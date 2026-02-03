Hôn nhân hơn 30 năm của 'Nữ hoàng ảnh lịch' Diễm My

"Nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My chọn làm hậu phương thay vì phát triển sự nghiệp riêng, đồng lòng chồng vượt qua giai đoạn thất bại trong kinh doanh.

Người đẹp 6x đăng ảnh tình tứ bên bạn đời - doanh nhân Hà Tôn Đức - trên trang cá nhân dịp kỷ niệm 32 năm ngày cưới, hôm 19/1. "Là vợ chồng, chúng tôi học nhau từ cách suy nghĩ, nhìn cuộc sống đến việc cân bằng giữa công việc và gia đình. Cả hai nhường nhịn, bao dung, vượt qua những chuyện mà hôn nhân nào cũng gặp", chị cho biết.

Vợ chồng diễn viên Diễm My chụp bộ ảnh kỷ niệm 32 năm ngày cưới. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Năm 1994, khi đang ở đỉnh cao của nhan sắc và sự nghiệp, là gương mặt phủ sóng khắp các tấm ảnh lịch, Diễm My quyết định kết hôn với Hà Tôn Đức -Việt kiều Mỹ về nước lập nghiệp. Người đẹp rút lui khỏi showbiz để tập trung chăm sóc gia đình. Với chị, đây không phải là sự hy sinh mà lựa chọn. "Tôi nỗ lực rất nhiều xây dựng và giữ gìn hạnh phúc thay vì chỉ sống tốt cuộc đời trên màn ảnh", Diễm My nói.

Họ từng trải qua giai đoạn lao đao từ năm 2012 đến 2017. Khi đó, công việc kinh doanh của doanh nhân Hà Tôn Đức thua lỗ nặng nề, kinh tế gia đình trở nên eo hẹp. Trong thời điểm đối mặt với nguy cơ trắng tay, Diễm My là điểm tựa tinh thần vững chắc cho chồng. Khi bạn đời hỏi về việc sẽ ra sao nếu anh không còn gì, người đẹp nhắc lại những ngày đầu khi doanh nhân Tôn Đức bắt đầu từ con số không để khích lệ: "Nếu anh trắng tay lần nữa thì làm lại từ đầu". Nhờ sự tin tưởng của vợ, chồng diễn viên vực dậy tinh thần.

Không chỉ dừng lại ở lời nói, "Nữ hoàng ảnh lịch" còn thay đổi trong lối sống để chia sẻ áp lực với chồng. Chị hạn chế mua sắm, từ bỏ thói quen du lịch 7-8 lần mỗi năm xuống còn một lần. Diễn viên cũng bán bớt một trong hai chiếc xe hơi của gia đình để dùng chung chiếc còn lại. Diễm My chuyển từ việc đi máy bay hạng thương gia sang hạng phổ thông. Khi đó, hai con gái Thùy My và Quế My thắc mắc, chị nói rõ hoàn cảnh gia đình để con cùng san sẻ áp lực tài chính với bố mẹ.

Vợ chồng Diễm My 6x "tương kính như tân" trong hôn nhân Vợ chồng Diễm My thể hiện tình cảm trong dịp sinh nhật diễn viên cuối năm 2025. Video: Nhân vật cung cấp

Diễm My tích cực làm đại diện hình ảnh để tự chi trả cho các nhu cầu cá nhân, không xài tiền của chồng trong giai đoạn anh gặp khó khăn. "'Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn' đã giúp gia đình tôi vượt qua sóng gió và ổn định lại kinh tế từ 2017 đến nay", diễn viên cho biết.

Hôn nhân bền chặt của vợ chồng Diễm My còn dựa trên nguyên tắc ứng xử "tương kính như tân", tôn trọng nghề nghiệp riêng. Người đẹp 6x thừa nhận thuở mới cưới, cả hai đều trẻ, nhiệt huyết, có cái tôi lớn. Chị vốn nóng nảy còn chồng lại kiên nhẫn. Họ tìm cách dung hòa cá tính để giữ cân bằng cho tổ ấm. Diễm My nói chị không bao giờ chứng tỏ thông minh trước mặt chồng. Đôi khi diễn viên tỏ ra "ngu ngơ" trong những việc nhỏ như thay bóng đèn hay sửa điều khiển tivi để bạn đời thể hiện vai trò trụ cột trong nhà.

Dù thuê người giúp việc, Diễm My vẫn duy trì thói quen tự tay ủi quần áo cho chồng con và giữ gìn nhà cửa luôn sạch sẽ. Mỗi bộ trang phục chồng con diện khi ra ngoài do chính tay chị chuẩn bị. Doanh nhân Hà Tôn Đức xem trọng việc đóng phim của vợ, khuyến khích Diễm My trở lại màn ảnh khi có thời gian. Anh luôn ca ngợi hình ảnh xinh đẹp, nổi tiếng của vợ để các con thấy tự hào về mẹ. Mỗi khi đi công tác xa nhà, doanh nhân thông báo rõ ràng về lịch trình để bạn đời yên tâm. Dù bận rộn, chồng diễn viên vẫn dành trọn ngày chủ nhật cho gia đình. Khi quên các ngày kỷ niệm, anh bù đắp bằng việc tặng vợ món đồ yêu thích như túi xách hàng nghìn USD.

Vợ chồng Diễm My bên hai con gái Thùy My (phải) và Quế My (trái). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hiện cả hai sống như "vợ chồng son" trong biệt thự ở TP HCM vì hai con gái đang du học ở Mỹ. Trải qua hơn 30 năm bên nhau, họ vẫn giữ những thói quen uống trà, tâm tình, nghe nhạc và nói những lời tình cảm với nhau. Theo Diễm My, kể cả khi 90 tuổi, vợ chồng chị vẫn có thể nắm tay, trao nhau những cử chỉ quan tâm mà chẳng cần lo người ngoài đánh giá. "Tôi và anh Đức đều bận rộn với những việc riêng nên thời gian dành cho nhau thực sự quý giá", người đẹp nói.

Diễm My 64 tuổi, từng được mệnh danh "Nữ hoàng ảnh lịch" của làng giải trí Việt. Chị tham gia các tác phẩm điện ảnh như Dòng sông hoa trắng, Vua lửa, 39 độ yêu. Chồng diễn viên 66 tuổi, kinh doanh ở lĩnh vực xây dựng và dịch vụ du thuyền.

Hoàng Dung