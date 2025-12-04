Hôn nhân sóng gió của hoa khôi và trùm ma túy Mexico

Ở tuổi 17, Emma Coronel Aispuro bị kéo vào thế giới của ma túy và bạo lực khi làm vợ một trong những kẻ bị truy nã gắt gao nhất thế giới.

Ngày 28/11, Emma, 36 tuổi, chia sẻ về cuộc hôn nhân kéo dài gần hai thập kỷ với trùm băng đảng Sinaloa khét tiếng Joaquín "El Chapo" Guzmán trong chương trình Married to El Chapo: Emma Coronel Speaks của Oxygen.

"Đến nay, tôi vẫn tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu kết hôn với người khác", cô nói.

Dù sinh ra ở California, Emma lớn lên tại một trang trại ở tiểu bang Durango của Mexico. Cô sống cùng bố mẹ và ba anh chị em trong ngôi nhà không có điện, nước uống và không có tivi, hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài. Để nuôi sống gia đình, nhiều nông dân trong khu vực đã chuyển sang trồng cần sa.

Emma lần đầu gặp El Chapo năm 17 tuổi, khi đang cố kêu gọi phiếu bầu cho cuộc thi hoa khôi sắp tới tại một bữa tiệc ở địa phương.

"Tôi nghe nói có một nhân vật quan trọng tại bữa tiệc, rồi họ nói với tôi rằng người đó muốn khiêu vũ với tôi", Emma nhớ lại. Sau đó, ông trùm hơn cô 32 tuổi xuất hiện và giới thiệu "Tên tôi là Joaquín". Khi ấy, El Chapo đang bị truy nã sau vụ xả súng năm 1993 tại sân bay Guadalajara khiến Hồng y Juan Jesús Posadas Ocampo thiệt mạng.

"Tôi không biết có nhận ra tên ông ấy không. Mỗi khi tôi nói vậy, mọi người luôn hỏi 'Sao cô có thể không biết được chứ? Sao cô lại không biết khi ông ấy xuất hiện trên tivi?', nhưng tôi không có tivi", Emma thừa nhận.

Sau cuộc gặp, Emma giành chiến thắng trong cuộc thi hoa khôi. Vài tháng sau, ngay sau sinh nhật lần thứ 18 vào năm 2007, cô và El Chapo làm đám cưới giản dị tại trang trại của gia đình. Tuy nhiên, theo Emma, đó là một cuộc hôn nhân tượng trưng, không phải mối quan hệ được pháp luật công nhận.

Trước Emma, ông trùm đã có hai đời vợ và có nhiều nhân tình sau khi cưới cô.

Emma Coronel Aispuro trở thành hoa khôi tại lễ hội địa phương sau khi lọt vào mắt xanh của ông trùm El Chapo. Ảnh: Rollingstone

Thời gian đầu, El Chapo thường trốn trên núi để lẩn tránh chính quyền. Emma không lang bạt theo chồng mà ở nhà riêng tại thành phố Culiacán. Cô có thể đi lại bình thường vì không ai biết mặt.

Khi đó, mối quan hệ của họ chủ yếu được duy trì qua tin nhắn. Thi thoảng, Emma ngồi máy bay bí mật lên núi thăm chồng mới cưới, cùng xem phim và tự làm món bánh cuộn thịt truyền thống của Mexico cho El Chapo. "Với tôi, đó là một cuộc sống bình thường", cô nói.

Emma cho biết El Chapo chịu khó vun đắp cho cuộc tình, thường khen ngợi cô là "người phụ nữ đẹp nhất thế giới", khiến cô xiêu lòng.

Theo Emma, ông trùm điều hành băng đảng Sinaloa tránh xa cô, giúp cô không phải chứng kiến cảnh đổ máu. Hai người không bao giờ nói chuyện về công việc của ông trùm, cô cũng không hỏi hay xem chồng làm việc.

Năm 2011, khi El Chapo vẫn đang lẩn trốn, Emma sinh đôi hai con gái ở California. Tin tức này nhanh chóng trở thành tiêu đề trên truyền thông quốc tế, đẩy Emma và các con vào tình thế nguy hiểm hơn bao giờ hết. Điều này buộc cô phải đặt câu hỏi về quyết định kết hôn với kẻ ngoài vòng pháp luật khét tiếng.

"Nếu tôi không kết hôn với ông ấy, bố và anh chị em của tôi có lẽ không bao giờ phải vào tù", Emma nói. Theo cô, quá khứ tai tiếng của El Chapo có thể là nguyên nhân khiến chính phủ quyết định bắt bố và anh trai cô vì tội buôn bán ma túy, mỗi người phải chịu mức án 10 năm tù.

