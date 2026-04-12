Hôn nhân của tài tử 'Ước mơ vươn tới một ngôi sao'

Đầu tháng 4, Ahn Jae Wook đăng trên trang cá nhân ảnh gia đình ngắm hoa xuân, nhận hàng nghìn bình luận, các fan viết: "Thật dễ thương khi thấy anh dành thời gian cho gia đình", "Các em bé vui vẻ, đáng yêu", "Luôn hạnh phúc nhé, Jae Wook".
Diễn viên 55 tuổi cho biết hai con láu lỉnh, cả nhà chụp được một tấm hình chung với nhau không phải việc đơn giản.
Ahn Jae Wook và diễn viên nhạc kịch Choi Hyun Joo kết hôn 11 năm. Dịp kỷ niệm 10 năm cưới, tài tử viết trên trang cá nhân: "Biết ơn vì mỗi ngày được ôm nhau, hôn nhau và nhìn nhau cười. Chúng ta sẽ yêu thương nhau nhiều hơn hôm nay nhé".
Theo MK, Ahn Jae Wook đặt gia đình lên hàng đầu, cùng vợ đồng hành hai con mỗi bước trưởng thành. Cả nhà luôn bên nhau các dịp lễ tết, sinh nhật các thành viên.
Ngày thường, diễn viên nấu cơm, buổi tối vợ chồng đọc sách, chơi đồ chơi với các bé.
Đôi vợ chồng chú trọng uốn nắn con phát triển cả về thể chất, trí tuệ. Họ thường đưa hai bé xem phim, kịch phù hợp độ tuổi, cho con rèn cưỡi ngựa, bơi lội, trượt tuyết.
Ahn Jae Wook nói anh sống trong sự bao bọc của niềm hạnh phúc, yêu thương. Anh tiết lộ con gái Ahn Suh Hyun hiểu chuyện, thích dọn dẹp và giúp bố mẹ trông em.
Tài tử đăng hình con trai ở bể bơi, khi cả gia đình du lịch Việt Nam hồi tháng 1.
Ahn Jae Wook và Choi Hyun Joo bén duyên khi hợp tác đóng nhạc kịch, họ đăng ký kết hôn năm 2015. Diễn viên từng gặp biến cố sức khỏe, trải qua ca phẫu thuật vì chứng xuất huyết dưới màng nhện. Giai đoạn bệnh tật, Ahn Jae Wook chán chường, từng nghĩ đến cái chết. Tình yêu với Choi Hyun Joo làm tài tử mạnh mẽ hơn, có niềm tin vào cuộc sống.
Những năm gần đây, Jae Wook đều đặn đóng phim truyền hình, kịch sân khấu. Năm ngoái, anh thắng giải diễn xuất tại lễ trao giải của đài KBS với thể hiện trong phim For Eagle Brothers.
Ahn Jae Wook và Choi Jin Sil trong Ước mơ vươn tới một ngôi sao. Video: MBC
Ahn Jae Wook thời trẻ. Anh nổi danh châu Á qua các phim Ước mơ vươn tới một ngôi sao, Hoa hướng dương, Tạm biệt tình yêu của tôi. Hình tượng lãng tử của diễn viên là hồi ức đẹp với nhiều khán giả. Ngoài đóng phim, Ahn Jae Wook còn là ca sĩ.
Như Anh