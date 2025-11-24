Hôn nhân ngục tù của người chồng lấy nhầm ác phụ

Hàn QuốcCưới Lee Eun-hae, cuộc đời Yoon Sang-yeop như rơi xuống địa ngục, phải sống khổ sở để dành tiền cung phụng vợ trẻ, bị bòn rút hết của cải.

Tháng 3/2020, Lee Eun-hae liên hệ với nhà sản xuất chương trình điều tra Unanswered Questions của đài SBS. Cô ta bày tỏ thất vọng vì chưa nhận được khoản thanh toán từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của chồng.

Eun-hae kể rằng chồng, Yoon Sang-yeop, đã qua đời trong một tai nạn đuối nước thương tâm khi đi chơi cùng bạn bè, và hy vọng áp lực từ truyền thông sẽ buộc công ty bảo hiểm phải trả tiền.

Thảm kịch xảy ra vào ngày 30/6/2019. Sang-yeop, khi đó 39 tuổi, và vợ Eun-hae, 28 tuổi, đi du lịch cùng 5 người bạn đến thung lũng ở Gapyeong, tỉnh Gyeonggi. Hôm đó, Sang-yeop chết đuối. Cuộc điều tra ban đầu của cảnh sát xác định đây là tai nạn.

Nhưng chị gái của Sang-yeop không thể chấp nhận lời giải thích đó. Cô nộp đơn khiếu nại, yêu cầu xem xét lại vụ án để tìm kiếm dấu hiệu phạm tội.

Tháng 11/2019, khoảng 5 tháng sau vụ đuối nước của Sang-yeop, cảnh sát quyết định mở lại vụ án. Một dấu hiệu đáng ngờ là nạn nhân đã ký ba hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với tổng số tiền chi trả là 800 triệu won (khoảng 587.230 USD), tất cả đều ghi tên Eun-hae là người thụ hưởng duy nhất. Sang-yeop qua đời chỉ bốn tiếng trước khi hợp đồng bảo hiểm hết hạn.

Khi cảnh sát tái điều tra, công ty bảo hiểm từ chối chi trả hợp đồng, khiến Eun-hae quyết định nhờ truyền thông giúp đỡ.

Chương trình của SBS được phát sóng vào tháng 10/2020, nhưng không theo cách mà Eun-hae mong đợi. Chương trình làm sáng tỏ những tình tiết đáng ngờ xung quanh cái chết của Sang-yeop, cuộc hôn nhân độc hại giữa hai người, và vai trò khả nghi của Cho Hyun-soo - người bạn nam đồng hành trong chuyến đi đến thung lũng.

Cú nhảy định mệnh

Ngày 30/6/2019, vợ chồng Sang-yeop đi cùng 5 người bạn của Eun-hae đến Thác Yongso ở Gapyeong - điểm du lịch nổi tiếng với hoạt động nhảy từ vách đá xuống suối. Bảy người đến nơi vào khoảng 15h, sau đó chia ra đi bơi ở suối hoặc ăn đồ nướng trên bờ.

Trong đoạn video do Eun-hae quay, Sang-yeop nằm trên một chiếc phao tròn ở vùng nước nông. Không biết bơi, Sang-yeop sợ hãi khi Hyun-soo và một người bạn họ Choi trêu chọc, lắc mạnh phao và kéo đến vùng nước sâu hơn, trong khi Eun-hae cười cổ vũ họ. Cô ta còn nhờ một người khác giúp lật úp phao. Sang-yeop liên tục bảo họ dừng lại nhưng không được.

Đến 20h, các du khách khác và nhân viên cứu hộ đã rời đi, chỉ còn nhóm 7 người của Eun-hae.

20h17, Hyun-soo và Choi trèo lên vách đá cao 4 m để nhảy xuống suối có độ sâu 3 m. Sang-yeop nhảy xuống sau mà không có thiết bị bảo hộ nào.

Con suối ở Gapyeong, tỉnh Gyeonggi - khu vực Yoon Sang-yeop nhảy từ vách đá xuống tử vong. Ảnh: Yonhap

Một nhân chứng kể rằng ban đầu Sang-yeop từ chối, nhưng Eun-hae gây áp lực khi hỏi chồng: "Anh không định nhảy khi tất cả những người đàn ông khác đều nhảy sao?".

