Hôn nhân đọa đày của vợ chồng lực sĩ

MỹTrong mối quan hệ đầy ghen tuông, ngoại tình và bạo lực thể xác, Sally McNeil bắn chết chồng vào Lễ Tình nhân năm 1995, khai là vì tự vệ.

Trong phim tài liệu Killer Sally ra mắt năm 2022, Sally kể bị bạo lực thể xác nhiều lần trong thời thơ ấu và tuổi thiếu niên đến mức "đã quen với điều đó".

Sau khi nghỉ học vì không có tiền, Sally gia nhập Thủy quân lục chiến và bắt đầu tập thể hình, cố gắng tăng cơ bắp để trở nên mạnh mẽ hơn, có thể tự bảo vệ mình. Đầu năm 1987, cô giành vị trí thứ tư trong cuộc thi thể hình nghiệp dư đầu tiên.

Tháng 6/1987, một người bạn giới thiệu Sally với Ray McNeil, cũng là lính thủy đánh bộ và vận động viên thể hình. Khi đó Sally 27 tuổi, đã ly hôn và có hai con.

Sally mô tả mối quan hệ với Ray là "tình yêu sét đánh", ca ngợi anh ta "đẹp như tượng David". Ở bên cạnh Ray, cô cảm thấy "đặc biệt". Họ hẹn hò khoảng hai tháng rồi kết hôn.

Cặp đôi cùng gặt hái thành công trên đấu trường thể hình, trở thành cặp vợ chồng đầu tiên giành chiến thắng tại Giải vô địch thể hình Lực lượng vũ trang năm 1990.

Mặt tối hôn nhân

Ray rời khỏi Thủy quân lục chiến năm 1991 với ước mơ trở thành vận động viên thể hình chuyên nghiệp. Sally vẫn ở lại đơn vị, làm đầu bếp để kiếm tiền lo cho gia đình. Cô kiếm thêm thu nhập bằng cách đóng vai chính trong các video đấu vật với đàn ông dưới nghệ danh "Killer Sally", nhận được 300 USD một giờ. Theo Sally, chồng thuyết phục cô từ bỏ ước mơ để có thể chu cấp cho anh ta vì cô "kém cỏi hơn".

Tuy nhiên, Sally kể rằng cuộc hôn nhân trở nên bạo lực chỉ sau ba ngày chung sống, cáo buộc Ray đánh đập cô "không thương tiếc". Theo Sally, bạo lực leo thang khi Ray đấm vào mặt cô, ném ra khỏi bồn tắm, bóp cổ và đánh liên tục. Những cuộc bạo hành xảy ra thường xuyên nhưng lần nào cũng chỉ kết thúc bằng lời xin lỗi của Ray.

"Nhìn lại, tôi nhận ra mình là trường hợp điển hình của Hội chứng phụ nữ bị bạo hành (BWS). Tôi đã phủ nhận việc bị Ray ngược đãi. Lòng tự trọng của tôi rất thấp. Tôi không nghĩ mình có thể thu hút được một người đàn ông nào khác giống như Ray. Tôi cảm thấy may mắn khi có anh ta", Sally nói với Rx Muscle.

Theo hồ sơ tòa án, Ray và Sally đều sử dụng thuốc steroid để tăng cơ bắp. Trong mối quan hệ này, không chỉ có Ray bạo lực mà chính Sally cũng từng bị bắt nhiều lần vì cáo buộc hành hung. Cô được mô tả là người dễ nổi nóng và bạo lực, sẵn sàng ra tay với bất cứ ai bị coi là mối đe dọa, bao gồm việc đánh đập một phụ nữ tại cuộc thi thể hình mà cô nghi ngờ đang ngoại tình với Ray.

Hai phát súng định mệnh

Cuộc hôn nhân độc hại đã leo thang đến mức chết người vào tối 14/2/1995. Theo tài liệu tòa án, Ray nói với vợ rằng sẽ ra ngoài mua gà về ăn tối, nhưng không trở về trong nhiều giờ liền. Sally nghi ngờ Ray đi gặp người phụ nữ khác, cãi vã nổ ra giữa hai vợ chồng.

Sally kể với cảnh sát rằng bị Ray tát, đẩy ngã xuống sàn và bóp cổ. Cô vùng vẫy thoát ra, chạy vào phòng ngủ và lấy khẩu súng hoa cải của mình ra khỏi hộp đựng trong tủ quần áo.

Sally bắn Ray hai phát vào mặt và bụng. Sau đó, cô gọi 911 và nói với điều phối viên: "Tôi vừa bắn chồng vì anh ta đánh tôi".

Theo hồ sơ tòa án, có thể nghe thấy tiếng Ray rên rỉ "Không" trong đoạn ghi âm cuộc gọi, anh ta hỏi: "Tại sao cô lại bắn tôi?". Sally đáp: "Tôi đã nói là sẽ không chịu đựng anh nữa".

Ray được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đã qua đời vì vết thương vào tối cùng ngày.

Sally bị buộc tội giết người cấp độ hai chỉ vài giờ sau cái chết của Ray.

Thời điểm bị bắt, Sally có kết quả xét nghiệm dương tính với chất steroid Deca-Durabolin, và kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Ray có năm loại steroid khác nhau trong máu.

Tại đồn cảnh sát, Sally nói với hai sĩ quan thẩm vấn: "Tôi muốn ra khỏi nhà, nhưng anh ta không cho. Vì vậy, tôi chạy trở lại phòng ngủ và lấy súng". Khi cảnh sát thông báo Ray đã chết vì vết thương, Sally gục xuống bàn nức nở: "Tôi không muốn chuyện thành ra thế này. Tôi chỉ muốn anh ta ngừng đánh tôi thôi".

