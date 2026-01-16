Hôn nhân đồng điệu của Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence học cách sống ngăn nắp vì chồng - giám đốc Cooke Maroney - thích sự trật tự, còn anh chấp nhận vợ thi thoảng trễ giờ.

Trên podcast Smartless ngày 12/1, diễn viên Jennifer Lawrence, 36 tuổi, cho biết tính cách của cô và chồng trái ngược nhau, nhưng luôn có cách dung hòa. Chồng cô 42 tuổi là giám đốc phòng tranh ở New York, Mỹ.

Trong nhà, Maroney là trụ cột, giúp mọi người sống nền nếp. "Anh ấy rất ngăn nắp, muốn mọi thứ trật tự. Ví dụ tôi phải nhớ đóng tủ quần áo, làm mấy việc nhỏ mà bản thân rất cố gắng để làm cho đúng", cô nói thêm.

Theo Jennifer Lawerence, chồng là người đảm bảo cả nhà luôn đúng giờ, nhất là những việc liên quan con cái. Trong khi đó, cô đôi lúc không biết sắp xếp thời gian. Vì vậy, hai người đặt ra nguyên tắc: Jennifer Lawrence được trễ 15 phút. Dù trước đây diễn viên cảm thấy khó tuân theo thời gian biểu, cô nhận ra tầm quan trọng của lối sống có giờ giấc khi bắt đầu làm mẹ. Cô cho biết hai con trai - Cy, bốn tuổi, và một em bé mới sinh năm 2025 - sinh hoạt theo lịch trình nghiêm ngặt, chẳng hạn luôn ăn sáng lúc 7h30.

Vợ chồng Jennifer Lawrence năm 2019. Ảnh: The Image Direct

Jennifer Lawrence và Cooke Maroney kết hôn tháng 10/2019. Thông qua một người bạn chung, cả hai gặp nhau lần đầu tại một phòng tranh vào mùa hè năm 2018. Tháng 2/2022, họ đón con trai đầu lòng, đặt tên bé theo họa sĩ cô thích - Cy Twombly. Năm 2025, cặp sao có con trai thứ hai, chưa tiết lộ tên và thời điểm bé chào đời.

Kể từ khi yêu, cặp sao luôn kín tiếng về chuyện tình cảm. Lần đầu Lawrence nói về Maroney là tại buổi ra mắt phim X-Men: Dark Phoenix hồi tháng 6/2019, bốn tháng sau khi họ đính hôn. Trò chuyện với Entertainment Tonight khi ấy, diễn viên khen bạn đời là người tốt nhất cô từng gặp, cho biết việc nhận lời cầu hôn là "một quyết định rất dễ dàng".

Jennifer Lawrence và chồng dạo phố New York năm 2023. Ảnh: The Image Direct

Trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair năm 2021, Jennifer Lawrence hiếm hoi kể chuyện gia đình. Người đẹp nói thích đi siêu thị cùng chồng, cảm thấy vui vì điều đó. "Tôi nghĩ chuyện đi mua sắm với nhau gần như là một phép ẩn dụ của hôn nhân. Kiểu như chúng tôi có một danh sách những thứ mình cần. Cả hai cùng làm và hoàn thành chúng", cô nói thêm.

Trên New Yorker tháng 10/2025, diễn viên cho biết nhờ trò chuyện với chồng, cô học hỏi thêm nhiều điều về lĩnh vực hội họa. "Nếu tôi hỏi về một ngày của anh, câu chuyện luôn xoay quanh nghệ thuật", cô kể.

Jennifer Lawrence sinh năm 1990, là một trong những người trẻ nhất từng thắng Oscar. Nghệ sĩ ra mắt làng giải trí năm 2008 với vai phụ trong phim truyền hình Garden Party. Hai năm sau, cô gây tiếng vang khi đóng Winter's Bone và nhận đề cử Oscar đầu tiên.

Năm 2012, Lawrence thắng giải Nữ chính xuất sắc nhờ màn thể hiện trong Silver Linings Playbook, khi mới 22 tuổi. Cô tiếp tục ghi dấu ấn khi tham gia series X-Men và loạt phim Hunger Games. Dự án mới nhất của cô là Die, My Love nhận tràng pháo tay chín phút tại Liên hoan phim Cannes 2025.

Trailer 'Die, My Love' Trailer "Die, My Love (Em sẽ khử anh)". Phim khởi chiếu trong nước tháng 12/2025. Video: CGV Cinemas Vietnam

Phương Thảo (theo People)