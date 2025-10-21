Hôn nhân đồng điệu của Việt Hoa và Vương Trọng Trí

Hai diễn viên được chú ý khi xuất hiện chung ở tập 29, 30 của series Gió ngang khoảng trời xanh. Vương Trọng Trí vào vai Đại, ''anh lớn'' của Trường (Denis Đặng) - người yêu Ngân (Việt Hoa). Sau một thời gian ngắn quen nhau, Trường lấy lý do muốn đưa Ngân đi du lịch, kết hợp gặp gỡ đối tác của mình, song thực chất tạo cơ hội để người yêu gặp Đại. Trong chuyến đi, Đại liên tục có ý muốn tiếp xúc thân mật với Ngân khiến cô không thoải mái.
Hai diễn viên được chú ý khi xuất hiện chung ở tập 29, 30 của series Gió ngang khoảng trời xanh. Vương Trọng Trí vào vai Đại, ''anh lớn'' của Trường (Denis Đặng) - người yêu Ngân (Việt Hoa). Sau một thời gian ngắn quen nhau, Trường lấy lý do muốn đưa Ngân đi du lịch, kết hợp gặp gỡ đối tác của mình, song thực chất tạo cơ hội để người yêu gặp Đại. Trong chuyến đi, Đại liên tục có ý muốn tiếp xúc thân mật với Ngân khiến cô không thoải mái.
Trọng Trí và Việt Hoa trong trích phim Gió ngang khoảng trời xanh. Video: VFC
Màn tương tác của bộ đôi khiến người xem thích thú bởi đời thực họ là vợ chồng. Trọng Trí cho biết thấy thú vị khi đóng phim cùng bà xã, không ghen trước những cảnh tình cảm của Việt Hoa và bạn diễn. Trước đó, hai người từng đóng chung phim Trở về giữa yêu thương, Dưới bóng cây hạnh phúc.
Màn tương tác của bộ đôi khiến người xem thích thú bởi đời thực họ là vợ chồng. Trọng Trí cho biết thấy thú vị khi đóng phim cùng bà xã, không ghen trước những cảnh tình cảm của Việt Hoa và bạn diễn. Trước đó, hai người từng đóng chung phim Trở về giữa yêu thương, Dưới bóng cây hạnh phúc.
Việt Hoa và Trọng Trí đăng ký kết hôn năm 2021 nhưng hoãn cưới do Covid-19. Bốn năm qua, vì bận rộn các dự án phim, hai người chưa tổ chức đám cưới.
Việt Hoa và Trọng Trí đăng ký kết hôn năm 2021 nhưng hoãn cưới do Covid-19. Bốn năm qua, vì bận rộn các dự án phim, hai người chưa tổ chức đám cưới.
Hai diễn viên quen nhau khi chung lớp tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Việt Hoa cho biết bản thân hướng nội nên không nói chuyện với Trọng Trí suốt hai năm học đầu. Đến năm thứ ba, cả hai làm cùng trích đoạn thi học kỳ nên có dịp gần gũi và ''yêu nhau từ lúc nào không biết''.
Hai diễn viên quen nhau khi chung lớp tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Việt Hoa cho biết bản thân hướng nội nên không nói chuyện với Trọng Trí suốt hai năm học đầu. Đến năm thứ ba, cả hai làm cùng trích đoạn thi học kỳ nên có dịp gần gũi và ''yêu nhau từ lúc nào không biết''.
Sau tốt nghiệp, Trọng Trí và Việt Hoa công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Nam diễn viên rời đơn vị sau vài năm gắn bó.
Sau tốt nghiệp, Trọng Trí và Việt Hoa công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Nam diễn viên rời đơn vị sau vài năm gắn bó.
Theo Việt Hoa, do cùng xuất phát điểm, hai người hiểu tính chất công việc, chia sẻ với nhau được nhiều điều. Diễn viên nói may mắn khi được chồng chăm sóc, đưa đón mỗi khi đi quay, hỗ trợ cửa hàng chăm sóc thú cưng của cô. Nếu không làm phim, diễn kịch, diễn viên dành phần lớn thời gian cho gia đình.
Gần đây, hai người thường cùng livestream giao lưu khán giả trên TikTok, được nhiều người nhận xét đẹp đôi, hiền lành hơn các vai diễn thường thấy trên màn ảnh.
Theo Việt Hoa, do cùng xuất phát điểm, hai người hiểu tính chất công việc, chia sẻ với nhau được nhiều điều. Diễn viên nói may mắn khi được chồng chăm sóc, đưa đón mỗi khi đi quay, hỗ trợ cửa hàng chăm sóc thú cưng của cô. Nếu không làm phim, diễn kịch, diễn viên dành phần lớn thời gian cho gia đình.
Gần đây, hai người thường cùng livestream giao lưu khán giả trên TikTok, được nhiều người nhận xét đẹp đôi, hiền lành hơn các vai diễn thường thấy trên màn ảnh.
Để duy trì mối quan hệ hơn bảy năm, Việt Hoa cho rằng phải giữ được sự tôn trọng, yêu thương nhau. Diễn viên dự định sang năm tập trung chuẩn bị cho đám cưới và lên kế hoạch có con.
Để duy trì mối quan hệ hơn bảy năm, Việt Hoa cho rằng phải giữ được sự tôn trọng, yêu thương nhau. Diễn viên dự định sang năm tập trung chuẩn bị cho đám cưới và lên kế hoạch có con.
Việt Hoa nói về chuyện tình cảm và dự định nghỉ đóng phim vài năm sau sinh con từ phút 2:15, video quay hồi tháng 3. Video: Lộc Chung - Lê Bá
Phương Linh
Ảnh: Nhân vật cung cấp