Hôn nhân đồng điệu của diễn viên Ngọc Thuận

Hôm 17/12, dịp kỷ niệm ba năm ngày cưới, Ngọc Thuận nói từ khi về chung một nhà, cả hai gắn bó, thấu hiểu nhau hơn. Diễn viên hạnh phúc khi tìm được bạn đời hiền lành, khéo vun vén, luôn ủng hộ anh trong công việc. Sau khi đón con đầu lòng năm 2024, anh càng nỗ lực làm việc để lo cho tương lai bé.
Vợ chồng Ngọc Thuận trong chuyến du lịch Hàn Quốc giữa tháng 12. Họ trải nghiệm dạo chợ đêm Myeongdong (Seoul), lần đầu ngắm cảnh tuyết rơi.
Vợ chồng anh quen biết trong một dịp tình cờ, trò chuyện thấy hợp nhau rồi dần cảm mến. "Tôi từng trải, va vấp nhiều nên tự tin cùng vợ vượt qua các thử thách", anh nói.
Vợ chồng Ngọc Thuận "săn" tuyết ở Hàn Quốc trong chuyến du lịch.
Ngọc Thuận được vợ ủng hộ sở thích lái xe phân khối lớn. Năm 2023, Bích Ngọc âm thầm góp tiền mua một chiếc màu đen, thương hiệu Mỹ tặng chồng dịp sinh nhật lần thứ 37, khiến diễn viên bất ngờ và xúc động.
Diễn viên nói niềm vui của anh là cuối tuần chở vợ đi ăn sáng, uống cà phê, dạo phố, thực hiện các bộ ảnh đôi.
Vợ Ngọc Thuận làm kinh doanh online các sản phẩm làm đẹp cho phụ nữ. Trên trang cá nhân, cô nhận được nhiều lời khen ngoại hình với vóc dáng mảnh mai, gương mặt sáng.
Ngoài chăm sóc con nhỏ, thỉnh thoảng vợ chồng anh đi du lịch, dành thời gian riêng cho nhau để hâm nóng tình cảm. "Chúng tôi gần như chưa bao giờ bất đồng quan điểm, tổ ấm luôn tràn ngập tiếng cười mỗi ngày", anh nói.
Vợ chồng Ngọc Thuận cùng con gái quay video dịp 2/9.
Họ được nhiều đồng nghiệp, khán giả nhận xét đẹp đôi nhờ phong cách đồng điệu. Diễn viên thường phối đồ trẻ trung, năng động với gam màu sáng mỗi khi đi cùng vợ.
Anh được cô hỗ trợ trong những buổi ghi hình game show. Ngoài đóng phim, diễn viên quay các chương trình truyền hình thực tế, làm vlog ẩm thực, chia sẻ kinh nghiệm nấu ăn.
Ngọc Thuận vào nghề từ thập niên 2000, được chú ý với ngoại hình sáng. Năm 2006, anh chạm ngõ diễn xuất với vai chính trong phim Trai nhảy (đạo diễn Lê Hoàng). Ngọc Thuận đóng Tuấn - chàng trai tỉnh lẻ làm nghề đấm bóp dạo, khao khát muốn vươn lên song bị cạm bẫy vây bủa.
Sau khi nổi tiếng với tác phẩm, anh tiếp tục tham gia các phim Vợ chồng Đậu thời @, Lạc lối, Gạo nếp gạo tẻ, làm mẫu cho các show thời trang ở TP HCM. Gần đây, diễn viên tham gia phim điện ảnh Ai thương ai mến, đóng cặp với Thu Trang.
Ngọc Thuận trong teaser Ai thương ai mến - ra rạp đầu năm 2026. Video: Đoàn phim cung cấp
Tam Kỳ
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp