Hôn nhân dựa trên sự thấu hiểu của Lê Thúy - Đỗ An

11 năm bên nhau, vợ chồng Lê Thúy - Đỗ An đồng hành trong quá trình tìm con, dung hòa sự khác biệt trong tính cách, lối sống.

Cặp sao tổ chức buổi tiệc kỷ niệm ngày cưới tại một khách sạn 5 sao ở TP HCM, hôm 11/1. Đỗ An nhắn nhủ Lê Thúy: "Mong rằng chúng ta sẽ có thêm nhiều lần 11 năm nữa nhé. Anh yêu em, bây giờ và mãi mãi".

Vợ chồng Lê Thúy - Đỗ An trong buổi tiệc kỷ niệm ngày cưới. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Lê Thúy và Đỗ An kết hôn đầu năm 2015, sau một năm hẹn hò qua lời giới thiệu của bạn bè là ca sĩ Mai Tiến Dũng và Tóc Tiên. Ngay từ đầu, họ thừa nhận là hai mảnh ghép đầy khác biệt. Trong khi Đỗ An điềm tĩnh, dễ hài lòng với những gì đã có, Lê Thúy lại nóng nảy và nhiều tham vọng. Khi về chung một nhà, họ đối diện không ít khó khăn do chưa hiểu hết tính cách lẫn thói quen sinh hoạt. Đỗ An kỹ tính, đồ đạc của anh không được xê dịch mà phải giữ nguyên. Anh thường dậy trễ, ra ngoài làm việc nhiều hơn ở cạnh vợ. Người mẫu từng có lần giận dỗi, định xách vali rời khỏi nhà chỉ vì chồng quá mải mê công việc mà thiếu quan tâm đến gia đình. Đỗ An cho biết giai đoạn đầu họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Thử thách lớn nhất trong cuộc hôn nhân là quá trình tìm con. Lê Thúy quyết định ngừng công việc để nghỉ ngơi, tập thể dục, tâng cân với khát khao được làm mẹ. Chặng đường ấy kéo dài suốt nhiều năm với những nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Lê Thúy trải qua năm lần làm thụ tinh trong ống nghiệm, hai đợt mổ nội soi. Cô từng vỡ òa khi nhìn thấy que thử thai hiện hai vạch nhưng không lâu sau đó, bác sĩ thông báo thai bị vôi hóa, khiến cô sốc tâm lý.

Trong giai đoạn khó khăn của Lê Thúy, Đỗ An là điểm tựa vững chắc. Anh từng ngồi lại nói chuyện nghiêm túc với vợ để cởi bỏ áp lực cho cô. Khi nghe chồng nói câu: "Anh lấy em không phải để em sinh con, anh yêu em và chỉ muốn bên em", người mẫu thấy gỡ được nút thắt trong lòng.

Lê Thúy - Đỗ An đi nghỉ dưỡng ở Trung Quốc Vợ chồng Lê Thúy, Đỗ An đi nghỉ dưỡng ở Trung Quốc vào cuối năm 2025. Video: Nhân vật cung cấp

Đỗ An cũng tạo điều kiện cho vợ gặp gỡ bạn bè, đi nghỉ dưỡng ở nước ngoài, đến những nơi yêu thích để tinh thần thoải mái. Anh luôn thu xếp cùng vợ tới các buổi tiệc để cô không cảm thấy lẻ loi. Chồng còn ủng hộ Lê Thúy kinh doanh ẩm thực, để cô tự chủ tài chính thay vì ở nhà làm nội trợ. Năm 2025, cô mở quán bán những món ngon của quê nhà Quảng Bình, bạn đời san sẻ nhiều phần việc trong đó có tư vấn cách trang trí không gian đón khách. Đỗ An cũng giúp vợ quảng bá những món ăn của quán trên trang cá nhân.

Lê Thúy cho biết may mắn khi nhận được sự yêu thương từ bố mẹ chồng. Gia đình chồng không có con gái nên cô được ông bà cưng chiều hết mực. Về chuyện cháu chắt, bố mẹ Đỗ An chưa từng gây áp lực, trái lại còn động viên cô "khi nào có cũng được". "Sự bao dung của gia đình chồng khiến tôi vơi đi nỗi mặc cảm về trách nhiệm làm dâu", cô nói.

Hơn 10 năm bên nhau, họ giữ "lửa" hôn nhân bằng sự nhường nhịn và thấu hiểu. Đỗ An quan niệm "sợ vợ cũng là bình thường", luôn chọn cách lùi lại khi Lê Thúy nóng giận, tránh đối đầu căng thẳng. Cả hai dành thời gian chất lượng khi bên nhau. Cuối ngày, vợ chồng diễn viên cùng chơi pickleball và thi thoảng ra ngoài ăn tối. Dù bận rộn, họ luôn duy trì nguyên tắc hẹn hò một hoặc hai buổi mỗi tuần, cùng tắt điện thoại để tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc, chia sẻ về công việc, những vướng mắc trong cuộc sống và tìm giải pháp.

Đỗ An nỗ lực làm việc để giúp vợ không phải lo lắng về kinh tế. Dù vậy, Lê Thúy không ỷ lại, tập trung kinh doanh quán ăn, đầu tư chứng khoán để có thể xây dựng nền tảng tài chính vững chắc hơn.

Vợ chồng Lê Thúy luôn giữ thói quen hẹn hò mỗi tuần. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau những biến cố và sự bất ổn về tâm lý, Lê Thúy tìm đến con đường tu tập và thay đổi từ bên trong. Cô bắt đầu đọc kinh, tập ăn chay, học thiền, yoga và chạy bộ để rèn luyện sức khỏe, kiềm chế tính nóng nảy. Thay vì trút sự tức giận lên chồng khi nghe những lời ác ý như "hợp đồng hôn nhân" hay "vô sinh", cô chọn cách buông bỏ và không quan tâm thị phi.



Hiện tại, Lê Thúy và Đỗ An sống trong một căn hộ tại TP HCM. Nhìn lại chặng đường hôn nhân, Đỗ An khẳng định anh đã chọn đúng bạn đời để đồng hành. "Với tôi hạnh phúc giờ đây không chỉ là những thành công ngoài xã hội mà là cảm giác an toàn, vững vàng mỗi khi vợ chồng trở về bên nhau", anh nói.

Hoàng Dung