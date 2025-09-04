Cuộc hôn nhân cay đắng của người mẫu gợi cảm với chồng triệu phú

MỹMối tình như cổ tích của người mẫu Monica Olsen tan vỡ khi chồng triệu phú Dino Guglielmelli thuê sát thủ hại cô, vì lo sợ mất nửa khối tài sản trong cuộc chiến ly hôn.

Monica Olsen đến từ thị trấn nhỏ của Canada, thành danh với vai trò người mẫu thời trang ở New York, sau đó chuyển đến Los Angeles để thử sức diễn xuất. Mùa hè 2003, cô gặp triệu phú Dino Guglielmelli.

Monica thông minh và có bằng thạc sĩ tài chính quốc tế, nhưng bị vẻ quyến rũ và sự giàu có của Dino làm cho mù quáng.

Dino sinh ra trong gia đình làm nông đông con, bỏ học đại học đến Los Angeles theo đuổi ước mơ ngôi sao nhạc rock, nhưng không gặp may. Tuy vậy, Dino nhạy bén nhận thấy nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ở đây và tận dụng nó. Anh ta bắt đầu sản xuất và phân phối vitamin cùng các loại thực phẩm bổ sung khác, dựng nên công ty sản xuất thực phẩm bổ sung và chăm sóc da Creations Garden vô cùng thành công.

Là người đàn ông trẻ, thành đạt, có tiền và quyền, Dino nhanh chóng chinh phục Monica. Sáu tháng sau lần đầu gặp, Dino đưa Monica bay đến Italy và cầu hôn. Cặp đôi tổ chức đám cưới xa hoa chỉ ba tháng sau.

Monica Olsen và Dino Guglielmelli thuở hạnh phúc. Ảnh: CBS

Ác tâm sau cuộc hôn nhân rạn nứt

Từ bỏ sự nghiệp, Monica trở thành bà nội trợ, chăm sóc hai con gái, nhưng đến năm 2008, cô muốn quay lại làm việc.

Monica nhờ Dino giúp tạo ra dòng sản phẩm chăm sóc da có tên "Skin by Monica". Tuy nhiên, Dino nắm quyền kiểm soát mọi thứ. Vì vậy, cô nỗ lực vực dậy sự nghiệp người mẫu, nhưng điều này chỉ khiến Dino nổi giận và bắt đầu hung hăng, kiểm soát Monica hơn.

Khi tình cảm tan vỡ, Dino công khai khoe khoang chuyện ngoại tình với nhiều phụ nữ.

Sau khoảng bảy năm chung sống, Dino đệ đơn ly hôn vào cuối 2011, nhưng từ chối chuyển ra ngoài sống và bí mật lên kế hoạch trừ khử vợ, nhờ cậy người bạn tên Rick Fuhrmann.

Rick và Dino hợp tác kinh doanh từ năm 2011, chuyên cung cấp vitamin và thực phẩm bổ sung cho quân đội. Rick từng nhập ngũ và có nhiều mối quan hệ nên chiếm được lòng tin của Dino.

Dino tâm sự với Rick rằng Monica là người mẹ tồi tệ, ngủ với đủ loại người, lạm dụng rượu và ma túy. Theo Rick, Dino bị ám ảnh bởi ý nghĩ mất một nửa tài sản và quyền nuôi con sau ly hôn. Khi bị buộc phải trả số tiền cấp dưỡng 55.000 USD một tháng, Dino từng nghĩ cách bắt giữ và trục xuất người vợ gốc Canada.

Triệu phú trẻ đề nghị Rick gài ma túy vào xe của Monica, theo dõi và gọi cảnh sát để cô bị chặn lại. Anh ta cung cấp chìa khóa nhà, chìa khóa xe, sao kê thẻ tín dụng của Monica để Rick nắm được mọi thứ cô làm, mọi nơi cô đến.

Dino nộp giấy tờ chứng minh công ty đang gặp khó khăn, được giảm tiền cấp dưỡng xuống còn 25.000 USD, nhưng vẫn thấy quá nhiều.

