Hôn nhân đồng điệu của diễn viên Ngọc Thuận

Diễn viên nói niềm vui của anh là cuối tuần chở vợ đi ăn sáng, uống cà phê, dạo phố, thực hiện các bộ ảnh đôi.

Vợ Ngọc Thuận làm kinh doanh online các sản phẩm làm đẹp cho phụ nữ. Trên trang cá nhân, cô nhận được nhiều lời khen ngoại hình với vóc dáng mảnh mai, gương mặt sáng.