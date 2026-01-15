Hôn nhân bị tòa tuyên vô hiệu vì lời tuyên thệ viết bằng AI

Hà LanTòa tuyên hôn nhân của một cặp đôi không hợp pháp, vì chủ hôn đã dùng AI viết lời tuyên thệ lãng mạn, nhưng bỏ nội dung quan trọng luật buộc phải có.

Tòa án quận Overijssel ra phán quyết vào ngày 6/1, tuyên bố vô hiệu một lễ cưới diễn ra vào ngày 19/4/2025 tại thành phố Zwolle.

Cặp đôi đã nhờ một người bạn làm chứng cho hôn lễ, ở Hà Lan gọi là eendagsbabs, thường là bạn bè hoặc người thân của cô dâu, chú rể. Đây là người được "đóng vai" cán bộ hộ tịch để chủ trì lễ cưới. Thường các lễ cưới do eendagsbabs điều hành vẫn có công chức hộ tịch địa phương tham gia và giám sát tính hợp pháp.

Nhằm tạo ra không khí thoải mái và thân mật hơn, eendagsbabs đã sử dụng chatbot trí tuệ nhân tạo ChatGPT để soạn thảo bài phát biểu cho buổi lễ.

Tuy nhiên, theo Điều 1:67 của Bộ luật Dân sự Hà Lan, hôn nhân chỉ được hình thành hợp pháp khi các cặp đôi tuyên thệ trước sự chứng kiến của viên chức đăng ký và các nhân chứng rằng họ "chấp nhận nhau là vợ chồng và sẽ trung thực thực hiện tất cả nghĩa vụ gắn liền với tình trạng hôn nhân theo quy định của pháp luật".

Tuy nhiên, văn bản mà eendagsbabs nhờ AI tạo ra lại không bao gồm lời tuyên bố bắt buộc này.

Thay vào đó, AI đặt ra những câu hỏi lãng mạn và thân mật hơn, chẳng hạn hỏi chú rể liệu có muốn đứng bên cạnh cô dâu "hôm nay, ngày mai và tất cả những ngày sắp tới" hay không, và hỏi cô dâu có chọn anh ấy "một lần nữa" hay không. "Để tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau, trêu chọc nhau, nắm chặt lấy nhau, ngay cả khi cuộc sống trở nên khó khăn?", lời tuyên thệ AI viết.

Sau đó, người chủ trì lễ cưới tuyên bố cặp đôi "không chỉ là vợ chồng, mà trên hết là một đội, một cặp đôi điên rồ, tình yêu của nhau và mái ấm của nhau".

Việc thiếu sót các nội dung bắt buộc theo luật, đã được phát hiện sau buổi lễ, khi chính quyền thành phố xem xét lại biên bản và thông báo cho văn phòng công tố viên quận Oost-Nederland.

Sau đó, công tố viên yêu cầu tòa án ra lệnh xóa giấy chứng nhận kết hôn khỏi sổ đăng ký dân sự, lập luận rằng không có cuộc hôn nhân hợp lệ nào được thực hiện.

Yêu cầu này đã được viên chức đăng ký dân sự Zwolle ủng hộ, với lý do không có cơ sở pháp lý nào để làm khác đi.

Cặp đôi phản đối quyết định này, khẳng định họ tin buổi lễ đã được tiến hành đúng quy trình. Họ chỉ ra một viên chức đăng ký chính thức của chính quyền đã có mặt để giám sát, theo đúng quy định về thủ tục đăng ký hộ tịch, và đã không can thiệp vào thời điểm đó.

Họ cũng nhấn mạnh ý nghĩa về mặt tình cảm của ngày đã chọn, và yêu cầu tòa án ít nhất công nhận ngày 19/4/2025 về mặt hành chính là ngày cưới.

Tòa án thấu hiểu sự thất vọng của cặp đôi và tầm quan trọng cá nhân của ngày này, nhưng phán quyết rằng điều đó không thể vượt qua các yêu cầu nghiêm ngặt của pháp luật.

"Tòa án hiểu ngày kết hôn được ghi trong giấy chứng nhận rất quan trọng với các cặp vợ chồng. Nhưng không thể bỏ qua những gì đã được quy định trong luật", bản án nêu.

Do đó, tòa án tuyên bố rằng không có cuộc hôn nhân nào được hình thành giữa các bên.

Giấy chứng nhận kết hôn được cho là đã được ghi sai trong sổ đăng ký dân sự, và chính quyền thành phố đã được lệnh phải xóa bỏ nó. Hiện chưa rõ cặp đôi có quyết định cử hành hôn lễ hợp pháp vào ngày khác.

Hải Thư (Theo Brussels Signal)