"Giọt nước tràn ly" khiến Dino nổi điên là một email từ luật sư nói rằng tốt hơn hết là anh ta nên đưa cho vợ 25.000 USD mỗi tháng và từ bỏ tranh chấp. Điều đó nghĩa là Dino đã thua. Không thể chấp nhận, anh ta nhắn cho Rick: "Cô ta phải biến mất. Hãy làm đi hoặc tôi sẽ tìm người khác".

Một năm trì hoãn kế hoạch giết người

Rick nói với Dino rằng sẽ "chăm sóc" Monica - nhưng không theo cách Dino mong muốn.

Rick cố làm dịu tâm trạng của Dino và trì hoãn việc ly hôn, hy vọng mọi chuyện sẽ kết thúc khi đôi bên đạt được thỏa thuận. Nhưng mọi chuyện tiếp tục leo thang.

Rick nảy ra ý tưởng nói dối Dino rằng Monica bị nhiễm AIDS, kéo dài thời gian được nhiều tháng. Rick mô tả Dino "cười tươi vô cùng" khi nghe tin.

Đến tối 16/1/2012, mức độ căng thẳng giữa cặp đôi đã vượt tầm kiểm soát. Trong cuộc cãi vã, Monica đưa các con vào phòng và khóa cửa lại, nhưng trước khi cô kịp gọi 911, Dino đã nhanh tay cáo buộc cô hành hung mình trước.

Monica bị bắt. Dino đưa ra bằng chứng là một bức ảnh chụp vết cắt nhỏ xíu. Monica tin rằng anh ta đã tự khiến mình bị thương. Vụ án được đệ trình như một vụ bạo lực gia đình nhẹ, Dino vẫn có thể xin được lệnh cấm Monica tiếp cận và được trao toàn quyền nuôi hai con gái.

Leitia Devine, vợ cũ của Dino, thấy nhiều điểm tương đồng trong chuyện xảy ra với Monica. Leitia cho biết trong thời gian ly hôn, Dino cáo buộc cô sử dụng ma túy và bạo hành, sau đó lấy đi mọi thứ của cô: con gái, nhà cửa và công việc kinh doanh mà họ cùng gầy dựng - Creations Garden.

"Dino mà tôi cưới là một chàng trai chu đáo và giàu lòng trắc ẩn. Còn người tôi ly hôn thì vô tâm, ích kỷ, toan tính", Leitia nói.

Monica Olsen bị chồng triệu phú phản đối khi muốn quay lại làm người mẫu. Ảnh: Kenneth Matthews

Monica mất quyền nuôi con trong 13 tháng, sau đó các cáo buộc bị hủy bỏ vì thiếu bằng chứng. Đó chính là lúc Dino thúc giục Rick thực hiện kế hoạch. Anh ta muốn Monica chết theo cách kinh hoàng, giống một vụ giết người liên quan đến ma túy.

Không thể trì hoãn thêm nữa, Rick quyết định đến gặp luật sư ly hôn của Monica và tiết lộ sự thật. Luật sư báo tin cho văn phòng ủy viên công tố quận.

"Monica thật may mắn vì Dino đã chọn nhầm người. Nếu không, cô ấy đã chết rồi", công tố viên cho biết.

Ủ mưu bắt người chồng máu lạnh

Để bắt giữ Dino, các điều tra viên cần có bằng chứng xác thực. Họ đề nghị Rick đeo thiết bị ghi âm bí mật đi gặp Dino.

Ngày 1/10/2013, Rick và Dino ăn trưa ở nhà hàng. Đội điều tra nghe được lời khẳng định "muốn cô ta chết" của Dino. Anh ta khẳng định các con sẽ ổn, "tất cả những gì chúng cần là bố của chúng".