Trong quá trình điều tra, Eun-hae khai sau khi chồng nhảy xuống nước, không ai thấy anh vùng vẫy hay nghe tiếng kêu cứu. Tuy nhiên, bạn gái Choi khai rằng nghe thấy tiếng hét của Sang-yeop sau khi chạm mặt nước.

Kết quả khám nghiệm tử thi trái ngược với lời khai của Eun-hae. Các bọt khí được tìm thấy trong đường hô hấp của Sang-yeop - dấu hiệu cho thấy anh đã thở trên mặt nước sau cú tiếp nước. Trong phim tài liệu của SBS, chuyên gia pháp y Lee Ho cho biết các bọt khí cho thấy Sang-yeop đã nổi lên mặt nước và vẫn còn tỉnh táo ít nhất một lúc.

Bạn gái Choi nhìn thấy Hyun-soo bơi về phía Sang-yeop. Nhưng trong những phút quan trọng tiếp theo, Eun-hae nhờ cô đi lấy giúp phao cứu hộ nên không chứng kiến chuyện gì đã xảy ra sau đó.

Cuộc gọi cầu cứu được thực hiện lúc 20h24. Thi thể Sang-yeop được kéo lên khỏi mặt nước vào khoảng 21h05. Cơ quan pháp y kết luận nguyên nhân tử vong là do đuối nước.

Bẫy tử thần sau chuyến du lịch

Cuộc điều tra hé lộ Hyun-soo thực chất là người tình lâu năm của Eun-hae, có tiền án tiền sự. Choi là bạn chung của Hyun-soo và Eun-hae, cũng có tiền án.

Chuyến du lịch trong suy nghĩ của Sang-yeop hóa ra là kế hoạch được dựng lên để hại chết anh - một cái bẫy do Eun-hae giăng ra và được giúp sức bởi người tình và bạn.

Vụ việc ở thung lũng không phải là lần đầu Eun-hae muốn lấy mạng chồng. Cảnh sát xác nhận cô ta và Hyun-soo đã âm mưu giết Sang-yeop ít nhất hai lần trước đó.

Tháng 5/2019, Hyun-soo mời vợ chồng Sang-yeop đi cùng anh ta và một phụ nữ được giới thiệu là bạn gái trong chuyến câu cá ở Yongin, tỉnh Gyeonggi.

Bạn gái của Hyun-soo tiết lộ trong chuyến đi, cô nghe thấy tiếng ai đó ngã xuống nước vào ban đêm, sau đó Eun-hae đến trấn an: "Không có chuyện gì đâu, cứ nằm xuống đi". Người phụ nữ vẫn đi ra ngoài và thấy Sang-yeop nói với Eun-hae: "Em đẩy anh xuống. Anh biết mà", sau đó cặp đôi bắt đầu cãi vã.

Một âm mưu khác được cảnh sát phát hiện thông qua tin nhắn được khôi phục giữa Eun-hae và Hyun-soo. Trong cuộc trò chuyện vào ngày 17/2/2019, Eun-hae phàn nàn rằng con cá nóc mà cô ta cho chồng ăn không có đủ độc tố, Hyun-soo trả lời: "Anh nghe nói có thể chết vì máu cá nóc hoặc thứ gì đó khác".

"Em đã cho anh ta ăn nhiều như vậy, sao anh ta vẫn còn sống?", cô ta hỏi.

Ba lần làm góa phụ

Eun-hae và Sang-yeop hẹn hò vào 2013 và đăng ký kết hôn năm 2017. Đây là lần đầu tiên Sang-yeop trao lời thề nguyện, nhưng là lần kết hôn thứ ba và lần đính hôn thứ tư của Eun-hae.

Lee Eun-hae có ba đời chồng, tất cả đều tử vong. Ảnh: wowkorea

Sinh năm 1991 trong gia đình nghèo khó, Eun-hae nhiều lần vi phạm pháp luật từ tuổi vị thành niên. Lần đầu cô ta bị bắt là vào năm 2006, khi mới 15 tuổi, vì nhận 160.000 won để bán dâm cho một người đàn ông trưởng thành. Eun-hae đã bị xét xử năm lần tại tòa án vị thành niên, chủ yếu vì tội trộm cắp của những người đàn ông mà cô ta dụ dỗ đến nhà nghỉ.

Chồng đầu tiên của Eun-hae qua đời vào năm 2010 trong một tai nạn xe hơi. Cô ta không phải là đối tượng bị nghi ngờ hay bị buộc tội hình sự nào liên quan đến cái chết này.

Eun-hae đi du lịch với chồng thứ hai đến Pattaya, Thái Lan, vào tháng 7/2014. Chồng cô ta chết đuối trong tai nạn lặn biển. Bằng chứng pháp y dường như không cho thấy bất kỳ hành vi sai trái nào.

Cuộc tái điều tra của cảnh sát về vụ việc ở Pattaya không tìm thấy dấu hiệu phạm tội, vụ án đã được khép lại vào năm 2022.

Năm 2016, Eun-hae đính hôn tại Incheon. Nhưng trước lễ cưới, gia đình chú rể đã hủy hôn lễ sau khi phát hiện gia đình cô dâu và khách mời đều là diễn viên được thuê.

Lễ cưới đó diễn ra khi Eun-hae đang có quan hệ tình cảm với Sang-yeop. Một năm sau khi đám cưới ở Incheon đổ vỡ, cô ta kết hôn với Sang-yeop và đăng ký nhiều chương trình bảo hiểm nhân thọ, ghi tên mình là người thụ hưởng.

Cuộc hôn nhân ngục tù

Khi vụ giết người của Sang-yeop được đưa ra ánh sáng, công chúng đặt câu hỏi tại sao một người đàn ông trưởng thành, có đủ khả năng đưa ra quyết định, lại bị ép nhảy xuống nước chết đuối?

Những cuộc trò chuyện giữa Sang-yeop và Eun-hae cho thấy anh đã bị thao túng tâm lý. Hồ sơ chỉ ra Sang-yeop đã bị vợ tấn công cả về thể xác lẫn tinh thần, dù chưa rõ liệu anh có biết việc vợ ngoại tình hay không.

Những cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa hai người cho thấy Eun-hae kiểm soát mọi khía cạnh trong cuộc sống của Sang-yeop. Hai người đã kết hôn nhưng chưa từng chung sống. Sang-yeop trả tiền mua nhà ở Incheon cho cô vợ thất nghiệp, còn bản thân sống một mình trong căn hộ bán hầm ở Suwon.

Cuộc đời Yoon Sang-yeop (trái) chìm trong bi kịch sau khi lấy cô vợ kém 11 tuổi. Ảnh: Dispatch

Chỉ sau khi Sang-yeop qua đời, gia đình mới biết anh đã nhận nuôi con gái riêng 10 tuổi của Eun-hae từ cuộc hôn nhân đầu tiên và đã nói dối rằng cô ta là thực tập sinh tại công ty mình.

Hai ngày trước Giáng sinh 2018, Sang-yeop gọi điện cho Eun-hae đề nghị chia tay. Khi bị hỏi nguyên nhân, anh nói: "Không phải vì hôm qua em đánh anh đâu. Chỉ là do anh không có tiền thôi. Anh túng thiếu quá. Anh đang nợ nần chồng chất".

Sang-yeop được cho là đã tích lũy được ít nhất 300 triệu won (hơn 200.000 USD) tài sản cá nhân trước khi kết hôn. Anh tốt nghiệp một trong những trường đại học hàng đầu Seoul, kiếm được 64 triệu won (50.600 USD) mỗi năm khi làm kỹ sư sinh học phân tử tại một công ty lớn. Năm 2018, chỉ khoảng một năm sau khi kết hôn, Sang-yeop nộp đơn xin xóa khoản nợ 135 triệu won - cùng thời điểm anh nói với Eun-hae về việc ly hôn.