Khi bạo lực liên quan đến ma túy lên đến đỉnh điểm trong khu vực, áp lực truy tìm El Chapo đè nặng lên lực lượng thực thi pháp luật. Bất chấp mối đe dọa bị bắt, ông trùm vẫn bí mật sắp xếp cuộc gặp với vợ và hai con gái vào năm 2014 tại khách sạn Miramar ở Mazatlán.

"Chúng tôi đều rất ngạc nhiên khi thấy hắn lảng vảng ở Mazatlán. Chúng tôi thật sự kinh ngạc khi một người khôn ngoan như vậy lại làm một việc thật ngu ngốc. Điều đó phần nào củng cố cho giả thuyết rằng Emma thực sự là điểm yếu của hắn", cựu đặc vụ Carl Pike của Lực lượng Chống Ma túy Mỹ cho biết.

Cặp đôi đang ngủ khi cảnh sát cầm súng trường phá cửa xông vào lúc 4h. "Tôi nghĩ đó là khoảnh khắc tôi cảm thấy sợ hãi nhất vì các con đang ở phòng bên cạnh. Tôi sợ hãi cái chết", Emma kể.

Emma Coronel Aispuro (giữa) đến tòa ủng hộ chồng, tháng 12/2018. Ảnh: Nytimes

El Chapo bị bắt và đưa đến Nhà tù El Antiplano - một trong những nhà tù an ninh cao nhất ở Mexico. Emma chuyển đến gần đó và thường xuyên thăm chồng.

Tháng 7/2015, El Chapo thực hiện cuộc vượt ngục táo bạo, tẩu thoát qua lỗ được đào trên sàn phòng tắm dẫn đến đường hầm thông gió dưới lòng đất, được một chiếc môtô đợi sẵn đưa đi. Trong chương trình, Emma từ chối nói về vai trò, nếu có, của cô trong cuộc đào tẩu.

Nhưng thời gian tự do của ông trùm không kéo dài lâu. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, El Chapo bị bắt vào tháng 1/2016 và bị dẫn độ về Mỹ để đối mặt với các cáo buộc liên bang bao gồm buôn bán ma túy, âm mưu giết người, sử dụng vũ khí để thực hiện tội ác ma túy và tham gia âm mưu rửa tiền.

Emma luôn có mặt trong các phiên xét xử El Chapo năm 2019, vì muốn "ủng hộ về mặt tinh thần" cho chồng. Cặp đôi thường trao nhau những ánh nhìn đắm đuối, đôi khi còn bị thẩm phán khiển trách vì thiếu tập trung trong phòng xử án.

Trước tòa, các công tố viên đưa ra bằng chứng rằng El Chapo đã chỉ đạo sát thủ "bắt cóc, tra tấn và tàn sát các thành viên của các tổ chức ma túy đối thủ, đôi khi tự mình thực hiện hành vi bạo lực". Ông trùm bị kết án 10 tội danh liên bang và bị tuyên phạt tù chung thân cộng thêm 30 năm tù.

Emma dường như tách bản thân ra khỏi những cáo buộc về tội ác của chồng. "Tôi có những kỷ niệm đẹp về ông ấy, nên tôi không thể nói Joaquín là người xấu. Tôi không thể nói về điều mà tôi chưa từng thấy", Emma chia sẻ trong chương trình.

Emma Coronel Aispuro trình diễn áo cưới tại Tuần lễ thời trang Milan 2024. Ảnh: Nytimes

Năm 2021, Emma cũng phải đối mặt với rắc rối pháp lý sau khi các công tố viên liên bang cáo buộc cô có hành vi phạm tội, bao gồm giúp chồng vượt ngục. Emma nhận tội rửa tiền, buôn bán ma túy vào tháng 6/2021 và bị kết án 36 tháng tù.

Thẩm phán không tuyên án Emma 4 năm tù theo đề nghị của công tố viên vì cho rằng cô còn là thiếu niên khi kết hôn với El Chapo và đã thừa nhận tội lỗi khi bị bắt.

Tháng 9/2023, Emma được thả tự do nhưng phải chịu 4 năm quản chế và phải bồi thường 1,5 triệu USD.

Vợ của ông trùm khét tiếng chia sẻ rằng đã làm nhiều việc kể từ khi ra tù để nuôi hai con. Cô đang nỗ lực phát triển thương hiệu riêng và làm người mẫu, trình diễn trong Tuần lễ thời trang Milan.

Chưa rõ liệu Emma có còn liên quan đến băng đảng Sinaloa hay không, nhưng cô khẳng định muốn "tiến về phía trước" và gửi lời xin lỗi tới những người bị ảnh hưởng bởi bạo lực của băng đảng.

Tuệ Anh (theo Oxygen, Latin Times)