Ba bốn lần Rick tạo đường lui của Dino, nhưng anh ta vẫn chắc chắn quyết tâm muốn giết vợ. Hơn một lần Rick hỏi Dino: "Bọn trẻ sẽ cảm thấy thế nào nếu mất mẹ?", Dino nói: "Chúng sẽ tốt hơn nhiều nếu không có cô ta... Tôi sẽ tìm cho chúng một người mẹ tốt".

Cuối bữa trưa kéo dài một tiếng rưỡi, Dino nói sẽ trả 80.000 USD cho Rick như thỏa thuận.

Trong những cuộc trò chuyện trước đó về việc giết Monica, Dino nói rõ muốn gây án khi cô đi du lịch nước ngoài. Vì vậy, Rick nói với Dino rằng khi họ đang ăn trưa, Monica đã đi nghỉ ở Mexico và cô sẽ chết vào ngày hôm nay.

Rick thuyết phục Dino rằng một sát thủ được thuê ở Mexico sẽ giết Monica trước khi họ kịp tiêu hóa bữa trưa. Dino từ chối nghe thêm và nói sẽ đọc tin trên báo.

Nhận được thông báo của cảnh sát, Monica trốn trong phòng khách sạn ở Beverly Hills. Đêm đó, Dino về nhà với các con, nghĩ rằng mẹ chúng đã chết.

Ngày hôm sau, Dino bị bắt tại nhà riêng ở California và bị buộc tội mưu sát.

Lời biện minh của triệu phú

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại, Dino nói mình là nạn nhân, Rick thuyết phục anh ta rằng họ có thể kiếm được hàng triệu USD bằng cách bán vitamin và thực phẩm bổ sung cho quân đội. Khi vụ lừa đảo bại lộ, Dino nói bị Rick gài bẫy vào âm mưu giết người.

Công tố viên xác nhận rằng Rick thực sự đã lừa Dino nghĩ anh ta sắp nhận được một hợp đồng lớn bằng cách làm giả các tài liệu của Bộ Quốc phòng. Rick giải thích rằng làm vậy để khiến Dino vui vẻ, không muốn giết vợ nữa.

Dino khẳng định Rick là người muốn loại bỏ Monica vì cô đang cố gắng phá hoại hợp đồng với bên quân đội. Càng truy vấn Dino về những lời nói trong băng ghi âm, anh ta càng đổ lỗi cho Rick và câu chuyện càng trở nên vô lý.

Rick Fuhrmann. Ảnh: CBS

Bằng chứng từ băng ghi âm có khả năng khiến Dino phải chịu án tù chung thân. Tuy vậy, nhân chứng chủ chốt của bên công tố lại là một kẻ lừa đảo bị cáo buộc, thiếu uy tín trước bồi thẩm đoàn. Vì thế, ngay trước phiên tòa xét xử, bên công tố đưa ra quyết định gây sốc là đề nghị Dino thỏa thuận nhận tội âm mưu giết người cấp độ hai và chỉ phải chịu án 9 năm tù.

Công tố viên cho rằng "đây là bản án công bằng" vì Dino không có tiền án, chưa bạo hành ai. Nhưng Monica nghĩ mạng sống của cô đáng giá hơn thế. Theo cô, tội ác không giảm nhẹ khi nó không thành công.

Dino cho biết ban đầu không chấp nhận thỏa thuận, nhưng gia đình nài nỉ vì anh ta chỉ có 1/5 cơ hội trắng án khi xét xử trước bồi thẩm đoàn.

Dù bị nghi ngờ là kẻ lừa đảo, Rick không bị buộc tội. Nỗi sợ hãi lớn nhất của Rick là bị Dino trả thù sau khi ra tù. Monica cũng lo sợ cho sự an toàn của mình. Cô làm thủ tục ly hôn, giành ngôi nhà và số tiền còn lại.

Tháng 9/2019, Dino được ân xá sau hơn sáu năm thụ án. Anh ta vẫn khẳng định là nạn nhân, nói chỉ muốn chăm sóc con cái, trở thành một công dân tốt, có trách nhiệm và một người cha tốt sau khi được tự do.

Tuệ Anh (theo CBS)