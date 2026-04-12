Hôn nhân của tài tử 'Ước mơ vươn tới một ngôi sao'

Ahn Jae Wook và Choi Hyun Joo bén duyên khi hợp tác đóng nhạc kịch, họ đăng ký kết hôn năm 2015. Diễn viên từng gặp biến cố sức khỏe, trải qua ca phẫu thuật vì chứng xuất huyết dưới màng nhện. Giai đoạn bệnh tật, Ahn Jae Wook chán chường, từng nghĩ đến cái chết. Tình yêu với Choi Hyun Joo làm tài tử mạnh mẽ hơn, có niềm tin vào cuộc sống.