Tranh cãi giết người hay tự vệ

Tại phiên tòa năm 1996, các công tố viên lập luận rằng vụ nổ súng là hành vi giết người.

Bằng chứng pháp y cho thấy sau khi bắn phát súng đầu tiên khiến Ray ngã ngửa trong phòng khách, Sally đã vào phòng ngủ, nạp đạn và quay lại bắn phát thứ hai thẳng vào mặt chồng.

Bên công tố dựng lên một kịch bản trong đó Sally hành động có chủ ý, xuất phát từ sự ghen tuông, vào thời điểm Ray đang qua lại với người phụ nữ khác. Họ tập trung vào sự nghiệp thể hình của Sally, mô tả cô là người gây hấn, kẻ bắt nạt.

Công tố viên đưa ra bằng chứng cho thấy Sally đã đánh Ray và từng ném máy quay video ra khỏi cửa sổ tầng hai khi chồng đang đi bên dưới. Sally cũng có nhiều vụ ẩu đả bạo lực với người khác, bao gồm tình nhân của chồng, nhân viên bảo vệ tại quán bar và cả cảnh sát.

Tuy nhiên, nhóm luật sư bào chữa của Sally khẳng định cô giết chồng vì sợ hãi cho tính mạng của mình, không phải cơn thịnh nộ vì ghen tuông. Sally kể lại nhiều năm bị chồng bạo hành về tinh thần và thể chất, cáo buộc Ray đã làm cô bị thương nhiều lần trong suốt cuộc hôn nhân.

"Vào đêm cuối cùng đó, tôi cảm thấy như sẽ không thể sống sót qua cú bóp cổ đó hay không thể sống sót qua đêm đó", Sally kể về cuộc đối đầu định mệnh.

Hai con (9 tuổi và 11 tuổi) của Sally cho biết từng chứng kiến Ray bạo hành mẹ, thậm chí những đứa trẻ cũng bị cha dượng ngược đãi.

Một chuyên gia của bên bào chữa làm chứng rằng Sally "chắc chắn đủ điều kiện để được coi là một phụ nữ bị bạo hành" và mắc Hội chứng phụ nữ bị bạo hành (BWS). Chuyên gia này nói với bồi thẩm đoàn rằng Hội chứng BWS của Sally đã khiến cô bắn Ray do thực sự cảm nhận được mình đang gặp nguy hiểm cận kề.

"Mọi người không hiểu tại sao một người có thể ở lại với người đối xử tệ bạc với mình như vậy. Nhưng nạn nhân mắc Hội chứng phụ nữ bị bạo hành phải chịu đựng chấn thương tâm lý, lo âu và trầm cảm, lòng tự trọng thấp. Họ cũng hình thành một sự gắn bó bất thường với kẻ bạo hành", tiến sĩ Don Dutton, chuyên gia về bạo lực gia đình, cho biết.

Dù chuyên gia của bên công tố đồng ý rằng Sally bị bạo hành, nhưng lập luận Sally "không phải là trường hợp điển hình mắc Hội chứng phụ nữ bị bạo hành" vì tính cách quyết đoán và hung hăng.

Nạn nhân không hoàn hảo

Ngày 19/3/1996, bồi thẩm đoàn không chấp nhận lời bào chữa, tuyên Sally phạm tội giết người cấp độ hai. Tháng sau, cô bị kết án tù chung thân với thời hạn tối thiểu để được ân xá là 19 năm.

Năm 2003, tòa phúc thẩm đứng về phía Sally và lật ngược bản án. Bang California đưa vụ việc lên Tòa án Tối cao, và tòa này đã đảo ngược phán quyết của tòa phúc thẩm. Năm 2005, tòa phúc thẩm khôi phục bản án của Sally dựa trên phán quyết của tòa cấp cao hơn.

Sally được thả tự do có điều kiện vào ngày 29/5/2020. Sau khi ra tù, cô sống tại trung tâm hỗ trợ dành cho cựu chiến binh, làm việc ở kho hàng và tái hôn.

Năm 2022, nữ đạo diễn Nanette Burstein làm phim tài liệu Killer Sally xoay quanh vụ án. Đạo diễn cho biết việc Sally không phải là "nạn nhân hoàn hảo" khiến câu chuyện trở nên phức tạp.

"Chúng ta mong muốn tìm được những nạn nhân hoàn hảo, và khi họ không hoàn hảo, chúng ta tức giận; nhưng không ai là hoàn hảo cả, đặc biệt trong các trường hợp bạo lực gia đình", bà Burstein nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2022.

Burstein cũng tin rằng hình tượng "Killer Sally" trên sàn đấu và quá khứ bạo lực của Sally có thể đã ảnh hưởng đến cách bồi thẩm đoàn nhìn nhận nữ lực sĩ này. "Điều này đã gây tổn hại cho cô ấy cả trên truyền thông lẫn trong phiên tòa xét xử, dù đó chỉ là một nghệ danh ngớ ngẩn và không liên quan gì đến khuynh hướng bạo lực của cô ấy", đạo diễn nói.

Trên truyền thông, Sally bị đặt những biệt danh như "công chúa cơ bắp", "cô dâu lực lưỡng". Thân hình vạm vỡ của Sally thu hút rất nhiều sự chú ý trong suốt phiên tòa đến nỗi luật sư bào chữa khuyên cô nên ngừng nâng tạ và bỏ miếng độn vai khỏi quần áo để trông nhỏ nhắn hơn.

"Tôi không đáng phải nhận bản án đó, nhưng tôi không còn quan tâm nữa. Tôi đã tự do", Sally chia sẻ suy nghĩ về bản án trong Killer Sally.