Cuộc trò chuyện trên ứng dụng KakaoTalk với một kẻ môi giới nội tạng bất hợp pháp cũng cho thấy Sang-yeop đã cố gắng bán thận vào khoảng thời gian này. Một cuộc trò chuyện khác giữa Sang-yeop và Eun-hae vào ngày 21/12/2018 cho thấy cô ta đòi chồng đưa 2 triệu won ngay lập tức để đi du lịch và nổi giận khi anh nói đã dùng để trả tiền thuê nhà.

Sang-yeop từng gửi một tin nhắn cho chính mình, cho thấy anh kiệt quệ và đã mua một sợi dây thừng: "Mình thấy có lỗi với Eun-hae, nhưng thành thật mà nói, cô ấy thậm chí sẽ không nhận ra rằng mình không còn nữa... Mình không nghĩ cô ấy sẽ có mặt tại đám tang của mình. Cô ấy lúc nào cũng bận rộn".

Vào thời điểm nộp đơn xin xóa nợ vào tháng 6/2018, Sang-yeop yêu cầu Eun-hae chuyển 30.000 won để mua đồ ăn. Hai ngày trước khi qua đời, Sang-yeop hỏi vay một người bạn chỉ 3.000 won để mua mì tôm và một chai nước. Người bạn đó đã chuyển 100.000 won và nói "Cậu không cần trả lại đâu", nhưng Sang-yeop vẫn gửi lại 97.000 won.

Trong suốt hai năm, Sang-yeop đã tiêu sạch tiền mặt, bao gồm tiền vay mượn từ gia đình, người quen, các khoản vay từ công ty và ngân hàng. Anh chủ yếu chuyển khoản cho Eun-hae, gia đình và bạn bè cô ta. Mẹ Eun-hae sau đó nói với giới truyền thông rằng chưa bao giờ nhận được tiền từ Sang-yeop.

Trả giá cho tội ác

Eun-hae và Hyun-soo chạy trốn trong bốn tháng trước khi bị bắt vào tháng 4/2022. Bố Eun-hae được cho là đã thuyết phục con gái đầu thú.

Lee Eun-hae (trái) và đồng phạm Cho Hyun-soo. Ảnh: Incheon PD

Trước tòa, chuyên gia tội phạm học Lee Soo-jung cho biết Eun-hae có kết quả kiểm tra vượt xa ngưỡng chẩn đoán bệnh tâm thần, có dấu hiệu ái kỷ và đã hình thành mối quan hệ tống tiền với nạn nhân.

Theo chuyên gia này, nạn nhân đã bị Eun-hae chi phối và thao túng về mặt tâm lý. Sang-yeop có thể nhờ chị gái hoặc cảnh sát giúp đỡ, nhưng anh đang trong trạng thái hoảng loạn đến mức không thể cân nhắc bất kỳ khả năng nào khác.

Tòa án Quận Incheon phán quyết rằng Eun-hae đã thông đồng với Huyn-soo để giết chồng sau khi bòn rút sạch tiền và coi chồng là vô dụng. Theo tòa, hai bị cáo không hề tỏ ra hối hận và còn muốn trục lợi bằng cách nộp đơn yêu cầu chi trả bảo hiểm.

Eun-hae bị kết tội giết người và gian lận bảo hiểm, nhận án tù chung thân. Huyn-soo bị kết án 30 năm tù.

Phán quyết được Tòa án cấp cao Seoul và cuối cùng là Tòa án Tối cao đưa ra vào tháng 9/2023. Trong phán quyết, tòa án cấp cao cho biết Eun-hae và Huyn-soo đã sát hại Sang-yeop bằng cách không thực hiện các biện pháp cứu hộ thích hợp, dù biết nạn nhân đang đuối nước và sắp chết.

Choi nhận án 10 năm tù vì tội đồng lõa sau phiên tòa phúc thẩm năm 2024.

Cuộc hôn nhân giữa Eun-hae với Sang-yeop đã bị Tòa án Gia đình Incheon hủy bỏ vào năm 2023, với phán quyết rằng Eun-hae không có ý định xây dựng quan hệ hôn nhân thực sự mà chỉ tìm cách tống tiền nạn nhân. Cô ta cũng thua kiện công ty bảo hiểm để đòi bồi thường từ cái chết của Sang-yeop vào tháng 9/2023.

Tuệ Anh (theo Korea Herald, Korea Joongang Daily)