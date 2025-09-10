Hôn nhân 45 năm của danh ca Elvis Phương

Mỗi sáng, ca sĩ Elvis Phương và vợ - bà Lệ Hoa - luôn gọi nhau dậy cùng tập thể dục, ngồi uống trà, hỏi nhau hôm nay ăn gì.

Giữa tháng 8, danh ca đăng hình ảnh kỷ niệm chặng đường vợ chồng ông bên nhau. Nghệ sĩ viết: "Chúng ta đã có được nhau và yêu thương cả kiếp này rồi. Thời gian qua nhanh mà tình vẫn như keo dán sắt. Lần gặp gỡ ban đầu có thề non hẹn biển gì đâu mà bố và mẹ vẫn giữ được trọn vẹn 45 năm nay...".

Hơn 40 năm về trước, trong một chuyến đi lưu diễn đến Texas (Mỹ), Elvis Phương được người bạn giới thiệu gặp "một cô gái dễ thương" - người yêu thích giọng hát của ông.

Nghệ sĩ nói ngay từ lần gặp gỡ đầu, ông đã bị "hớp hồn" bởi khuôn mặt phúc hậu và sự dịu dàng, giản dị, cách nói chuyện hài hước của bà Lệ Hoa. Sau đó, danh ca chủ động giữ liên lạc qua điện thoại, thường xuyên gọi điện cho bà, thậm chí nói chuyện thâu đêm đến sáng mỗi khi đi diễn. Để được gặp gỡ, Elvis Phương chủ động mời bà Lệ Hoa đến các buổi diễn của ông. Vợ nghệ sĩ cho biết yêu tấm chân tình, sự nhiệt thành, chu đáo của chồng. Cả hai kết hôn sau ba năm yêu nhau.

Elvis Phương lấy nghệ danh Elvis Phương vì hâm mộ Elvis Presley - huyền thoại rock & roll người Mỹ. Danh ca theo nghề hát từ năm 16 tuổi, hát được nhiều dòng nhạc từ pop, rock đến trữ tình.

Theo danh ca, hôn nhân được xây dựng dựa trên sự thấu hiểu, lòng tin tuyệt đối và sự chăm sóc tận tụy. Sau khi về chung một nhà, vợ ông nghỉ công việc kinh doanh bất động sản tại Califonia để chăm lo cho chồng trong từng chuyến lưu diễn. Đổi lại, danh ca không bao giờ để bạn đời ra ngoài một mình. Ông sẵn lòng đợi bà Lệ Hoa làm nail, uốn tóc trong vài giờ. Danh ca cho biết vợ chồng ông chỉ cần nhìn nhau cũng thấy đủ đầy, không cần nói nhiều.

"Bên nhau mấy chục năm, tôi vẫn duy trì thói quen sờ da hay hôn tay vợ mới ngủ yên, nếu không sẽ thức cả đêm", ông nói. Mỗi sáng, họ gọi nhau thức dậy, tập thể dục, ngồi uống trà, hít thở không khí trong lành và bàn về bữa ăn trong ngày.

Năm 1998, ông gặp biến cố về sức khỏe, bị tắc nghẽn động mạch dẫn máu lên tim. Vợ ông bên cạnh chăm sóc từng chén cơm, ly nước trong suốt quá trình phẫu thuật và hồi phục. Từ đó đến nay, bà luôn quan tâm đến bữa ăn và từng viên thuốc của chồng. Elvis Phương nói vợ ông như "bác sĩ riêng" tại nhà. Năm 2022, nghệ sĩ mắc Covid, bà Lệ Hoa một mình chăm sóc để ông mau chóng hồi phục, dù bà cũng bị nhiễm.

Trong cuộc sống thường nhật, bà Lệ Hoa lo toan từ việc nhà đến tài chính, nhận show diễn, làm việc với các bầu show, giúp Elvis Phương hoàn toàn tập trung vào đam mê ca hát. Danh ca cho biết không bao giờ giữ tiền, để bạn đời quản lý tất cả.

Vợ chồng họ không tránh khỏi những lúc tranh cãi hay to tiếng, nhưng cả hai chưa bao giờ để mâu thuẫn kéo dài quá 5 phút. Khi cảm thấy có dấu hiệu căng thẳng, họ im lặng và mỗi người ngồi suy nghĩ lại xem nói gì sai sót. Sau đó, không ai bảo ai, cả hai sẽ quay qua nắm tay nhau và hỏi "nãy giờ chúng mình có nói cái gì mà không vui không?" để cùng mổ xẻ vấn đề. Vợ nghệ sĩ cho biết mỗi khi chồng giận dỗi, chỉ cần bà năn nỉ hay dọa bỏ đi thật xa là cả hai có thể làm lành.

Với ca sĩ, không cần phải nhớ những ngày kỷ niệm như sinh nhật, lễ Tình nhân, vì "365 ngày, ngày nào cũng là ngày tôi yêu bà nhiều lắm". Elvis Phương nói: "Điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của một người đàn ông, người nghệ sĩ khi về già, là luôn có vợ kề bên, đi hết quãng đời còn lại".

Ông sáng tác bảy ca khúc dành tặng bà trong suốt chặng đường bên nhau. Lúc gặp một biến cố hay câu chuyện xảy ra trong mối quan hệ của họ, ông đều ghi nhớ và viết thành bài hát. Ca khúc đầu tiên ông viết cho bà là Gót hồng. Dù đã sáng tác từ rất lâu, những bài này chỉ mới được ông quyết định thu âm và phát hành thành album trong thời gian gần đây.

Hiện vợ chồng Elvis Phương sống tại một biệt thự ở TP HCM. Niềm vui của ông là được bên bạn đời mỗi ngày. Danh ca có tâm nguyện nếu một ngày phải "ra đi", ông sẽ cố gắng hát một vài câu, hôn vợ rồi mới nhắm mắt. Về phía Lệ Hoa, bà mong chồng sống hơn 100 tuổi và tiếp tục ca hát.

