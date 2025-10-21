Hôn nhân đồng điệu của Việt Hoa và Vương Trọng Trí

Theo Việt Hoa, do cùng xuất phát điểm, hai người hiểu tính chất công việc, chia sẻ với nhau được nhiều điều. Diễn viên nói may mắn khi được chồng chăm sóc, đưa đón mỗi khi đi quay, hỗ trợ cửa hàng chăm sóc thú cưng của cô. Nếu không làm phim, diễn kịch, diễn viên dành phần lớn thời gian cho gia đình.

Gần đây, hai người thường cùng livestream giao lưu khán giả trên TikTok, được nhiều người nhận xét đẹp đôi, hiền lành hơn các vai diễn thường thấy trên màn ảnh.