt về khả năng diễn xuất qua các phim Bích huyết kiếm, Yên vũ giang nam, Âm mưu và tình yêu. Ngoài đóng phim, Thục Thận phát hành một số MV. Thập niên 2000, cô được mệnh danh "Nữ hoàng gợi cảm xứ Đài".

Sự nghiệp của Tiêu Thục Thận xuống dốc vì cô nghiện ma túy. Tháng 5/2011, diễn viên nhận phán quyết một năm bảy tháng tù vì tái sử dụng chất cấm. Nhờ cải tạo tốt, cô được trả tự do hồi tháng 7/2012.

Như Anh (theo UDN)