Hôn nhân 'đồng cam cộng khổ' của Hồng Ngọc

Khi ca sĩ Hồng Ngọc bị bỏng nặng, chồng cô - bầu show Thomas Tâm Nguyễn - khóc vì lo lắng, thay vợ chăm sóc nhà cửa, con cái.

Cuối tháng 9, Hồng Ngọc đăng ảnh tình tứ bên chồng trên trang cá nhân với lời chúc mừng sinh nhật. Ca sĩ viết: "Anh là người tử tế, luôn hết lòng với bạn bè, người thân, đi đâu cũng được mọi người yêu mến. Mong anh thật nhiều sức khỏe, bình an, tiếp tục là bờ vai vững chắc để chở che cho mẹ con em".

Hồng Ngọc đăng ảnh bên chồng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong những dịp đặc biệt, vợ chồng Hồng Ngọc luôn dành cho nhau những lời yêu thương hay quà tặng. Đó là cách cả hai xây dựng và giữ gìn hôn nhân trong suốt 16 năm về chung một nhà. Bạn đời cô - Thomas Tâm Nguyễn - vốn thích hành động hơn lời nói, dịp hiếm hoi anh bày tỏ tình cảm trong tiệc sinh nhật của vợ năm 2021: "Anh mong em luôn có nhiều sức khỏe. Bố con anh yêu em". Trước đó, anh bí mật mua tặng bà xã căn nhà ven biển ở Florida để nghỉ dưỡng.

Họ gặp nhau năm 2004 khi Hồng Ngọc sang Mỹ biểu diễn trong một chương trình Thomas Tâm Nguyễn thực hiện. Trong quá trình làm việc chung, họ dần có cảm tình và quyết định kết hôn sau 5 năm hẹn hò.

Ngoài tình yêu, vợ chồng Hồng Ngọc đồng hành trong công việc, chăm sóc nhau, cùng vượt qua biến cố về sức khỏe. Sau khi về chung một nhà, Thomas Tâm Nguyễn chuyên tâm làm bầu show thay vì điều hành một club ở Mỹ. Anh sợ môi trường làm việc cũ dễ ảnh hưởng đến đời sống gia đình. Ban đầu, anh chỉ nhận show cho vợ, sau đó lập công ty giải trí riêng.

Cả hai cùng chèo lái công việc từ lúc chưa ổn định đến khi trở thành đơn vị tổ chức các show có tên tuổi tại Mỹ dành cho cộng đồng người Việt. Năm 2016, Thomas Tâm thực hiện liveshow My Love cho vợ tại Mỹ, đánh dấu sự trở lại của cô sau khi sinh con thứ ba. Theo ca sĩ, chồng cô quán xuyến mọi việc nhà như chi trả hóa đơn, quản lý chi tiêu trong gia đình để vợ được thoải mái ca hát.

Chồng Hồng Ngọc nói lời yêu vợ Chồng Hồng Ngọc nói lời yêu vợ trong sinh nhật Hồng Ngọc năm 2021. Video: Nhân vật cung cấp

Năm 2020, Hồng Ngọc gặp tai nạn do nổ nồi xông hơi, phải điều trị trong bệnh viện hơn một tháng, tưởng chừng khuôn mặt không còn nguyên vẹn. Trong suốt thời gian ca sĩ dưỡng thương, Thomas Tâm một tay lo chuyện nhà cửa, con cái và cầu nguyện mỗi ngày. Ca sĩ nói "khi thấy giọt nước mắt lo lắng và xót xa của ông xã, tôi nghĩ mình may mắn vì có anh trong đời".

Theo giọng ca 7x, cô thay đổi nhiều sau khi có con, từ bỏ các thú vui tụ tập hay mua sắm để tập trung lo cho gia đình. Những khi không đi hát, cô là người đưa đón con đi học, nấu những bữa cơm gia đình đơn giản. Bạn đời cũng phụ giúp cô việc nhà khi có thời gian. Chồng nấu ăn ngon và cầu kỳ hơn Hồng Ngọc. Mỗi tuần, anh đều tranh thủ nấu một nồi phở lớn cho cả nhà. Với ca sĩ, hạnh phúc gia đình đơn giản là các thành viên quây quần trong căn bếp.

Gia đình ca sĩ Hồng Ngọc đi lễ nhà thờ tại Mỹ hồi tháng 6 năm nay. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vợ chồng Hồng Ngọc cũng đồng lòng trong quan điểm nuôi dạy con cái. Thomas Tâm Nguyễn từng hút thuốc rất nhiều vì căng thẳng do công việc. Tuy nhiên, anh quyết định bỏ thói quen này vì không muốn ảnh hưởng đến con. Hồng Ngọc tin chính động lực từ tình yêu gia đình làm thay đổi con người chồng cô. Ca sĩ nói bạn đời luôn dành thời gian chơi bóng chuyền, bóng rổ cùng các con khi ở nhà. Anh cũng tham gia huấn luyện đội thể thao có con tham gia.

Cả nhà ca sĩ thường xuyên du lịch, tắm biển để tạo sự gắn kết, gần gũi với thiên nhiên. Trên trang cá nhân, ca sĩ cảm ơn ông xã vì luôn chăm con cái khi cô về Việt Nam biểu diễn.

Hiện tại, Hồng Ngọc và Thomas Tâm Nguyễn sống trong căn biệt thự ở Dallas, Texas. Ca sĩ cho biết điều vợ chồng cô luôn nhắc nhở nhau mỗi ngày đó là học cách tôn trọng, nói lời yêu thương để kéo dài hạnh phúc.

Hồng Ngọc hát "Mắt nai chachacha" Hồng Ngọc hát "Mắt nai cha cha cha". Video: Phương Nam phim

Hoàng Dung